Von Kyra Strombeig

Ich sage einfach „Dorf“! Aber da ich es ja nicht mit Namen nenne, kann mir niemand etwas anhaben. Weder der tüchtige Bürgermeister, den ich im Verdacht habe, daß er städtischen Ehrgeiz hegt, obgleich er in ländlichem Kostüme bei Festzügen die Trompete bläst, noch die Kurverwaltung. Eine solche nämlich gibt es hier. Und auch ein ganz neues, blitzblankes Kurbad mit seegrünen Kacheln gibt es, das sie verwaltet. Es liegt zwischen Wiesen und ist sehr hübsch. Mit durchaus lobendem Akzent also sagte ich: „Dorf“. Es hat zwei Kirchen, eine katholische und eine – etwas bescheidener gelegene – evangelische. Ihrer beider abendliches und morgendliches Getön dringt gleich angenehm, wenn auch nicht gleich häufig durch die gelegentliche Stille. Es gibt außer den Gasthäusern, die „Post“, „Lamm“, „Löwe“ und „Hirsch“ heißen, zwei Cafés mit Polsterstühlchen und Spiegeln. Das eine mündet in einen Kuhstall, woher die frische Sahne kommt, das andere hingegen ist mit einer benachbarten Mühle vervettert, und so stehen beide nicht auf tönernen Füßen. Und ehe ich’s vergesse –: das Dorf hat sogar einen Tennisplatz. Er vor allem deutet den Ehrgeiz des Dorfes an, ein Eldorado des Fremdenverkehrs zu werden.

Am Sonntag gibt es die meisten Fremden im Dorf und also auch den meisten Verkehr. Es handelt sich vornehmlich um den Durchgangs- oder Wochenendverkehr. Er vollzieht sich in riesigen Bussen oder eben auf Motorrädern, wobei der Lärm in umgekehrtem Verhältnis zur Größe des Vehikels steht. Aber auch an anderen Tagen, an denen die Dauergäste als beherrschendes Element in Erscheinung treten, ist für Verkehr gesorgt. Gleich von zwei Autofahrtgesellschaften, die in einer Straße residieren. Es zeigt sich nämlich unter den Fremden, die hierher gekommen sind, um zwei, drei oder auch vier Wochen Ferien zu verbringen, der seltsame Drang, möglichst rasch ein Gefährt zu besteigen und möglichst weit in möglichst kurzer Zeit herumzufahren. Das ist hier so wie andernorts, und dafür sorgen überall die Autofahrtgesellschaften, und so ergibt sich der Verkehr! Besonders die Autofahrtgesellschaften in meinem Dorf sehen streng darauf, die entferntesten Ziele in Tagestouren zu erreichen, damit die Fremden als Dauergäste erhalten bleiben. Diese Autobusse können – und das ist ein ungeheurer Vorteil – ihre Gäste auch bei heftigstem Regen unbenetzt von geschlossenem Raum zu geschlossenem Raum transportieren. Ja, die Witterung schafft heuer eine besondere Lage. Regen? Gut und schön. Aber nur Regen? Die Welt liegt wie ein grauer, vollgesogener schwamm vor den Fenstern. Man möchte ihn ausdrücken, wenn man nur wüßte, wie und wohin ...

Und doch bin ich gern in diesem Dorf. Ich teile die Sorgen der Gäste um ihren verregneten Urlaub, aber auch den Ärger der Bauern um ihr Heu. Da sind pralle Wiesen voll hohem zerzaustem Gras, durch die ein wildgewordener Bach rennt. Dieser Bach strömt blauschwarz und mit weißem Schaum aus der Wiesenfläche heraus, und an dem kleinen Wehr in der Nähe des Kurparks stürzt er sich einen Meter tief hinab. Mit jedem Regentage kann er es besser. Er tritt aus den flachen Vergißmeinnichtufern und schwemmt böse die Heuhaufen fort. Die Bauern schleifen mißmutig ihre Sensen. Das Gras fault ihnen am Halm. „Die viele Elektrizität und die Atome“, meinen sie. Ihnen gelten die Dementis der verantwortlichen Gelehrten nichts. Und wenig gelten ihnen die Auskünfte der Meteorologen. Sie halten sich an die ältesten Männer im Dorfe, die solcher Regenfluten sich nicht entsinnen können ... Bei jedem Sonnenstrahl zwischen zwei Gewittern ergreifen sie dennoch ihre Sensen, wie die Fremden ihre Regenschirme, und gehen hinaus. Und alle betrachten den Himmel.

Auch ich betrachte den Himmel und gehe trotz der drohenden Wolken ins Freie, vorbei an der gelben Bank der Kurverwaltung, bis dort hinaus, wo sich keine Sense zeigt und kein Regenschirm. Bis dorthin, wo ich eigentlich – das fühle ich deutlich – nichts mehr zu suchen habe, wo das Unheimliche und Unvertraute beginnt: die ungeschorene Üppigkeit der Blumenwiesen, die schwüle Pracht satter Moose, die Gewalt alter Bäume, wo Wasser dunkel gurgelnd aus ungeahnten Verstecken springt.

Ich sehe in den Himmel, sehe hinein in die übertriebene Bläue dieses Sommeraugenblicks, und Wolkenumrisse zeigen eine riesenhafte Gestalt, weiß und leicht. Ich sehe ihn ganz deutlich –: ein Überantlitz, bärtiges Lockenhaupt, mächtige Schultern. Ballt sich nicht eine Faust? – Ein Grollen... leise, weit entfernt. Im Tale eilen ameisenhaft die Beschirmten dem Orte zu ...

Jetzt hat der Mächtige alle Wolken zusammengetrieben und eine steile, graue Wand daraus errichtet, hinter der er sich verbirgt. Und nun schleudert er den ersten Blitz über das grüne Tal, über die gelben Kurbänke und das fortschrittliche Dorf. Die beiden Kirchen ducken sich. Das Kurhaus verschwindet in weißen Dünsten. Und alle – die Fremden und die Einheimischen – zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner, zwischen Faustschlag und krachendem Gelächter. Und plötzlich hat der Gewitterherr genug. Nur noch einförmiger Regenfall ist zu hören.

Im Gasthaus finden die Frauen ihre Sprache und die Männer die unter den Donnerschlägen verlorene Würde wieder. Sie greifen zu den Karten und bestellen einen Roten mehr. Im Radio knattert es noch leise, und dann heißt es: „Es ist weiterhin mit örtlichen Gewittern und anhaltend regnerischem Wetter zu rechnen...“