Der deutsche Zweig der BBC, der Brown, Boveri & CieAG‚ Mannheim, die der HV eine Dividende von wieder 6 v. H. auf das alte AK (24 Mill. DM) und 3 v. H. (für ein halbes Jahr) auf die ab 1. Juli 1952 gewinnberechtigten neuen Aktien von 12 Mill. DM vorschlägt, legte jetzt den Geschäftsbericht für 1952 vor. Im Berichtsjahr hatten, wenn auch nicht mehr im gleichen Ausmaß wie im Vorjahre, der Umsatz und der Bestellungseingang nochmals zugenommen. An der Spitze stand das Geschäft mit der Grundstoffindustrie, während bei Installationsmaterial, isolierten Leitungen und u. a. Kabeln ein Rückgang zu verzeichnen war, dessen Ursache das immer größer werdende Angebot ist. Der höhere Umsatz wurde ohne merkliche Erhöhung der Zahl der Beschäftigten bewältigt, worin der Erfolg von Rationalisierungsmaßnahmen zum Ausdruck kommt.

Der Mengenzunahme der Produktion entspricht allerdings wegen des verschärften Preisdruckes nicht das finanzielle Ergebnis. Bei einigen Erzeugnissen nähern sich die Preise einem Tiefstand, und die Wünsche der Kundschaft nach langfristiger Kreditgewährung konnten nicht immer erfüllt werden. Die Lieferungen für Dampfkraftwerke machen einen namhaften Anteil am Umsatz aus Das Geschäft mit Luftverdichtern hat sich weiter gut entwickelt, die Bergwerke haben vielfach große Turbo-Kompressoranlagen bestellt. Für den Schiffbau wurden erstmals nach Kriegsende Turbinenantriebe geliefert und auch Aufträge für ausländische Rechnung hereingenommen. Im Freileitungsbau war BBC ebenfalls gut beschäftigt. Der Umsatz an listenmäßigen Motoren befriedigte allerdings nicht. Dagegen war das Bahngeschäft im Berichtsjahr etwas belebt, obwohl die von der Deutschen Bundesbahn erwarteten Großaufträge ausgeblieben sind. Der Umsatz in Kühlanlagen und Kühlmöbeln für gewerbliche Zwecke sowie in Haushaltkühlschränken war beachtlich. Im Auslandgeschäft konnten in verschiedenen Ländern bedeutsame Erfolge erzielt werden, wie überhaupt die ständigen Bemühungen, den Export der BBC-Erzeugnisse auszuweiten, zu einer erheblichen Zunahme des Auslandgeschäfts geführt haben. Auch im Geschäftsjahr 1953 haben sich bei steigenden Exportanteilen bis jetzt Umsatz und Auftragseingang befriedigend entwickelt.

Von den Organgesellschaften haben die H. Römmler GmbH, Mannheim-Groß-Umstadt (Spezialpreßmassen für Isolierteile, Preßteile, Hartpapier- und Resopalplatten), die Isolation AG, Mannheim (Walz- und Ziehprodukte, Lack- und umsponnene Drähte), und die Sigma-Frigo-Therm GmbH, Mannheim (Vertriebsgesellschaft für den Export von Elektro-Wärme- und Kältegeräten), ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr erhöhen können. Dagegen ist der Umsatz bei der Rheinische Draht- und Kabelwerke GmbH, Köln (Isolierte Leitungen, Kabel für Stark- und Schwachstrom), und bei der Stotz-Kontakt GmbH, Mannheim-Heidelberg (Installationsmaterial und Spezialapparate), erheblich zurückgegangen. Einen befriedigenden Abschluß konnte nur die Isolation AG, Mannheim, vorlegen.