Der Wahlkampf hat begonnen, der Wahltermin ist auf den 6. September festgesetzt. Die Parteien, so verschieden ihre Ziele und Programme sind und so verzankt sie untereinander auch sein mögen, haben doch einen gemeinsamen Appell an den Wähler erlassen, der heißt: „Auf dich kommt es an!“ Damit wollen sie den Wähler, jede natürlich den ihren, überhaupt erst einmal an die Wahlurne bringen.

Kommt es wirklich auf den Wähler an? Will man die Frage beantworten, dann muß man zunächst einmal feststellen, welchen Weg der Kandidat gehen muß, um in den Bundestag zu kommen. Dieser Weg hat zwei Etappen. Erst muß der Kandidat von irgendeiner Partei vorgeschlagen werden, und dann muß er am 6. September die nötige Stimmenzahl erhalten. Er wird also in Wirklichkeit zweimal gewählt. Man könnte sagen: Wieviel Abgeordnete die einzelnen Parteien im Bundestag haben werden, bestimmen die 33 Millionen registrierter Wähler; wer aber diese Abgeordneten sind, das bestimmen die etwa 1,5 Millionen eingeschriebenen Mitglieder der politischen Parteien. So ist es in der Theorie. In der Praxis gehen von den 33 Millionen Wählern nur etwa 27 Mill. zur Wahl, und von den 1,5 Mill. Parteimitgliedern entscheiden nur einige Tausend, die als Delegierte und Funktionäre von Ortsvereinen, Bezirksorganisationen und so weiter gewählt worden sind, über die Wahlvorschläge. Alle anderen, die zur Kandidatenaufstellung nichts beitragen, können das aber nicht kritisieren. Denn es steht ihnen frei, in die Parteien einzutreten und dann wenigstens an der Wahl der Funktionäre und Delegierten mitzuwirken, die ihrerseits wieder die Bundestagskandidaten in den Landesausschüssen bestimmen.

Man könnte sich fragen, welche der beiden Wahlen die bedeutungsvollere ist. Das ist schwer zu entscheiden. Für den Kandidaten ist es gewiß nicht die Wahl vom 6. September, sondern die in seinem Landesausschuß. Er kann nämlich bei der Bevölkerung seines Wahlkreises noch so beliebt sein, wenn der Landesausschuß seiner Partei ihn nicht auf den Wahlvorschlag setzt, nützt ihm das gar nichts. Wer im Landesausschuß durchfällt, ist auf jeden Fall durchgefallen, ganz unabhängig davon, was die Bevölkerung davon hält. Wer dagegen im Landesausschuß durchkommt, ist noch längst nicht gewählt, weil zum Schluß der Urwähler noch ein Wort mitzusprechen hat. Doch ist es noch nicht tödlich, wenn man im Wahlkreis durchfällt, sofern man auf einem guten Platz der Landesliste steht. Da der Landesausschuß sowohl darüber entscheidet, wer auf die Wahlvorschläge in den Wahlkreisen kommt, wie auch darüber, wie die Kandidaten auf den Landeslisten placiert werden, so hängen Schicksal und Karriere der Parlamentarier im wesentlichen von diesen Landesausschüssen – die sich auch Bezirksausschüsse nennen – ab. Diese Vorwahl ist also nicht, wie in Amerika, eine „direkte Wahl“.

