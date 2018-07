Inhalt Seite 1 — Der dritte Achttausender errungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Franz Nusser

Die Feiern zu Ehren der Mount-Everest-Besteiger sind noch nicht verklungen, da wird ein neuer Bergsieg auf dem Himalaja gemeldet. Bei dieser neuen Nachricht schwingt in uns ein besonderer Ton mit: Deutsche und österreichische Bergsteiger haben den Nanga Parbat bezwungen. Zwar nimmt dieser Berg in der Reihe der zehn Achttausender des Himalaja nur den vorletzten Rang ein, wenn man sie nach ihrer Höhe ordnet, aber er wurde der „Schicksalsberg“ der Deutschen. Jahrelanges Ringen um ihn und schwere Opfer an wertvollen Menschen machten ihn dazu. Es zeugt von dem ritterlichen Geist der besten Bergsteiger, daß man diesen Berg den Deutschen überließ. Keine Bergsteigergruppe irgendeiner anderen Nation versuchte nach den schweren Verlusten, die der Nanga Parbat von den Deutschen gefordert hatte, jemals uns diesen Berg streitig zu machen. Dabei ist der Nanga Parbat ein Ziel, das jeden Bergsteiger locken muß. Am westlichen Ende der etwa 2400 km langen Himalaja-Kette bildet er den Eckpfeiler vor dem Durchbruchstal des Indus. 5000 Meter stellt sich die Südwand in einem Zuge in das Rupa-Tal ab, aber 7000 Meter beträgt sein Aufbau von dem Indus-Tal im Nordosten bis zu dem 8125 Meter hohen Gipfel. Alles an diesem Berg ist wuchtig und schwer, aus Gneis gebaut und mit steil hängendem Eis bedeckt.

Mit dem Nanga Parbat ist nun der dritte der Achttausender des Himalaja erstiegen. Jahrzehntelang war es den Menschen nicht gelungen, auf einem der Riesen zu stehen. Erst 1950 besiegte eine französische Expedition den 8075 Meter hohen Annapurna. Und jetzt fielen in ein und derselben Monsunperiode gleich zwei dieser Berge. Die Zeit ist reif geworden. Die Erfahrungen der vorangegangenen Expeditionen, die bessere Ausrüstung, die härtere Schule in den Alpen, wo man schon nach dem Ungewöhnlichen greifen muß, um neue Wege zu finden, bringen es mit sich, daß man jetzt mit Schwierigkeiten fertig wird, die in früherer Zeit nicht gemeistert werden konnten. Aber neben allen neugewonnenen Errungenschaften und Erkenntnissen steht noch immer die große Gewalt der Natur, drohen die kalten, unerbittlichen Stürme, stürzen Schnee- und Eislawinen, wirft der einbrechende Monsun unvorstellbare Mengen losen Schnees herab. In diesen Regionen hängt das Gelingen an einem seidenen Faden, und Erfolg oder Mißerfolg einer Expedition dürfen nicht als Kriterium ihres Könnens gewertet werden. Noch immer ist die Natur dort stärker als Menschenkraft und Menschenwille.

Schon frühzeitig waren Deutsche am Nanga Parbat tätig. Die Gebrüder Schlagintweit arbeiteten vier Jahre – von 1854 bis 1857 – im Himalaja. Adolf Schlagintweit wird seither als der Pionier deutscher Wissenschaft am Nanga Parbat bezeichnet. Noch heute gibt eine gute Aquarellstudie wertvolle Hinweise auf den damaligen. Vergletscherungsstand. Der Gedanke an eine Besteigung des Berges aber lag noch weit zurück, das Gesamtbild trat zu mächtig und ehrfurchtgebietend vor den Menschen. Erst 1895 versuchte der hervorragende englische Bergsteiger Mummery den Berg zu bezwingen. Mummery, der noch nichts Genaues von den schweren Verhältnissen und den besonderen Eigenschaf ten dieses Berges wußte, versuchte den Aufstieg mit nur zwei Trägern. Alle drei kehrten von dieser Bergtour nicht mehr zurück. Irgendwo im wildzerklüfteten Gletscher endete ihr Weg.

