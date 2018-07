In diesem Sommer wird von der Politik her erheblich für eine Abwechslung an den Börsen gesorgt werden, so daß von einer eigentlichen Sommerflaute kaum die Rede sein wird. Allerdings ist in bezug auf die Umsätze niemand mehr verwöhnt, denn von einem regen oder lebhafteren Geschäft kann eigentlich schon seit Monaten nicht mehr gesprochen werden. Der Grund, die festgefahrene Kapitalmarktpolitik, ist bekannt, doch mit einer Änderung ist in absehbarer Zeit kaum zu rechnen. Infolgedessen wird der Aktienmarkt vorerst noch auf ein breiteres Publikum verzichten müssen und auf Spekulations- und Gelegenheitsgeschäfte angewiesen sein.

Auf diesen beiden Gebieten sind die Aussichten nicht einmal schlecht, wie die vergangene Börsenwoche deutlich zeigte. Der Sturz des sowjetischen Innenministers Berija lenkte das Interesse wieder einmal auf die ostinteressierten Werte des Aktienmarkts, dabei scheint es im Augenblick gleichgültig zu sein, ob das heftig diskutierte Ereignis für eine Wiedervereinigung Deutschlands günstig ist oder nicht; als positiv wird schon gewertet, daß die Dinge in Fluß geraten und aus ihrer bisherigen hoffnungslosen Starre gelöst sind. Das allein ist einige Punkte wert, denn schließlich haben die Gesellschaften ihren Ostbesitz in den Bilanzen abgeschrieben. Es ist also wenig zu verlieren, aber unter Umständen viel zu gewinnen ...

Während Papiere wie Dt. Erdöl, AEG, Siemens, Schering, Wintershall, Bekula und AG für Verkehr aus den eben erwähnten Gründen, bei stetigen Umsätzen langsam nach oben tendierten, traten die Montane, als die sonst richtungweisenden Aktien, völlig in den Hintergrund. Die noch in den Vorwochen favorisierten Papiere, wie Eisen und Hütten und Ver. Stahl, mußten sogar mehrprozentige Kursverluste hinnehmen. An den Börsen ist man natürlich um Gründe nie verlegen: Schattenseiten des Schuman-Plans, enttäuschte Umstellungshoffnungen, Anfänge von Absatzschwierigkeiten usw. Die eigentliche Ursache bilden vermutlich jedoch Tauschoperationen, das heißt, die Spekulation wendet sich lohnenderen Objekten zu.

An der Hanseatischen Wertpapierbörse „entdeckte“ man zum Beispiel vorübergehend die Werftaktien. Man war überrascht über den günstigen Abschluß der Deutschen Werft, der noch durch eine aufklärende Pressekonferenz unterstrichen wurde. Ob es unbedingt richtig ist, von den Verhältnissen bei einer Werft Schlüsse auf den gesamten Zweig der Schiffbauindustrie zu ziehen, ist zwar fraglich, aber: die anderen Werftaktien profitierten von der im allgemeinen befriedigenden Lage bei der Dt. Werft. Weit berechtigter ist das wiedererwachte Interesse für Zellstoff- und Chemiefaserwerte. Die kräftigen Worte, die Dr. Vits von der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG auf der HV des Unternehmens den Zukunftsaussichtender Chemiefaser gewidmet hat, scheinen die Bewegung weiter in Gang zu halten. Sogar die Phrix-Aktien kamen um einige Punkte höher. Bei 24’/> v. H. meldeten sich jedoch schon wieder Abgeber.

Von den sonstigen Märkten sind die Banken hervorzuheben, die an allen, Plätzen sowohl in effektiven Stücken als auch in Neugirosammelanteilen laufend umgesetzt wurden. Die Kurssteigerungen belaufen sich auf durchschnittlich 1 Punkt. – Bei den Schiffahrtspapieren finden Hapag-Aktien auf der bisherigen Basis von 34 v. H. ständig Abnehmer, weniger stetig sind Nordd. Lloyd, die um 6 Punkte dahinter liegen. – Von den Kolonialpapieren waren Otavi Minen zum Wochenschluß zu 13 v. H. im Angebot, nachdem sie noch in den Tagen vorher zu diesem Kurs vergeblich gesucht wurden.

Mit einer öffentlichen Anleihe (5 v. H., Gesamtbetrag-25 Mill. DM) tritt jetzt die Hansestadt Bremen an den Kapitalmarkt. Die lukrative Ausstattung dieser staatlichen Papiere läßt keinen Zweifel, daß diese Stücke in kürzester Frist vergriffen sein werden. Das Nachsehen haben die privaten Hypothekenbanken mit ihren Pfandbriefen, die gegenüber solchen Papieren nicht konkurrieren können. Wenn auch die steuerlichen Vergünstigungen die gleichen sind, so fällt die kürzere Laufzeit bei den Länderanleihen entscheidend ins Gewicht. Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte will niemand mehr eine Bindung auf 50 bis 60 Jahre eingehen. Die neuen 7 1/2-v.-H.-Pfandbriefe mit einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahren bilden vielleicht einen Ausweg sie stehen aber mit den 8-v.-H.-Industrieobligationen im Wettbewerb, und das fehlende halbe Prozent ist hier ein ernstes Hindernis. Tatsächlich fehlt der 8-v.-H.-Pfandbrief zu ähnlichen Bedingungen wie die Bayerischen Schatzanweisungen.

Von den Harpener Bonds gibt es nicht viel Neues zu berichten. Der Kurs schwankte zwischen 125 bis 130 v. H. Die Umsätze in diesem Papier sind dem Vernehmen nach geringer geworden. Positionslösungen größeren Umfanges sind auf das Gutachten, das die Verwaltung der Harpener Bergbau AG veröffentlichen ließ und das zu dem Schluß einer 10:1-Zusammenlegung gelangte, nicht erfolgt. -n d t.