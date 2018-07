Von zwei Sendern ■— wie es die Duplizität der Zufälle so will — zwei verschiedene Werke nach einem und demselben antiken Stoff: ein deutsches und ein englisches Alkestis HörspieL Alkestis ist in der Sage die Frau, die sich für ihren königlichen Gemahl opfert und von Herakles aus der Unterwelt zurückgeholt wird. Der heutige Dichter kann ein Spiel um das Geheimnis des Todes daraus entwickeln — oder ein Spiel um das Geheimnis des "anderen Geschlechts". Ernst Wilhelm Eschmanns "Alkestis" Drama geht den ersten Weg. Es stellt dar, wie der Tod zu überwinden ist: nicht die Muskelkraft des Herakles kann Alkestis aus der Unterwelt zurückrufen; das gelingt nur dem König, der sich angesichts seiner Trauer zum unbedingten Leben bekennt und "seinen Schmerz verlacht". Auf der Münchener Welle erklang dies tiefsinnig heitere Bühnenstück als funkisches Oratorium, das die bald schwer mit Gedankenlast befrachteten, bald ironisch leichten Dialoge von einer sehr ausführlichen und kontrastreichen Musik Winfried Zilligs ergänzen ließ — ungemein plastisch vor allem bei der Aufteilung der großen Totenklage in einen zwölftönigen "Kunstchor" und einen rein geräuschhaften "Heulchor". Den zweiten Weg, die Frau als enträselte Sphinx, wählte der Engländer Maurice Valency: Alkestis geht um der "publicity" willen in die Unterwelt und ist recht ärgerlich, daß nicht sie selbst, sondern der "Kraftmensch Herkules sie auf die Erde zurückgeholt hat. Ergebnis; ein Ehezwist, den erst ein Machtwort des donnernden Zeus beilegen kann. Im Kölner Studio hatte Ludwig Cremer die bunte, sarkastische Moritat mit jener hinreißenden Vehemenz produziert, die für die Hörspielsendungen dieses NWDR Häuses zur guten Regel geworden ist.

Während das Wochenprogramm wieder einmal keine besonderen Akzente verspricht, werden wenigstens die fernsehenden Tennisfreunde am Sonntagnachmittag auf ihre Kosten kommen: sie erleben das Hamburger Tennis Turnier mit, das wie jedes Jahr eine prominente internationale Besetzung mit vielen Assen hat.

Die Bayreuther Festspiele beginnen mit "Lohengrin", der zum erstenmal nach dem Krieg wieder einstudiert ist und um den die meisten deutschen Opernbühnen in großem Bogen herumgehen. Da Joseph Keilberth dirigiert und in den Hauptrollen Künstler wie Eleanor Steber, Astrid Varnay, Wolfgang Wiödgassen, Hermann Uhde und Josef Greindl beschäftigt sind, ist musikalisch eine authentische Aufführung zu erwarten. 17 13 vom NWDS: Durch die Funkastronomie ist ein neues Fenster zum Weltenraum geöffnet worden. Was es damit auf sich hat, erklärt Werner Kellers Hörfolge Das Geheimnis de? Radiosterne".

Vor 125 Jahren starb Franz Schubert, dessen Größe alle falsche Romantik überlebt hat. Wie unecht die Romantik des "Dreimäderlhauses" war, zeigt Henry Jessens Hörfolge "Schubert und sein Kreis", die Bilder, Zeugnisse und Szenen aus Schuberts Leben mit Ausschnitten aus seinen bezeichnendsten Werken zusammengestellt, 17 15 vom NWDR: Der Hamburger Intendant Dr, Günther Rentiert hai sich vor kurzem über die ambulanten Öpernstars" beschwert, und diese sind ihm die Antwort nldit schuldig geblieben. Am runden Tisch im Studio wird die Diskussion unter Mitwirkung des Kritikers H. H. Stuckenschmidt fortgesetzt. Roderich Dietze hat Aufnahmen aus dem Kapland mitgebracht, darunter ein Band, das wohl zum erstenmal in Deutschland einen Begriff von dem tragischen Schicksal der Kap Mischlinge gibt. Aber auch die berühmte Universität Stellenposch, auf der Smuts, Hertzog und Dr, Malan studiert haben wurde von dem Reporter des Südwestfunks besucht. 26 15 vom NWDR: Peter Kottn ann, der Leiter der Unterhaltungsabteilung des NWDR Köln, gehört zu den nicht eben zahlreichen Funkleuten, denen man eine improvisierte Sendung anvertrauen kann. Heute verantwortet er ein "Programm ohne Programm", über das er selber sagt: Ganz nett, aber sehen wir weiter " Bei den Festspielen der Bayerischen Staatsoper; dirigiert Eugen Jochum Mozarts "Figaro". Da so hervorragende Mozartsänger wie Karl SchmittWalter, Elfriede Trötschel und Annelies Kupper auf der Bühne stehen, wird die Münchener Aufführung die Konkurrenz der ihr bald folgenden Salzburger nicht zu scheuen brauchen. 28 00 vom BiWDR: Lieschen Meyer hat ihre Italienkenntnisse ausschließlich von Schallplatten bezogen, auf denen Donna Grascia und andere Mädchen, angesungen werden. Wie diese Vorstellung korrigiert wird, zeigt eine lustige Sendung, deren Titel Bella, bella, bella Marie" auf die Titejheldut der "CapiiFisdier" anspielt.

Die Hamburger Tagung "Wissenschaft und Freiheit", tue der Kongreß für Kulturelle Freiheit gemeinsam mit der Hamburger Universität veranstaltete und bei der bedeutende Gelehrte des Inund Auslands zu einem brennenden Thema sprachen, ist heute (und morgen zur gleichen Zeit) das besonders auch für Ostzonenhörer aktuelle Thema der "Funkuniversität".

23 05 aus Frankfurt: Den dreidimensionalen Film hat der Essayist Günter Anders in. Amerika kennen lernen können. Er erörtert seine Möglichkeiten unter dem Titel Der Schuß ins Publikum".

Die Opernfreunde am Funk haben Hochsaison. Heute hören sie aus Salzburg Furtwänglers Inters