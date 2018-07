In die Wirren "jener Tage" versetzte ein Prozeß, der kürzlich vor dem Landgericht Berlin gegen elf Angeklagte wegen Untreue, Unterschlagung, Hehlerei und Urkundenfälschung abrollte. Soldaten der Roten Armee hatten die Tresore der Deutschlandkasse (früher "Preußenkasse" — also des Zentralinstituts für Genossenschaftskredit) einige Zeit nach der Besetzung geplündert (die Tresore vieler anderer Banken hatten den Versuchen der uniformierten Geldschrankknacker standgehalten). Die Rotarmisten hatten an den "Wertpapieren kein Interesse; um so gründlicher besorgten einige Angestellte des Instituts die "Aufräumungsarbeiten", indem sie sich Aktien, Anleihen und Pfandbriefe im Nennwert von etwa 30 Mill. Reichsmark aneigneten und in die Westsektoren verbrachten.

Bis dahin hätten die Übeltäter behaupten können, sie hätten die Wertpapiere nur entnommen, um sie in Sicherheit zu bringen — denn es ist ein offenes Geheimnis, daß sich mancher Bankdirektor und mancher Angestellte damals bei Nacht und Nebel aus dem Bankenviertel nach Westberlin geschlichen hat, beladen mit Dokumenten aller Art, im diese Unterlagen im Interesse der Kundschaft sicherzustellen. Die in den Banktresoren verbliebenen Wertpapierbestände, besonders die aus den Räumen des Berliner Kassenvereins, wurden später zwar von den Russen durchaus geordnet abtransportiert und sollen wohlsortiert verwahrt worden sein — aber nie wurde von sowjetischer Seite etwas über das weitere Schicksal dieser beschlagnahmten Papiere veröffentlicht, die nun infolge der Weitpapierbereinigung für die Russen wertlos geworcen sind. Wenn die Angestellten der Deutschkndkasse nur die Sicherstellung der vorgefundenen Effekten gewollt hätten, so Würden sie allerdings nicht Fälschungen, aus denen der rechtmäßige Erwerb der Wertpapiere vorgetäuscht werden sollte, vorgenommen und den Erlös aus Verkäufen für sich verbraucht haben. Ihre Verurteilung zu Geldstrafen und zu Gefängnisstrafen bis zu 18 Monaten wird kaum als zu schwer angesehen werden. Unverständlich ist es allerdings auch Fachleuten, daß das Gericht die Öffentlichkeit einschließlich der Presse "wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" gänge sind in allen ihren Einzelheiten in B erHnso bekannt, daß man den Russen damit nichts Neues sagte oder daß sich die Zeugen in Westberlin, durch ihre Aussagen in Gefahr gebracht hätten. Der Ausschluß der Öffentlichkeit in solchen Fällen ist daher geeignet, das Vertrauen in die off entliche Sicherheit in Westberlin herabzusetzen, abgesehen davon, daß schon der (völlig unberechtigte) Verdacht entstehen könnte, als sollten irgendwelche im öffentlichen Leben stehende Personen "geschont" werden. Dieser Prozeß ist nicht der erste dieser Art. Die Schädigung der rechtmäßigen Eigentümer durch derartige Vergehen soll nach dem Gesetz durch das Anerkennung- und Wertpapierbereinigungs Verfahren verhindert werden. Ein Schaden kann nämlich dann eintreten, wenn die weiteren Fälschungen der Hehler nicht aufgedeckt, vielmehr ihr Besitz als rechtmäßig anerkannt worden ist. Wenn es sich um effektive Stücke, also nicht um Ansprüche an das Wertpäpier Sammeldepot handelt, so muß der rechtmäßige Eigentümer seine Ansprüche nicht gegenüber seiner alten Bank, sondern im Wege der Regreßklage gegenüber der Bank geltend machen, die sich durch die gefälschten Unterlagen bei der Zuerkennüng der Lieferbarkeitsbescheinigung (LB) für die entwendeten" Stücke hatte täuschen lassen. Naheliegend wäre es, wenn der Kunde sich an seine alte Bank halten müßte, die ihrerseits die Bank, welche die Ansprüche anerkannt hat, in Anspruch nehmen könnte. Das Gesetz hat jedoch diesen nach der früher allgemeinen Rechtsaüffassung natürlichen Weg leider ausgeschlossen. Im übrigen heißt es, daß die Kunden der Deutschlandkasse im Vorliegenden Falle keinen Schaden erleiden; wie diese Schädigung vermieden Worden ist, wurde bisher allerdings leider noch nicht bekanntgegeben. E. S.