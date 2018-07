Das Maß an wirtschaftlicher Unbildung beim "Publikum" ist vielfach erschreckend. Selbst in den Kreisen derjenigen, die in Her Wirtschaft verantwortlich tätig sind, besteht oft eine beängstigende Verständnislosigkeit gegenüber wirtschaftlichen Tatsachen und Zusammenhängen, wenn sie das unmittelbare eigene Arbeitsgebiet überschreiten. Ein gruppenegoistisches Denken und Handeln herrscht vor und behindert den Blick für die wirtschaftliche Umwelt, der man als tätiges Glied sich praktisch nicht entziehen kann. Welch primitive Vorstellungen und Auffassungen sind im täglichen Leben über Funktion und Arbeitsweise des Unternehmers nur zu oft anzutreffen! Man ist vielfach bereit, einem erfolgreichen Kaufmann oder Industriellen unlautere Machenschaften mit "Verdiensten" auf Kosten anderer Menschen, durch deren Übervorteilung also, zu unterstellen. Die Tätigkeit rücksichtsloser Kriegsgewinnler oder Schwarzhändler und Schieber in den vergangenen Kriegs- und Nachkriegszeiten hat leider ein Zerrbild des Kaufmannes und Unternehmers entstehen lassen und hat nur zu oft zu einer bedauerlichen Unterbewertung — wenn nicht überhaupt verächtlicher Mißachtung — wirtschaftlicher Tätigkeit geführt. Auch das Bankwesen und die berufliche Tätigkeit des Bankiers bleibt von dieser irrtümlichen und falschen Überbewertung nicht verschont.

Von diesen Tatsachen ging Bankdirektor Dr. über die Ertragslage der Banken auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des "Verbandes der privaten Kreditinstitute in Bayern e. V aus, um die Notwendigkeit einer umfassenden Aufklärung Er trat den törichten Vorurteilen über angebliche "Riesengewinne" in der Öffentlichkeit mit Nachdruck entgegen und befaßte sich in einer interessanten, Analyse mit der Problematik der ErtragsBankgewerbe aus einem "Trümmerfeld" bei einem auf Vio abgesunkenen Bilanzvolumen in den letzten vier Jahren — ohne Zweifel durcheine gewisse Mengen und Ertragskonjunktur im Rahmen des allgemeinen Wirtschaftsaufschwuöges begünstigt —seine Institute trotz der großen Substanzverluste wieder einigermaßen aufbauen konnte. Die kurzfristigen Kredite der westdeutschen Banken sind (seit 1948) von 4 auf über 20 Mrd. DM, die langfristigen einschließlich der durchlaufenden Kredite auf 17 Mrd. DM gestiegen. Am gesamten Kfeditvolumen sind die privaten Bankinstitute mit 40 v. H beteiligt, während ihr Anteil in Bayern rd. 70 v. H beträgt.

An Hand von überschlägigen Schätzungen zeigte Dr. Mellinger, daß die Zinsspanne der Banken seit 1950 stark abgesunken ist, während gleichzeitig die Ausdruck finden, sich nicht unwesentlich erhöht hatj- so daß die Gewinnspanne nun sehr gedrückt sei. Nicht zuletzt haben die verschiedenen Diskontherabsetzungen die Ertragslage der Banken beeinflußt. Während die Zinsspanne 1933 etwa 3 2 v H. betrüg, war sie seit 1950, als sie sich noch auf 3 44 belief, fortlaufend rückläufig: auf 3 11 in 1951 und auf 2 19 in 4953, um nach der letzten Diskontsenkung jetzt 2 v. H zu erreichen. Die Gewinnspanne wird von der Bank deutscher Länder für 1951 auf etwa 2 15 v. H, für 1952 auf 1 32 und für die Gegenwart auf rd. 0 39 v. H geschätzt. Dr. Mellinger meinte, daß durch VolumenausDas Bestreben, das Geschäftsvolümen zu vergrößern, werde wahrscheinlich die Zinsspanne eher noch verengen. Denn es führe zu erhöhter Rivalität m legern, individuelle Forderungen durchzusetzen. Der Erweiterung des Volumens dürften im übrigen von der Wirtschaftsentwicklung her eine Grenze gesetzt sein. Audi sei nicht zu vergessen, daß die Bestrebungen, Geldkredit in Kapitalkredit umzuwandeln — denen gerade die letzteDisköfitsenkung dienen sollte —, zu einer Verkürzung der BankDa die übrigen Geschäftsspartender Banken so betonte Dr; Mellinger u a — einen Ausgleich für die stark verringerte Gewinnspanne im Kreditgeschäft nicht geben, müßten die Überlegungen intensiviert werden, wie der Zahlungsverkehr, der praktisch ein "Ztischußgeschäf" sei, für sich rentabel zu gestalten sei. Es müsse möglichst vermieden werden, den Kreditverkehr mit Kosten zu belasten, die nicht unmittelbar mit dem Kreditgeschäft zusammenhängen. Allerdings wurde zugegeben, daß ZinsspannenRechnungen höchstens zu Annäherungswerten führen: heute vielleicht mehr denn je. Es wurde an erinnert, daß durch eine Vielzahl von Sonderverder Richtsätze gleichkommen, das Tableau "festgelegter Richtsätze" stark eingerissen sei. Dr. Mellinger stellte zur Diskussion, ob die Bindung der Sollzinsen an den Diskont unabänderlich sei öder ob man zu Mindest Sollzinsen kommen könne. Außer einer gerechten Vergütung der Bänkdienstleistungen, insbesondere im Zahlungsverkehr, forderte der Referent "größtmögliche Rationalisierung" nach innen. Für dia bayerischen Banken müsse dies ein besonderes Anliegen sein, weil bei der Struktur der bayerischen Wirtschaft der Durchschnittskredit kleiner sei als beispielsweise in Nordrhein Westfalen, wodurch sich also höhere Regiekosten ergäben. V o,