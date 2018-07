Ein Bericht von Wolfgang Ebert

In Anwesenheit des Herrn Oberbürgermeisters und anderer angesehener Vertreter unserer Stadt wurde am gestrigen Vormittag die „Große internationale Knopfausstellung 1953“, die Grinknopfa, feierlich eröffnet.

Der langgehegte Wunsch, eine große Ausstellung in unseren Mauern zu beherbergen, ging damit endlich in Erfüllung. Ausstellungen kleineren Ausmaßes lenkten allerdings schon des öfteren die Blicke des In- und Auslandes auf unser Gemeinwesen, und noch lebt in aller Erinnerung die inhaltsreiche Weckgläserausstellung 1950, die bedeutsame Zahnbürstenausstellung 1951, und die aufsehenerregende Mäusefallenausstellung im Vorjahre. Und nun: Die große Knopfausstellung!

Bereits in der Vorhalle wird uns die immer noch nicht in ihrer vollen Tragweite erkannte Bedeutung des Knopfes augenfällig dargestellt: Ein riesiger, von der Firma Grau & Blau in mühevoller Arbeit gefertigter Knopf (vier Meter im Durchmesser!), nimmt den Blick gefangen, wohl, weil sich hier einmal die seltene Gelegenheit bietet, einen Knopf ganz für sich und ohne Loch in Augenschein zu nehmen.

In Halle I werden wir mit der geschichtlichen Entwicklung des Knopfes vertraut gemacht. Welch verwirrende Fülle an Knöpfen bietet sich unseren Augen dar! Voll scheuer Bewunderung betrachten wir die knopfartigen Steingebilde unserer Vorfahren aus der Steinzeit, um uns dann den klassischen Knöpfen unserer Vorfahren zuzuwenden, deren Reichtum an Formschönheit uns unseren eigenen Mangel an Stilgefühl beschämend spürbar macht. An den mit Knöpfen übersäten Tischen durchwandern wir gleichsam die Jahrhunderte. Wer zählt die Knöpfe, nennt die Namen! Wenn wir die Knöpfe der Staufferzeit erblicken, erhebt sich alsogleich die ganze mittelalterliche Welt mit all ihrer gläubigen Inbrunst. Großem Interesse begegnen natürlich die gut erhaltenen Knöpfe der Borgias ... unwillkürlich tauchen Fragen auf aber die Knöpfe hüten stumm ihre Geheimnisse. Wir durchwandern die Hallen und nähern uns der neueren Zeit. Im Rokoko erlebt der Knopf noch eine letzte Blütezeit, fast könnte man mit gleichem Recht von einem Knopfstil statt von einem Zopfstil sprechen.

Wir gelangen nun zum Prunkstück der ganzen Ausstellung, jenem berühmten Knopf, den Napoleon bei Waterloo aufknöpfte, als ihm die volle Tragweite seiner Niederlage zutiefst bewußt wurde.

In der dann folgenden Ära werden die ersten Verfallserscheinungen erkennbar. Seine nun häufig auftretende Herstellung aus Metall kündet das beginnende Zeitalter der Technik an. Es ist, als ob das Aufkommen des Reißverschlusses seine Schatten vorauswürfe und die Phantasie der Knopfkünstler erlahmen lasse. Geben wir aber die Hoffnung nicht auf! Gerade auf dieser so richtungweisenden Ausstellung lassen einige Knöpfe aus jüngster Zeit erkennen, daß nicht nur dem Zweck, sondern auch der Schönheit des Knopfes wieder gebührende Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wege zu Knopf und Schönheit – es gilt sie kraftvoll auszuschreiten!