Neue Schrift zum amerikanischen Off-Shore-Programm. Auf Anregung interessierter Wirtschaftskreise gibt die Gesellschaft zur Förderung des Deutsch-Amerikanischen Handels, Köln, eine Schriftenreihe zum amerikanischen Off-Shore-Programm heraus. Das erste Heft über die Beschaffungsbedingungen des US-Quartermaster Corps, das soeben erschienen ist, enthält die umfangreichen Vertragstexte in deutscher und englischer Sprache sowie einen kurzen Überblick über die Gliederung eines solchen Vertragswerkes. Gegen einen Unkostenbeitrag von 2 DM kann die Broschüre von der Gesellschaft bezogen werden. – Weitere Veröffentlichungen über die Beschaffungsverträge der anderen US-Wehrmachtsteile (Air Force und Navy) befinden sich in Vorbereitung.

Die AWF-Betriebsblätter 90, 92, 95 und 96 geben Richtlinien für die „Verpackung wichtiger Überseegüter“, „Korrosions- und Rostschutz im Überseeversand“, „Markieren von Überseegutem“ und „Transport-Versicherung von Ausfuhrgütern“. Die Blätter sind beim Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung, Berlin S W 61, Großbeerenstr. 17, zu beziehen.

Eine Sammlung moderner Richtlinien zur Lösung von praktischen Werbeaufgaben in Industrie, Handel und Gewerbe enthalt eine Broschüre, die von der Wirtschafts-Werbung West, Düsseldorf, Mozartstraße 5, in dankenswerter Weise für Werbungstreibende zusammengestellt wurde und die eine Reihe von Anregungen vermittelt, um die Werbemaßnahmen moderner, rationeller und wirksamer zu gestalten.

Die Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre „Unternehmung und Betrieb“, herausgegeben von Prof. Alfred Walther, Universität Bern, bringen als Heft 38 von Emil Greber eine Veröffentlichung über „Public Realtions“ als Politik der Unternehmung zur Pflege der öffentlichen Meinung (Verlag Paul Haupt, Bern). – Band 36 befaßt sich mit den Wirtschaftlichkeitsgrenzen der Pferdegespanne und der Kraftfahrzeuge im städtischen Güternahverkehr unter dem Titel „Auto oder Pferdegespann?“ Verfasser ist Dr. Karl Bodenmüller. – In Heft 37 behandelt Dr. Hans Caspar die „Kostenbewertung und Kostenkalkulation“.

In dem kürzlich erschienenen ,,Bundes-Baubuch“ kommt die Vielgestaltigkeit aller Nachkriegsfragen der deutschen Bauwirtschaft zum Ausdruck. Der Band bringt eine Darstellung der Organisationspläne und die Anschriften der auf dem Gebiet der Bauwirtschaft im Bund, in den Ländern sowie in Westberlin tätigen Ämter und Behörden sowie der Berufs- und Fachorganisationen. Der Teil 2 enthält Bauplanungen und Fachberichte, Teil 3 beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau der deutschen Städte, Teil 4 vermittelt Bauberichte aus dem Ausland, Teil 5 behandelt Neuerungen und Forschungsberichte, während Teil 6 bis 8 Darstellungen aus der Bauindustrie, der Garten- und Landschaftsgestaltung und ein Berufs- und Fachgruppenverzeichnis enthält (1045 S, 22 DM; Bundes-Baubuch, Berlin W 35, Bülowstr. 102).

Das vom Fachnormenausschuß Kraftfahrzeugindustrie bearbeitete und von der VDA-Wirtschaftsgesellschaft mbH. herausgegebene FAKRA-Handbuch enthält rund 400 Normblätter für den Kraftfahrzeugbau. Eine ähnliche Zusammenstellung ist bisher lediglich 1931 einmal erschienen (Beuth-Vertrieb, Berlin W 15, Uhlandstr. 175, 571 S.; 16 DM).

Die Neuausgabe des VDA-Autotypenbuchs 1952 wurde als 29. Folge und zweite Nachkriegsausgabe vom Verband der Automobilindustrie e. V. vorgenommen. Band 1 behandelt Kraftwagen, Anhänger und Motoren, während Band 2 den Kraftfahrzeugteilen und dem Zubehör gewidmet ist. Das Typenbuch kann von der VDA-Wirtschaftsgesellschaft mbH., Frankfurt am Main, Westendstr. 61, zum Preise von 15 DM bezogen werden.