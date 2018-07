Man ist zunächst verwundert, daß das kleine Buch von Peter Lotar, erschienen bei Felix Meiner in Hamburg (Preis 3,– DM), neben dem Haupttitel zwei Untertitel trägt. In der Tat aber bedarf es ihrer, um die einzigartige Konstellation zu kennzeichnen, die hier auf einer dichterischen Ebene gestaltet wurde: Gespräche einer letzten Nacht, wie nur unsere Generation sie kennt, zwischen Abgrund und Ewigkeit, erfüllt von tiefster Skepsis und höchster Souveränität, die damit jenseits aller geschichtlichen Wirklichkeit der Personen zur Legende wird und eben darum das Bild des Menschen schlechthin enthüllt.

Sie alle, die in diesem Hörspiel auftreten, der Graf, der Pfarrer, der Gerichtspräsident, der Professor, der General, hatten im Juli 1944 Namen, die viele von uns kannten, und doch ist es fast gleichgültig, ob sie Helmut Moltke, Delp, Bonhoeffer, Freisler hießen oder ob sie zugleich die Züge vieler anderer tragen, die in Deutschland oder irgendwo in der Welt in den Konflikt mit der Staatsmacht gerieten. In jener letzten Nacht vor der Hinrichtung, die Lotars Legende beschreibt, werden dank feindlicher Bombenangriffe vorübergehend die Türen einzelner Zellen geöffnet, so daß noch einmal eine Reihe von Begegnungen und Gesprächen stattfinden, wobei viele jener Fragen berührt werden, die auch heute noch die Akteure und Statisten der damaligen politischen Bühne beschäftigen.

Da ist das Gespräch mit dem Studenten, der sich abquält mit der Frage, was ist eigentlich noch Vaterland. Und da ist die Begegnung zwischen dem Grafen, der die Gewalt ablehnt, und dem Oberst, der es auf sich genommen hatte, zu töten, und der wie zu seiner eigenen Rechtfertigung sagt: „Was kann Gott mit dem Leben eines Menschen wollen, der ein ganzes Volk in den Abgrund führt.“ Und plötzlich die angstvolle Ahnung: „Werden die Männer, die uns töten, nicht zugleich auf unser Grab einen Berg von Schmach und Schande türmen? Wird sein Name nicht lauten, Eidbruch und Hochverrat?“ Und darauf die Stimme jenes Staufenberg: „Fürchten Sie nicht den Block der Lüge auf unserem Grab. Er ist federleicht für den Engel des Herrn.“ Und schließlich die aufregende Unterhaltung zwischen dem Gerichtspräsidenten mit der schillernden Intelligenz und dem abgründigen Zynismus eines Freisler und dem Grafen, der nun in jedem Wort und jeder Regung jenem Helmut Moltke gleicht, den wir jenseits dieser Legende aus seinen Briefen kennen.

Vielleicht haben einige dieser-Gespräche in der Tat stattgefunden. So viel steht jedenfalls fest, sie hätten so, genau so geführt werden können, denn von allem, was über den 20. Juli 1944 und seine Akteure geschrieben worden ist, kommen diese Gespräche einer letzten Nacht atmosphärisch dem Geist des Freundeskreises um Helmut Moltke und Peter Yorck am nächsten. Marion Dönhoff