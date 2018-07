Inhalt Seite 1 — Rund um Hamburg ißt man gut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Landschaft ist bescheiden, sie hat noch nichts von dem versponnenen Raunen und der düsteren Einsamkeit der wirklichen Heide. Nein, man kann eigentlich noch nicht von der Lüneburger Heide reden, obwohl wir in ihren Nordrand eingefahren sind und in zwanzig Minuten im Naturschutzgebiet von Wilsede sein könnten. Plötzlich liegt im Wald, durch den wir nach Bendestorf fahren, ein Hünengrab, einige Schritte von der Straße. Im östlichen Kopf des weiträumigen, mit Felsblöcken abgesteckten Rechteckes haben sich die mächtigen Deckplatten der Grabkammer erhalten. Die alte Weihestätte trägt das Element einer dunkel verschollenen Vergangenheit in die Stunde und in die Fahrt ... Eine Seele, die rätsei- und beziehungsvoll unsere Seele anschaut, tiefer als Landschaft, denn es handelt sich um Kunde und Zeugnis der Menschen.

Nach zehn Minuten fahren wir aus dem Wald heraus und in Bendestorf ein. Auf wenig Karten ist dieses kleine Heidedorf zu finden, in dem der neue deutsche Film in ersten Wehen lag. Die Ateliers stehen im Augenblick leer. Die Villen der Beteiligten liegen wie „Schlösser im Mond“. Die Jungfrauen kommen vergeblich hergeradelt, kein Willy und keine Marika mehr da, mit Konservenlächeln den Namenszug auf eine Ansichtskarte zu zeichnen. Aber das Gefäß, das ihre Körperlichkeit barg, hat sich erhalten – Haus Meinsbur. Allerdings bestand es schon lange vor der Jungen Filmunion, die fünf Jahre lang in Bendestorf ihren Zauberkessel unterfeuerte. Haus Meinsbur lebte auch nicht unmittelbar von der geistigen Inflation, die durch die Filmgrößen in dem abgelegenen Heidedorf eingebrochen war, es entlieh nur etwas von deren Glanz.

Meinsbur ist das prächtige Beispiel eines niedersächsischen Bauernhauses. Sein tiefes Strohdach scheint es mit dem Erdboden zu vermählen, aus dem es einst seine Besitzer nährte. Ich nehme an, daß es mit dem Aufkommen des Begriffes Sommerfrische und der Entdeckung der Heide zu Beginn des Jahrhunderts aus einem Bauernhaus zu einem Gasthaus gemacht wurde. Es war dieselbe Zeit, in der gerade in Niedersachsen die Schönheit vergangener Bauernkunst neu erkannt und popularisiert wurde. Aus altem Hausbestand haben sich die interessantesten, kunstvollsten und wunderlichsten Dinge hier zusammengehalten und im Lauf der Zeit zu einer Sammlung erweitert, an der das ganze Haus teilnimmt.

Im Giebel des Hauses tritt man in die Diele, rechts und links waren die Ställe, Milchkammer und so weiter. Die Diele weitet sich zum Flett aus, an den der Wohnteil mit Stuben und Pesel anstößt und den zweiten Giebel ausfüllt. Im Meinsbur sind die früheren Ställe in Gast- und Schlafzimmer umgewandelt, Küche und Siddels blieben, was sie waren; der Flett, aus dem die dunkle Treppe zum Stockwerk steigt, ist ein Eßraum für ein halbes Hundert Gäste geworden, man meint, in der düster prangenden Königshalle eines alten Sachsenfürsten zu sitzen. Doch kann man zum Essen auch einen der kleinen Räume des ursprünglichen Wohnteils wählen. Sie setzen in freundlichem Gegenspiel ihr Vielerlei nebeneinander und jeder Raum ist für die Stunde des Aufenthaltes des Gastes ein kleines Privatmuseum mit köstlichen und teils kostbaren alten Gegenständen. Durch ihre Fenster blickt man in eine schön besorgte Gartenanlage, Aufenthalt für Sonnentage.

*

Liegt Meinsbur mit Absicht in der Einsamkeit der Heide, so hält sich „Jagdhaus Waldfrieden“ mit Absicht an der Straße, an der, wie der Prospekt formuliert, „Schlagader des Skandinavien-Europa-Verkehrs“: das ist die Bundesstraße Nr. 4 Hamburg–Kiel. Einige Kilometer nördlich von Quickborn liegt es, einem Städtchen, nach dem Klaus Groth seine berühmte Sammlung niederdeutscher Gedichte nannte. Das literarisch Historische bleibt für Waldfrieden allerdings ebenso ohne Bezüglichkeit, wie zunächst der eigene Name, denn das Hotel kehrt dem Wald und seinem Frieden den Rücken. Die Gäste sitzen auf einer Terrasse oder im Garten längs der Bundesstraße 4 und können nicht träumen, Sinn und Augen in den Frieden der Wälder hinter dem Haus verspinnen, sondern müssen der Laufschnur der Autos auf der Straße nachjagen.

Eine Bezüglichkeit anderer Art ist aber vorhanden: Hinter dem Haus kann man Kurzweil und Abspannung im Sport des Wurftaubenschießens finden. Noch mehr: Man kann als Gast des Wirtes in den hoteleigenen Jagden auf Pirsch gehen. Um die Illusion zu vollenden, bedienen in waidgerechtes Grün gekleidete Jäger den vom Waidwerk müde heimgekehrten Jünger des hl. Hubertus. –