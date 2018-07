Inhalt Seite 1 — Rede im Parlament Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die hier abgedruckten Auszüge entstammen einer Rede, die Cromwell am 12. September 1654 vor dem englischen Parlament gehalten hat. Es geht in dieser Sitzung um eine Unterschrift des Parlaments unter eine Erklärung, die Cromwells diktatorische Macht für alle Zukunft bestätigen soll und gegen die das Parlament sich wehrt. Mit welchen Argumenten der ohne Zweifel große englische Staatsmann diese absolute Macht erzwingen will, wie er weder vor dem höchsten Argument Gott–noch dem irdisch-handfestesten: nämlich dem Verschließen der Parlamentstore, damit kein Abgeordneter vorher fliehen kann – zurückschreckt, das zeigt diese Rede. Sie ist dem im Victoria Verlag (Stuttgart) erschienenen und von W. Müller zusammengestellten Buch „Große Reden aus drei Jahrhunderten“ entnommen.

Meine Herren!... Was ich euch heute zu sagen habe, braucht keiner weiteren Einleitung, denn die Veranlassung unserer Zusammenkunft ist klar genug. Ich hätte von ganzem Herzen gewünscht, es wäre kein Grund dazu vorhanden ...

Ich habe mich nicht selbst an diese Stelle berufen, dies ist meine erste Erklärung; und die zweite ist: Ich lege nicht selber Zeugnis für mich ab. Dies sind die beiden Dinge, über die ich mir erlauben werde, ausführlich zu euch zu reden. Um das Gesagte klar und deutlich zu machen, muß ich mir erlauben, etwas zurückzugreifen.

Ich war von Geburt ein Edelmann; ich lebte weder in sehr hoher Stellung noch in völliger Verborgenheit. Ich wurde mehrfach mit Ämtern betraut im Dienst des Parlaments und trachtete, die Pflichten dieser meiner Ämter als rechtschaffener Mann zu erfüllen, zur Förderung der Sache Gottes und seines Volkes und der Republik; ich erwarb mir mit der Zeit die Zuneigung vieler Herzen und hatte mancherlei Beweise hievon. Ich will nicht die Anlässe aufzählen, die mir von Gott geboten wurden, ihm zu dienen, noch die Gegenwart und den Segen, wodurch er bei diesen Gelegenheiten mich seine Bestätigung erfahren ließ.

Als sich dann für mich wie für meine Mitbürger die Anzeichen mehrten, daß wir glücklicheren Zeiten entgegengehen, nach den harten Kriegen und Kämpfen mit dem damals gemeinsamen Feind, hoffte ich, mit den andern die Früchte unserer Mühen und Gefahren zu genießen, das Glück des Friedens und der Freiheit, die Vorrechte eines Christen, wie andere auch, je nachdem der Herr es mir zuweisen würde. Als dann der Herr unseren Kriegen ein Ende gemacht hatte, oder doch ein guter Ausgang vorauszusehen war, begab ich mich nach London, um meine Schuldigkeit dem damaligen Parlament gegenüber zu tun, und in der Hoffnung, daß man allgemein gesonnen sei, die Absichten Gottes auszuführen, also seinem Volke zum Frieden zu verhelfen, und vor allem denen, die hauptsächlich ihr Blut vergossen in der Ausübung des Kriegsdienstes, – aber da war ich schwer enttäuscht in meinen Erwartungen! Denn es erwies sich in der Folge nicht so. Mag man prahlen und die Dinge verdrehen, soviel man will, es war nicht so, nein, es war nicht so!

Ich kann aus tiefster Seele sagen, es ist mir zuwider, schrecklich zuwider, an Wunden zu rühren und Blößen aufzudecken. Was ich sagen will, ist dies: Ich hoffte, meinen Abschied zu erhalten, um mich ins Privatleben zurückzuziehen. Ich bat um meine Entlassung, wieder und immer wieder. Gott ist mein Zeuge vor allen Menschen, ob ich darin lüge! Daß ich nicht lüge, wenn es sich um Tatsachen handelt, wissen viele; aber ob ich in meinem Herzen eine Lüge sage und euch etwas vormachen will, das nicht in meinem Herzen war, darüber sei Gott Richter. Laßt lieblose Leute, die alles nach sich selber beurteilen, reden, was sie wollen, die Tatsache ist nicht erlogen. Und was die Aufrichtigkeit meines Herzens in dieser Sache anbelangt, so möget ihr mir auch hierin glauben. Aber ich könnte nicht erlangen, was ich wollte, wonach mein Herz verlangte! Und die Wahrheit ist, wie ich nachher erfuhr, daß etliche der Ansicht waren, daß es nicht wohl angehe, mich zu entbehren ...

Wenn mir also ein Titel von Gott und Menschen in dieser Weise übertragen wurde, daß dann ihr, die ihr aus allen Teilen des Landes abgesandt seid in der Voraussetzung, daß ihr diese Verfassung billigt, sie aberkennt oder nicht anerkennt, daß ihr mit parlamentarischer Macht auftretet, um sie nicht anzuerkennen, entgegen allen fundamentalen Bestimmungen, ja, gegen die eigentlichen Wurzeln dieser Einrichtung; daß ihr hier seid und die gesetzmäßige Macht, durch die ihr hier seid, nicht anerkennt, – das erstaunt sicherlich noch andere als nur mich! Und das enttäuscht und beunruhigt das Land ebenso als irgend etwas, womit der ärgste Feind seinen Frieden und sein Wohlergehen hätte gefährden können.