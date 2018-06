Als es in Deutschland noch Salons gab, in denen keine Cocktails getrunken wurden, sondern die „Meditationen“ des Descartes diskutiert, Rousseaus „Emile“ vor Rührung beweint und Kants „Kritik der reinen Vernunft“ als eigentliche Entdeckung menschlichen Schöpfergeistes gefeiert wurden, damals also, als die schönen Seelen aus der „Empfindsamkeit“ in den „Sturm und Drang“ und von dort nach kurzem Aufenthalt weiter in die „Romantik“ stürmten – damals lebte August von Kotzebue.