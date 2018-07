So sehr zeitlebens Münchhausen seine Freunde und Mitmenschen unterhalten hat, so kurz war das Gedächtnis, das sie ihm bewahrten, denn sie vergaßen, wohin sie ihn zur ewigen Ruhe hingelegt hatten. Aber als Zeit genug vergangen war, daß die Biographen Interesse an ihm fanden, machten sie sich auf die Suche und stöberten in den 1920er Jahren die richtigen Dokumente auf, die sich verschlüpft hatten: sein Grab war in einem Steinsarg in der Kirche von Kemnade. Die lag in der Nähe von Bodenwerder und der berühmten Muschelgrotte, in der er soviel gebechert hatte.

Es wurde beschlossen, den Sarg zu öffnen und das, was von dem Lügenbaron übriggeblieben, feierlich dem Komitee von Heimatforschern, aber auch den Verwandten und, Interessenten zu zeigen, die sich um sein Andenken Mühe gegeben hatten.

Ein Steinmetz und ein paar starke Männer wurden geholt. Sie hoben in Gegenwart des Komitees den schweren Steindeckel vom Sarg, und alle waren hingerissen, als in dem Sarg ein stattlicher Kavalier in Samt und Spitzen mit so frischem Anschein lag, als sei er gerade zum Begräbnis eingekleidet und beigesetzt worden.

Aber hatten sie sich nicht geirrt? Nur ein Augenblick verging, und das Bild des schönen Barons zerfiel zu Staub und Asche. Dem einen der Zeugen blieb vor dem Unerwarteten der Herzschlag stehen, dem andern verschwand vor dem Unglaubhaften das Vertrauen der Augen. Am schwersten trennte sich der Vorsitzende des Heimatvereins von der Täuschung; denn so hastig der Vorgang abgelaufen war –: der Vorsitzende hatte schon eine Schau seines Vereins konzipiert: „Münchhausens come back“. Er faßte, wie hinter einer verflogenen Hoffnung her, eiligst in das Häufchen, zu dem der hochbrüstige Adelige zusammengesunken war, der das Zauberstück seiner Gedächtnisausstellung hätte werden sollen. Aber an seinen Fingern scholl nur ein leeres, trockenes Blättern, wie von einem alten vermoorten Wespennest, das seit Jahrzehnten auf dem Heuboden gelegen und ganz ausgehöhlt war.

Der Steinmetz jedoch fragte:

„Haben Sie nicht gesehen? Kurz, bevor es zusammenfiel, huschte ein Lächeln über das vergilbte Gesicht. Noch, in diesem letzten, Augenblick, der ihm dazu blieb, genoß der alte Witzbold den Streich, den er uns mit seinem plötzlichen Vergehen spielte!“ Norbert Jacques