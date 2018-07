Die bevorstehende Deutsche Funkausstellung in Düsseldorf stellt die Situation rund um das Radio erneut zur Debatte. DieRentabilität der Radiogeräte herstellenden Firmen ist ohne Zweifel nicht sehr günstig. Überkapazitäten und allzu schnelle Neuheiten-Programme haben seit längerem Unruhe in diese Branche gebracht. Die Rundfunkausstellung, die erst vom 29. August bis 6. September stattfinden wird, liegt für die scharf kalkulierenden Herstellerwerke so spät, daß sie ihre neuen Typen schon seit 17. Juli in den Handel bringen müssen. Die Spanne bis zur Ausstellung ist anders nicht zu überbrücken.

Weiter wurde angekündigt, daß die neuen Apparate um einige Prozente teurer als die bisherigen sein werden. Die Industrie komme mit den ab-Werk-Preisen nicht mehr aus. Wohl kaum eine andere Industrie darf diese Behauptung mit soviel Berechtigung aussprechen, wie die Rundfunkindustrie. Aber im Zeichen einer Überproduktion und einer sehr heftigen Konkurrenzlage die Preise zu erhöhen –, dieses merkwürdige Novum ist der Rundfunkbranche vorbehalten. Offenbar dürfte etwas in dieser Rentabilitätsrechnung höchst reparaturbedürftig sein.

Der Zufall wollte es, daß auf einer Bilanzbesprechung eines bekannten deutschen Unternehmens, zu dessen Töchtern auch eine Rundfunkfabrik gehört, der Blick in das meist schwer durchdringbare Niemandsland der Zwischenhandelsstufe“ freigegeben wurde. Es war nämlich als Begründung der Preiserhöhung zu hören, daß die Radiowerke unter der Marktknechtschaft des Handels stünden, der Rabatte in Höhe bis zu 58 v. H. im Großhandelsbereich (!) und bei Direktlieferungen an den Kleinhandel Rabatte bis zu 42 v. H. (!) verlange – oder nicht verkaufe. Auf deutsch heißt dies, daß mehr als die Hälfte der Hundertmarkscheine, die der Käufer eines Radiogerätes ausgeben muß, nur für den Verteilerapparat bestimmt sind und die Fabriken mit dem kleineren Teil zufrieden sein müssen.

Niemand wird wohl behaupten können, daß dies eine gesunde Situation ist, und es wäre wirklich an der Zeit, daß die Marktverhältnisse in der Rundfunkwirtschaft bereinigt werden. Jetzt haben wir jedenfalls den grotesken Fall, daß zur Aufrechterhaltung offenbar weit übersetzten Rabattspannen die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen sollen. R.