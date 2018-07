Inhalt Seite 1 — Aus eins mach zehn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Faustzyklus im Miniaturtheater

Die Hauptaufgabe und der Sinn dieses Vorhabens ist es, die durch den ‚Goethe Faust‘ stark blockierte dramatische ‚Faustliteratur von vier Jahrhunderten‘ in das rechte Licht zu rücken und von dem Schatten dieses ‚Faust‘ zu befreien, der auf ihr ruht.“ So ist es zu lesen im Prospekt Luigi Malipieros.

Zehn Premieren kündigt der Regisseur und Bühnenbildner Malipiero für die kommende Saison in dem kleinen Privattheater des fränkischen Weindorfs Sommerhausen an. Faustpremieren von Marlowe bis Valery – ein erstaunliches Unternehmen. Calderon, das Puppenspiel, ein Abend mit Faustfragmenten, Grabbe, Lenau, Klingemann, Faust III. Teil von Vischer und – Goethe, Faust I. und II. Teil-

Wenn auch der Oberbürgermeister von Würzburg, Dr. Franz Stadelmayer, das Protektorat für diese Aufführungen übernommen hat, so wird doch Luigi Malipiero sicher nach wie vor der „einsame Magier“ bleiben, wie ihn seine Freunde nennen, dessen Initiative schon immer Goethe zu widerlegen bestrebt war. Denn für Malipiero bedeutet der Faustzyklus gewiß kein festspielmäßiger Kassenanreiz. Er ist die Verwirklichung des romantischen Gedankens, nach dem jene „blockierten“ Faustdichtungen zu theatralischem Leben erweckt werden sollen. Ein Unternehmen, das im voraus noch nicht klar zu übersehen ist.

Es könnte möglich sein, daß Malipiero etwas Ähnliches passiert wie jenem Theaterdirektor und Dichter August Klingemann, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Braunschweig das Theater leitete und dessen „Faust“ man auch bei Malipiero sehen wird. Dieser „Faust“ von Klingemann, der theatralisch geschickt und nicht völlig ohne dichterische Qualitäten ist, beherrschte lange Jahre die deutschen Bühnen. Und als 1829 der fürstliche Herr seinen dichtenden Theaterdirektor wiederholt in spöttischem Tone fragte, warum er denn nicht einmal den Goethischen „Faust“ spiele, da riß schließlich Klingemann die Geduld, und nach einer ausführlichen Abhandlung im braunschweigischen „Intelligenzblatt“, in der er sich – wie alle Fachleute seiner Zeit – zu der Meinung bekannte, daß der „Faust“ Goethes unaufführbar sei, entschloß er sich zu einer Aufführung, die dann seine dramaturgischen Theorien glänzend widerlegte und ein großer Erfolg wurde. An diesem Tage eroberte sich Goethes „Faust“ die deutschen Bühnen, während Klingemanns eigene Faustdichtung immer mehr in Vergessenheit geriet.

Es wird sich ja nun erweisen müssen, ob die „durch ‚Goethe Faust’ stark blockierte Faustliteratur“ uns mit neuen und überraschenden Konturen entgegentritt. Bis dahin aber bedrängt uns die Hexe und deklamiert mit großer Emphase:

„Und zehn ist keins.