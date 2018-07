McLeigh, ein Großindustrieller, der in der Nähe von Albany im Staate New York Fabriken besaß, träumte eines Nachts, er hätte einen Brief erhalten und lese ihn beim Schein des Vollmonds. Das Merkwürdige dabei war, daß der Traum ihn wieder in sein eigenes Bett führte und nicht anderswohin; McLeigh konnte also gar nicht daran zweifeln, daß er wache. Das einzige, was ihn wunderte, war nur, daß auf einem Briefblatt soviel stehen konnte.

Der Brief, den der Liegende, das Haupt leicht vom Kopfkissen aufhebend, las, war ein Brief des Baumeisters John Pietrasanta, der ihm vor fünfzehn Jahren seine Villa bei Albany gebaut hatte. Der Brief, der auf dem zu kurzen Blatt sich immer wieder erneuerte (wie ein Wasserfall in Stockwerken Tiefe gewinnt und weiterfließt), hatte etwas Rauschendes. Er lautete:

Mein lieber Herr McLeigh!

Ich weiß nicht, ob Sie sich meiner noch erinnern. Wahrscheinlich wird die Erinnerung dadurch erschwert, daß der Brief die Adresse eines Armenhauses trägt, des Greisenasyls in Schenectady. Wie sollten Sie einen Armenhäusler zu Ihren Bekannten zählen? Ich lebe aber wirklich im Armenhaus und bin trotzdem Ihr Bekannter. Ich bin der Baumeister Pietrasanta.

Ich habe Ihnen vor fünfzehn Jahren Ihr Landhaus bei Albany erbaut. Und der Zweck dieser Zeilen ist, Sie zu bitten, daß Sie mir für die fünf oder sechs Jahre, die ich, der Siebzigjährige, noch zu leben habe, ein Zimmer, eine Kammer, eine Wohnungsmöglichkeit in Ihrem Hause anweisen,

Mit welchem Recht ich diese Bitte ausspreche? Mit gar keinem Recht. Nicht einmal mit dem Recht der Freundschaft; denn seitdem ich Ihnen damals das Haus gebaut habe, haben, wir einander nie wiedergesehn. So ist es denn die Bitte eines Narren, die ich Ihnen hier vortrage? Auch das nicht. Nichts kann weniger närrisch sein als diese Bitte. Sie ist in einem hohen Sinn vernünftig.

Ihre Villa ist die Ihre. Sie haben den Bauauftrag dafür gegeben, haben die Steine, die Anfahrten, die Arbeitsstunden bezahlt, haben Meister und Gesellen abgegolten und nicht zuletzt mich, den Baumeister, ausgezeichnet entschädigt. Schon vorher hatten Sie Grund und Boden erworben; Sie, und nicht ich, haben Gas und Wasser legen lassen; die Grundsteuer, Hauszinssteuer, die Gebühren für Licht, Kanalisation, Straßenreinigung, Müllabfuhr haben Sie ebenfalls pünktlich bezahlt. Sie haben alle Bedürfnisse Ihrer Villa reichlich befriedigt, nicht anders, als sei sie ein edles Tier. Wie man etwas Lebendiges pflegt, so haben Sie fünfzehn Jahre lang Ihre Villa vorsorglich gepflegt. Wie man ein Kind zum Zahnarzt schickt, noch ehe es eigentlich Schmerzen hat, haben Sie durch Bediente und Handwerker aufpassen lassen: noch ehe etwas morsch wurde, war es schon ausgeglichen und ersetzt.