Theoretisch hat kein Bonner Parteivorstand die Möglichkeit, zu bestimmen, wer als Abgeordneter in den nächsten Bundestag einzieht. Diese Entscheidung fällt auf der Landes- oder Bezirksebene. Dadurch soll innerhalb der Parteien die Entwicklung zum Autoritären hin verhindert werden. Sonst könnte nämlich der Bundesvorstand einer Partei, wenn er einmal den Hebel in der Hand hat, durch die Ernennung der Funktionäre und Kandidaten von oben seine Macht so stabilisieren, daß er von der Masse der Parteimitglieder gänzlich unabhängig wird. Allerdings sieht das Parteistatut einer Partei, nämlich der SPD, die Mitwirkung des (Bonner) Parteivorstandes vor. Das Statut fordert nämlich, daß die Wahlvorschläge „durch den erweiterten Bezirksvorstand oder Bezirksparteitag im Benehmen mit dem Parteivorstand beschlossen werden. Bei der Deutschen Partei wiederum gibt es ein Vorschlagsrecht des Landesparteivorstandes. Das sind Nuancen, die gewiß nicht ohne Bedeutung sind. Eine Organisation zu finden, in der der Parteivorstand bei der Aufstellung der Bundestagskandidaten überhaupt nicht mitzureden hat, ist in der Praxis ohnedies nicht möglich, weil hier Fragen der persönlichen Autorität und vor allem Sachfragen eine Rolle spielen. Zuletzt muß ja die Fraktion soundso viele Fachleute für die Ausschüsse haben, sie könnte nicht erfolgreich arbeiten, wenn sie nicht über eine bestimmte Anzahl von Juristen, Nationalökonomen und Experten verfügte.

Eine völlige Freiheit für die Landesausschüsse ist daher nicht gegeben. Auch nicht gegenüber dem Urwähler, denn die Landesausschüsse sind zwar nicht statutenmäßig, aber doch politisch irgendwie an die Stimmung der Bevölkerung gebunden, und es hat keinen Sinn, einem populären Mann die Kandidatur zu verweigern, wenn dies im Endergebnis nur zum Triumph der gegnerischen Partei führt.

Aus all dem wird deutlich, daß für die Zusammensetzung des Bundestags nicht in erster Linie die großen Parteichefs, wie Adenauer, Ollenhauer, Hellwege und Blücher, verantwortlich sind. Sie können zwar die eigene Autorität und die ihres Apparats einsetzen und auf die Landesverbände Einfluß nehmen, sie müssen aber letzten Endes mit den Abgeordneten zufrieden sein, die die Landesverbände aufgestellt und die Wähler am Wahltag bestätigt haben.

Das Niveau des Bundestages, über das viel und oft auch unberechtigt geklagt wird von Leuten, die weder die schwierigen Arbeitsbedingungen im Bundeshaus noch die ungeheuerliche Überlastung der Abgeordneten kennen, gehört also in die Verantwortung der Landesverbände. Diese wollten sich offenkundig dem vermeintlichen Zeitgeist nicht verschließen, was darin zum Ausdruck kommt, daß plötzlich überall Fußballspieler, Filmschauspielerinnen und potentielle Schwergewichtsweltmeister auf den Kandidatenlisten oder mindestens in den Diskussionen auftauchen. Uns scheint daraus weniger moderner Geist als ein Minderwertigkeitskomplex zu sprechen, der sich sachfremde Popularität zunutze machen möchte. Dies gilt auch hinsichtlich der Aufstellung von Generalen, deren gewonnene und verlorene Schlachten anscheinend nach Ansicht vieler Parteifunktionäre immer noch attraktiver sind, als Reden und Schweigen der Politiker in vier Bundestagsjahren.

Aber so entscheidend die Befugnisse der Landesverbände und ihrer Organe für die soziologische Zusammensetzung des Parlaments auch sind, die politische Entscheidung liegt doch am 6. September beim Wähler. Freilich nicht bei all den Millionen von Wählern, denn 80 oder mehr Prozent sind auf eine bestimmte Partei eingeschworen oder wenigstens an sie gewöhnt. Die restlichen 20 Prozent, bestehend aus den seit 1949 nachgewachsenen Jahrgängen und aus denjenigen, die sich nie für etwas entscheiden wollen, sind die eigentlichen Könige des Wahltages. Auf sie ist die Anstrengung der Propagandisten gerichtet. Denn zehn Prozent nach links oder nach rechts –, das macht den neuen Kurs der Bundespolitik für die nächsten vier Jahre aus. Walter Fredericia