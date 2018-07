HPL, München, im Juli

Der Generalmusikdirektor Ernst Solti ist im letzten Jahr von München nach Frankfurt gegangen. Nun. ist er zurückgekommen. Aber nicht als Generaldirektor, sondern als Angeklagter. Er muß versuchen, den Vorwurf, mit dem Kommunismus zu sympathisieren, zu entkräften. Denn das amerikanische Konsulat in Frankfurt, das ihm ein Einreisevisum verweigerte, hat wissen lassen, sein Name sei von bestimmten Organen der bayerischen Polizei auf einer Mitgliedsliste der kommunistischen „Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft“ gefunden worden. Solti, der das Symphonieorchester in Chikago als Gastdirigent übernehmen sollte, hat bereits von Frankfurt aus erkärt, daß die Liste gefälscht sein müsse, denn nie sei er Mitglied jener Gesellschaft gewesen, noch habe er mit ihr oder ähnlichen Organisationen sympathisiert.

Inzwischen hat der bayerische Innenminister Wilhelm Högner, dessen gar nicht allzu biederbajuwarischer Geheimdienst möglicherweise die Finger in der Sache hat, eine Erklärung abgegeben: Soltis Schwierigkeiten seien durch ein „Mißverständnis“ entstanden, sein Name sei in der Tat auf einer Mitgliederliste jener Gesellschaft aufgeführt, jedoch am Ende der Liste und ohne Eintrittsdatum. Die Kommunisten hätten ihn wohl auf die Liste gesetzt in der Hoffnung, ihn noch gewinnen zu können.

Diese Erklärung macht die Sache, was die beteiligten deutschen Behörden betrifft, eher noch schlimmer. Denn man kann auch die Meinung vertreten, daß deutsche Behörden, ob ihr Material nun echt oder gefälscht sei, nicht berechtigt sind, deutsche Bundesbürger bei ausländischen Dienststellen zu denunzieren. Wenn, nichts dagegen einzuwenden ist, daß Herr Solti von München nach Frankfurt reist, dann kann er wohl auch in Chikago ein Konzert geben. Wenn er aber ein sowjetischer Umstürzler ist, dann sollte man ihm weder das eine noch das andere gestatten. Dann müssen allerdings die auskunftsfreudigen Behörden in München dafür den Beweis vor einem deutschen Gericht antreten.

Sogar die gewöhnlich SPD-freundliche Süddeutsche Zeitung spricht von eingr „Drachensaat“. Die Gesinnungsschnüffelei greife immer noch tiefer auf das Land über. Das Blatt protestiert gegen die Tätigkeit der sogenannten V-Männer (Vertrauensmänner) und führt folgendes Beispiel an: „Da geht etwa ein V-Mann in eine Exportfirma und sagt dem Unternehmer: Ihr Angestellter, Herr Huber, war bis 1951 Mitglied der deutschsowjetischen Gesellschaft, wir empfehlen Ihnen dringend, den Mann zu entlassen.“ Er winkt ganz leise mit der Entziehung von Staatsaufträgen, und schon ist es um den Angestellten geschehen... Der Name dieses V-Mannes aber wird und kann vom Amt für Verfassungsschutz nicht preisgegeben werden, denn sonst würde er ja seine Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Die Gerichte werden verständliche Hemmungen besitzen, den oder die Verantwortlichen des Amtes für Verfassungsschutz etwa wegen übler Nachrede oder falscher Anschuldigung zu belangen. Das Blatt zitiert dann die Stuttgarter Zeitung, welche diese Misere kürzlich in der Kardinalfrage zusammengefaßt habe: „Wie schützt man die Verfassung vor dem Verfassungsschutzamt?“