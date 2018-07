ifg., Bregenz, im Juli Voralberg, das „Musterländle Österreichs“, ist heute mit über 200 Werken Hauptstützpunkt der österreichischen Textilindustrie. Allein nach dem zweiten Weltkrieg wurden über 25 Textilunternehmen in Vorarlberg gegründet, denn auch in Österreich gibt es eine Ost-West-Wanderung. Die teilweise sehr exportintensive Textilindustrie – die Stickerei-Industrie exportiert über 90 v. H. ihrer Produktion – hat vor einigen Jahren zur Einrichtung der Dornbirner Messe geführt, die auch in diesem Jahr wieder von über 1000 Ausstellern aus dem In- und Ausland beschickt werden wird.

Die Vorarlberger Textilindustrie kann auf eine über 150 Jahre alte Tradition zurückblicken. Auch Großbetriebe von annähernd 3000 Beschäftigten sind heute noch in der Hand der Gründerfamilien, und anonymes Kapital ist kaum vorzufinden. Die enge Verbundenheit zwischen Unternehmern und Arbeitern zeigt sich in hohen Sozialleistungen und Fabrikbetrieben, die bisweilen an Sanatorien erinnern. Eine soziale Tat, die selbst in Vorarlberg Aufsehen erregte, war das Präsent, das der Textilindustrielle Dr. Schindler seinen Arbeitern machte: er schenkte ihnen den Baugrund für ein Dorf von 22 Häusern.

Das sich immer schwieriger gestaltende österreichische Exportgeschäft nach der Bundesrepublik ist eine der Hauptsorgen der Vorarlberger Textilindustrie. Gelegentlich eines Presseempfangs in Frankfurt (Main) sagte der Vizepräsident des Fachverbandes der österreichischen Textilindustrie, Rudolf Seidl, daß Österreich durch ein Wertzollsystem und Exportförderungsmaßnahmen, die jedoch keinen diskriminierenden Charakter tragen werden, die bisherige Entwicklung abzuändern sucht. Als weiteres wirksames Mittel, um den deutsch-österreichischen Handel zu beleben, bezeichnete Seidl die Anteilnahme der deutschen Wirtschaft an der Dornbirner Messe.