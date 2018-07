wir im Jazz nicht so viele Möglichkeiten gefunden. Einige der berühmtesten Jazz Phrasen die man heute hört, stammen garantiert von Papa Joe Oliver. An ihm gemessen war Buddy Bolden, ich wiederhole es, grob und ungeschlacht. Er erstaunte mich, aber er rührte mich nicht.

Mayann schickte mich auf die Volksschule, an der Ecke Franklin Perdido. Eines Tages konnte ich die Zeitung lesen. Ein wenig später begann ich, Zeitungen zu verkaufen. Von der ersten Summe Geldes erstand ich für Mayann einen Rock und für mich eine kurze Hose. Hemden trugen wir nicht. Wir zogen sogenannte "Jumpers" an, eine Art Wolltrikot. Mit kurzer Hose und Jumper hielt ich mich außerordentlich elegant. Denn vorher hatte ich mich mit den abgelegten langen Hosen meiner "Stiefväter" begnügen müssen. Man krempelte diese Hosen nach innen um und nähte sie unten am Bein ab; dann band man das umgeschlagene Stück am Knöchel fest, zog die Sache hoch und befestigte das Ganze in der Hüfte mit einem Gürtel; so kam man zu "Knickers". Ich hatte genügend "Stiefväter", die mich reichlich mit "Knikkers" versorgten. Oh! Ich brauchte mich nur umzudrehen — schon hatte ich einen neuen Stiefvater. Manche waren nett, andere schlimm. Aber Albert war der Schlimmste, Eines Tages saß Mama mit ihm an der Böschung des Old Basin Kanals, in der Nähe der Galves bei ihnen spielte. Plötzlich nannte Albert meine Mama eine alte Negerschlampe, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht und stieß sie ins Wasser. Gott selber hat sie wieder herausgezogen. Jedenfalls nicht Albert. Der kümmerte sich nicht weiter um sie, sondern ging, ohne sich auch nur umzudrehen, seiner Wege.

Ich war ganz verrückt vor Aufregung. Während Mayann mit geschwollenem Gesicht im Kanal herumschwamm, brüllte ich: "Hilfe, Hilfe!" Leute kamen angelaufen, aber mein Gott, war das eine Minute! Ich habs dem Kerl nie verziehen, daß er Mama so behandelt hat, und war fest entschlossen, ihm, sobald ich ihn träfe, die Geschichte heimzuzahlen. Gott sei Dank sollte ich ihn nie wiedersehen! Ich bin seitdem oft wieder in New Orleans gewesen, aber alte Freunde sagten mir, er tot.

Der netteste Stiefvater war Gabe — gewiß keine fürstliche Erscheinung, aber sehr gutmütig, und das war für mich schon damals ausschlaggebend. Ich mochte ihn sehr f Stiefvater Slim war auch kein schlechter Kerl, aber er trank — Als dieser Slim mein Stiefvater wurde, war ich schon ziemlich groß und hatte fast alle Kampftricks gelernt, zum Beispiel die Sache mit den Ziegelsteinen. In unserem Viertel wurde immer ein Haus abgebrochen, so daß Ziegelsteine in Hülle und Fülle vorhanden waren. Gerieten zwei Burschen aneinander, dann fand ein wilder Wettlauf zum nächsten Steinhaufen statt, und sie bewarfen sich aus dem Hinterhalt mit Ziegelsteinen. Da die Kinder diese Kämpfe Tag und Nacht mit an sahen, hatten sie das System übernommen; es gehörte fast schon zur Tradition, — Eines Vormittags gegen zehn Uhr hatten Mayann und Slim an der Ecke Gravier und Franklin Streit bekommen. Sie liefen prügelnd die Franklin Street hinunter bis zum Honky t onk von Kid Brown. Der Portier fegte gerade, und die Tür zum Kabarett stand offen. Mayann und Slim drangen prügelnd dort ein und prügelten sich, von ihrem Faustkampf ganz in Anspruch genommen, an der Bar vorbei und um die Tanzfläche herum. Indessen war ein Schulkamerad auf dem gemeinsamen Heimweg von der Schule vor mir dort angekommen, "Beeil" dich", schrie er "Da haut einer deine Mutter!" Ich ließ meine Schulbücher fallen und stürzte zum Kampfplatz (Wird fortgesetzt)