Wieder verging eine lange Zeit bis zum nächsten Versuch. Mittlerweile waren die Alpen völlig erschlossen worden, die Technik des Bergsteigens hatte sich verfeinert, die Ausrüstung verbessert. Aber es lagen auch der erste Weltkrieg dazwischen und die starke Umwandlung, die nach seinem Ende um sich griff. Von 1922 an beginnen die Engländer den Mount Everest zu berennen. Freilich, sie hatten es damals leichter! Als Siegerstaat stand ihnen die Welt offen. In Deutschland herrschte Not. Aber es wäre schlecht um die jungen deutschen Bergsteiger bestellt gewesen, hätte es nicht auch sie hinausgedrängt in die fernen Gebirge, hätten nicht auch sie Anteil haben wollen an dem Kampf um die höchsten Gipfel der Erde. 1929 rief Paul Bauer eine Reihe der besten Bergsteiger in den Himalaja zu dem 8574 Meter hohen Kandchenzönga. Der Ansturm mißlang, aber ein neues Feld war aufgetan. Unmittelbar nach der Rückkehr Paul Bauer: wurde ein neuer Plan entworfen. Diesmal ging es um den Nanga Parbat. Willi Welzenbach gab alle seine freie Zeit dem Planen der großen Sache, aber er scheiterte an außenpolitischen Verhältnissen, bevor er noch Deutschland verlassen konnte.

Zwei Jahre später aber war es soweit Willi Merkl gelang es 1932 an den Nanga Parbat heranzukommen. Zwar führte auch dieses Unternehmen nicht zu dem erhofften Gipfelsieg, aber die erfolgversprechende Route wurde gefunden: der Aufstieg über den wildzerklüfteten Rakhiotgletscher und dann über die steile Nordost-Flanke.

Wieder, nach zwei Jahren sammelte Willi Merkl die Fähigsten um sich, Männer, deren Namen großes Ansehen besaßen in der Bergsteigerwelt: Peter Aschenbrenner, Fritz Bechtold, Willi Bernard, Alfred Drexel, Peter Müllritter, Erwin Schneider, Willi Welzenbach, Uli Wieland. Dazu kamen noch 35 Sherpa- und Buthiaträger. Am 27. Mai 1934 begann der Angriff von dem Hauptlager aus. Anfangs ging alles gut, ein Lager nach dem anderen wurde über den steilen Gletscher vorangetrieben. Da setzte der erste schwere Schicksalsschlag ein. Willi Drexel, einer der Besten, erkrankte an Lungenentzündung und starb in den Armen Bechtolds. Auf der „Märchenwiese“ – dem letzten von Blumen bunten Fleck vor den Eisregionen wurde ihm ein Grab aufgeschüttet. Hoch über dem Grabe stand der Berg, der Nanga Parbat. Erst einen Monat später, am 22. Juni, konnte zum zweiten Male der Angriff beginnen. Wieder schoben sich die Lager in die Höhe. Der Rakhiot Peak, das schwere Hindernis vor dem Berg, war bewältigt. Es konnte sich nur mehr um wenige Tage bis zum Siege handeln. Am 6. Juli standen Merkl, Wieland, Aschenbrenner und Schneider auf dem Silbersattel, das Lager 8 wurde aufgeschlagen. Vier bis fünf Stunden mochten es noch bis zum Ziele sein, am nächsten Tage würden sie auf dem Gipfel stehen. Es kam anders. Mit elementarer Wucht brach in der Nacht einer jener fürchterlichen Stürme los und steigerte sich zum Orkan. Unter den schweren Schneefällen erstarb jedes Hoffen auf das Erreichen des so nahegeglaubten Zieles. Am 8. Juli mußte der Rückzug angetreten werden. Nur zwei der Bergsteiger, Aschenbrenner und Schneider, erreichten das rettende Lager 4. Drexel, Welzenbach, Merkl, Wieland und sechs Darjeeling-Träger kamen nicht mehr zurück. Der Berg behielt sie.