Die Oberfinanzdirektion München und das Versorgungsamt München II haben klassische Beiträge zur deutschen Zeitgeschichte geliefert: Sie und leider nicht sie allein, haben eine seltsame Auffassung vom 20. Juli und dem Kampf um die Freiheit. Dies geht aus einer Serie von Briefen und Bescheiden hervor, die Frau Elisabeth Wagner, Witwe des ehemaligen Generalquartiermeisters des Heeres, zugingen.

Es begann mit einem Bescheid der Oberfinanzdirektion vom 28. Juni 1951, der so anfängt: „Auf o. a. Schreiben wird mitgeteilt, daß für Sie eine Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts überhaupt nicht in Frage kommt.“ Nach dieser zackigen Einleitung kann man auf die Begründung gespannt sein. Hören wir sie: „Ihr Ehemann hat überhaupt kein nationalsozialistisches Unrecht erlitten, er hat sich vielmehr selbst erschossen und ein eventuelles nationalsozialistisches Unrecht nicht abgewartet. Ihr Ehemann hat auch keinen Nachteil bezüglich einer Beförderung erlitten, denn er hatte ja bereits den höchsten Dienstgrad erreicht. Es fehlt somit jede Begründung für eine Wiedergutmachung.“

Somit bestand nach Meinung der Oberfinanzdirektion München General Wagners Bürger- und Gattenpflicht darin, den Galgen abzuwarten. Den nächsten Beitrag hat das Versorgungsamt München II geliefert, in einem aktenmäßig festgelegten mündlichen Bescheid vom 6. Oktober 1952 und einem schriftlichen vom 7. Oktober 1952. In beiden heißt es, daß dem Antrag auf Gewährung einer Witwenrente, beziehungsweise einer Hinterbliebenenversorgung nicht nachgegeben werden könne. Frau Wagner hatte sich in ihren Anträgen nämlich auch darauf berufen, daß sie Sippenhaft erlitten habe und hatte auf Grund des Gesetzes über Leistungen an Körperbeschädigte vom 26. 3. 1947 eine Wiedergutmachung beantragt. Da Frau Wagner 9 Monate in Ravensbrück in der Todeszelle zugebracht und sich dort eine dauerhafte Schädigung ihrer Gesundheit zugezogen hatte, schien dies nur recht und billig. Es wurde ihr jedoch mitgeteilt, Sippenhaft berechtige nicht zur Entschädigung, sie könne nicht als Verfolgte des Naziregimes anerkannt werden.

Das Versorgungsamt München II ließ sie folgendes wissen: „Ihr Ehemann wurde am 23. Juli 1944 wegen aktiver Teilnahme an der Widerstandsbewegung gegen das nationalsozialistische Regime hingerichtet. (Hierin befindet sich die Behörde in Irrtum, die Red.) Die Teilnahme an der Widerstandsbewegung diente nicht militärischen, sondern politischen Zwecken, nämlich der Beseitigung des damaligen Regimes. Die Handlungen können somit nicht als militärischer und militärähnlicher Dienst angesehen werden.“

Wie damals die Lage an den Fronten war und wie es in der Heimat aussah, ist also unerheblich. Und, daß gerade ein Offizier aus militärischer Schau heraus sich politisch zum Handeln verpflichtet fühlte, wird ohne weiteres mißbilligt, obgleich in einem totalitären Regime Militärisches und Politisches gar nicht zu trennen sind. In seinem schriftlichen Bescheid ist das Versorgungsamt noch präziser: „Leistungen nach BVG“, heißt es darin, „können nur gewährt werden an Personen, die durch militärischen oder militärähnlichen Dienst oder durch unmittelbare Kriegseinwirkungen zu Schaden gekommen sind. Die Ursache des Todes ist aber die Teilnahme an der Widerstandsbewegung, die einen politischen Zweck, nämlich die Beseitigung des damaligen Regimes, verfolgte.“

Die Schlußfolgerung ist klar: Frau Wagner muß sich selbst versorgen, und das hat sie nur ihrem toten Mann zuzuschreiben. Wie kam dieser auch dazu, sich um die politische Freiheit seines Volkes zu bekümmern und noch dazu als General, „also nach Erreichung des höchsten Dienstgrades“. Die Witwe des Stellvertretenden Reichsprotektors in Böhmen und Mähren, SS-Obergruppenführers Heydrich, hat es besser. Sie bekam zu der Zeit, da Frau Wagner in München eine Ablehnung erteilt wurde, längst ihre Rente. H. P. L.