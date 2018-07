Die Britische Rheinarmee hat für den kommenden Sonntag zu ihrer schon traditionell gewordenen Pferde-Leistungsschau geladen, Auch deutsche Reiter werden wieder mit von der Partie sein, und wir glauben mit den Veranstaltern gern, daß dieses Turnier in Bad Lippspringe viel zur deutsch-englischen Verständigung beiträgt.

Eine Nummer des vielseitigen Programms mit seinen mannigfachen Dressurprüfungen und Sprint gen wird bestimmt auf allseitiges Interesse stoßen – eine Schaunummer, die sich schlicht eine Kavalkade von Kavallerieoffizieren in alten Uniformen nennt. Das wird so recht etwas nach deutschem Geschmack sein, und, wenn man schon nicht der alten Garde du Corps, den Leibhusaren oder den Schillschen Dragonern zujubeln kann, so begnügt man sich eben zur Abwechslung und in Hoffnung auf kommende „bessere“ Zeiten einmal mit den Life Guards, den Queen Own Hussars oder der Royal Börse Artillery. Uniform bleibt Uniform!

Aber muß das nun unbedingt sein? Wir haben es schon in früheren Zeiten für recht bedenklich gehalten, für rein wirtschaftliche Zwecke eine Anleihe bei dem Ansehen aufzunehmen, das einst die Uniform als das Ehrenkleid des Soldaten in allen Ländern genoß. Wenn bei den Berliner Turnieren der alte Hindenburg und der Toto bei den abendlichen Jagdspringen als Kassenmagnet nicht mehr so recht zogen, dann bemühte man den Alten Fritz mit seinen Generalen in die Arena oder ließ ein Karussell der Kavallerie im Bunt der kaiserlichen Zeit am Funkturm abrollen, und für einen erfolgreichen Kassensturz am Abend war gesorgt.

Gibt es nicht andere Schaunummern, mehr sportliche Attraktionen, die schließlich auch das Publikum anlocken? Was unsere Freunde von der Besatzungsarmee tun, ist alles ihre Angelegenheit, aber auch auf unseren Turnieren macht sich schon wieder das Bestreben geltend, mit nationalistischem Klimbim Propaganda für eine ganz bestimmte Sache zu treiben, die nicht auf ein Sportfeld gehört.

*

Verstimmt kann man auch über mancherlei werden, was sich jetzt schon wieder im deutschen Flugsport tut. Obwohl noch niemand sagen kann, wann und in welchem Ausmaße unsere Jugend sich wieder einmal auch im Motorflugwesen betätigen darf, setzen die Intrigen hinter den Kulissen schon mit aller Vehemenz ein. Unsere so lange zur Untätigkeit verdammt gewesenen Flugzeugindustriellen versuchen einander den Rang abzulaufen. Aber wenn das Geschäftemachen auf Kosten der Allgemeinheit geht, fängt die Sache an, ungemütlich zu werden.

In unverbindlichen Vorbesprechungen war der gute Gedanke aufgetaucht, die zunächst benötigten Schul- und Sportflugzeuge aus dem befreundeten Auslande einzuführen, das eine Reihe brauchbarer und bewährter Apparate (zum Teil deutscher Konstruktion) verhältnismäßig billig abzugeben bereit war. Das hätte neben manchem andern auch den Vorteil gehabt, daß sofort am Tage X Fluggeräte in genügender Anzahl zur Verfügung gestanden hätten. Ein großes deutsches Land hatte sogar sein Einverständnis erklärt, den Kauf dieser Flugzeuge nicht unerheblich zu subventionieren. Hiergegen wurde nun in den letzten Tagen mit der völlig unwahren Behauptung quergeschossen, es handle sich bei diesen Flugzeugen nur um „alten Rattenfraß“ und jeder Pfennig, der dafür ausgegeben würde, sei fortgeworfenes Geld. Erfolg: das Subventionsangebot wurde prompt zurückgezogen. Den Nachteil haben allein unsere jungen Flieger.

Und warum wurde quergeschossen? Einem besonders geschäftstüchtigen „Hans-Dampf-in-allen-Gassen“ waren die Schwedenflugzeuge ein Dorn im Auge, er wollte lieber seine eigenen Flugzeuge gekauft sehen und machte deshalb die anderen schlecht. Und um der ganzen Sache einen gewissermaßen nationalen Anstrich zu geben, sprach man laut und vernehmlich von dem ersten in Deutschland nach dem Zusammenbruch gebauten Flugzeug, das man zudem noch auf der Münchener Verkehrsausstellung dem Publikum präsentierte. Jeder aber nur halbwegs versierte Fachmann erkannte zu seinem Erstaunen in diesem „deutschen“ Flugzeug eine italienische „Macchi“ wieder. Hat man nicht Recht, verstimmt zu sein? W. K.