Die Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG‚ Wuppertal-Elberfeld, hat, wie auf der oHV für 1952 vom AR-Vorsitzer Hermann J. Abs mitgeteilt wurde, einen neuen Freundschaftsvertrag mit dem Großaktionär, der Algemene Kunstzijde Unie N. V., Arabern, für die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen und in diesem Vertrag sowohl die Verwaltungsverhältnisse wie die fabrikatorischtechnische Zusammenarbeit der beiden Partner neu geregelt. Danach werden auch künftig die Aufsichtsratsmandate je zur Hälfte von holländischen und deutschen Mitgliedern besetzt, während der Vorstand vier deutsche und einen holländischen Vertreter zählt. Ferner wurde beschlossen, die 1,5 Mill. DM Vorzugsaktien mit 24fachem Stimmrecht, die bisher mit 1,38 Mill. DM bei der Vereinigte Glanzstoff-Verkaufskontor GmbH und mit 120 000,– DM im Besitz der J. P. Bemberg AG lagen, bis auf 100 000,– DM in Stammaktien ohne Stimmrechtsvorzug umzuwandeln, während der Rest von 0,1 Mill. DM je zur Hälfte von AKU und VGF-Verwaltungsmitgliedern übernommen wird.

Sodann sieht der Vertrag die Repatriierungeines 20 Mill. DM Glanzstoff-Paketes aus dem AKU-Besitz auf ein deutsches Bankenkonsortium zur weiteren Veräußerung an deutsche Interessenten vor. Hermann J. Abs kommentierte diesen Punkt mit den Worten: „Es ist nicht daran gedacht, diese Aktien nur den Banken oder einzelnen Interessenten zuzuführen, sondern sie einem weiten Kreis solcher Aktionäre zugänglich zu machen, die sich auch bisher schon für das Gesamtunternehmen eingesetzt haben.“ Diese Bemerkung darf offensichtlich so kommentiert werden, daß die traditionelle Oppositionsgruppe nicht leicht an diese Aktien herankommen dürfte.

Der oHV wurde weiterhin Mitteilung gemacht, daß der holländische Großaktionär, der bisher 99 v. H. des AK besaß und künftig nur noch etwa gut 77 v. H. haben wird, den ehemaligen deutschen AKU-Aktionären der Vorkriegszeit (etwa 30 v. H. von 143 Mill. hfl AKU-Kapital) eine „Vergünstigung“ von 300,– DM je 1000 hfl alte AKU-Aktie auszahlt. Obwohl dieser Gesamtvertrag nicht unmittelbar den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt wurde, war dennoch indirekt die Genehmigung erforderlich, da die entsprechenden Satzungsänderungen bezüglich Umwandlung des Vorzugs-AKs von den Aktionären genehmigt werden mußten. In dem Zehn-Jahres-Vertrag heißt es hierzu an einer Stelle, daß dieser Vertrag zwischen AKU und VGF „einheitlich und untrennbar“ sei. Die Opposition unter Führung von R. A. Kübel-Bonn genehmigte als einzigen Punkt der Tagesordnung gerade diese Satzungsänderungen und damit die Neuregelung des Verhältnisses mit AKU, ohne daß dem Oppositionsführer diese „verpaßte Chance“ klar wurde. Die Opposition stimmte mit ihren 114 bei 8,95 Millionen vertretenen Stimmen gegen den Abschluß für 1952, gegen die von 5 auf 6 v. H. erhöhte Dividende, die Entlastung, die Neuwahl des AR und sogar des Abschlußprüfers. Hermann J. Abs meinte dazu (unter Gelächter), das Veto gegen die Dividende zwinge den Opponenten aber nicht, den Dividendenempfang auch zu verweigern.

Der neue Vertrag VGF–AKU ist sicherlich für beide Seiten nicht ganz glücklich. Das 300-DM-Angebot dürfte dabei als ein Erfolg der in den letzten Jahren zeitweise recht temperamentvollen Vorstöße und Meinungsäußerungen der deutschen AKU-Aktionäre (und der Wirtschaftspresse) gewertet werden. Es versüßt den Vertrag Formal ist u. U. auch der Passus nicht unbedeutend, daß „die deutsche Seite auf etwa noch bestehende Rechtsansprüche aus früheren Vereinbarungen, gleich welcher Art, nicht verzichtet hat, daß solche Ansprüche jedoch während der Dauer des Vertrages in beiderseitiger Ubereinstimmung ruhen“. Die Abmachungen haben mithin den Charakter eines Friedensvertrages, was immer besser ist als der Zustand des Streites. rlt.