Der westdeutsche Chemieexport nach OstDM, gegen 68 4 Mill. DM in 1951. Irrt Jahre 1937 wurden aus dem ehemaligen Reichsgebiet diemische Erzeugnisse für 112 4 Mill. RM nach Osteuropa geliefert. Der Rückgang wird noch deutlicher, wenn man die inzwischen erfolgten Preiserhöhungen be rücksichtigt. Im abgelaufenen Jahr entfielen von der gesamten Chemieausfuhr nur 610 000 E>Mauf die Lieferungen nach der UdSSR. Wichtigster Abnehmer war Polen mit 16 5 Mill. DM vor Ungarn mit 14 1 Mill. DM und Rumänien mit 11 4 Mill. Die gesamte Chemieeinfuhr Osteuropas aus allen westlichen Ländern kann auf mehr als 550 Mill. DM veranschlagt werden. Genaue Angaben lassen sich infolge des Fehlens einwandfreierStatistiken nicht ermitteln. An der Lieferung von chemischen Erzeugnissen in den osteuropäischen Raum ist Deutschland also nur mit weniger als 10 v. H; beteiligt. 1936 betrug der Anteil Osteuropas am gesamten deutschen Chemieexport 13 8 v H. Er stellte also einen erheblichen Paktor dar 1951 betrug dieser Anteil am westdeutschen Chemieexport nur noch 3 15 v. H, um 1952 schließlich auf 2 83 v. H. zurückzugehen, E.

