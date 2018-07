Der Übergang in die Phase eines verlangsamten Wachstums ist für die Mehrzahl der westlichen Industrieländer bisher ohne ernstliche Rückschläge erfolgt. Bei dieser Umstellung auf veränderte Marktbedingungen, die ja schon seit längerem für das Güterangebot eine Erschwerung und für die Nachfrage eine Erleichterung ihrer Marktposition bedeuten, hat vor allem die westdeutsche Wirtschaft ein hohes Maß von Elastizität und Anpassungsfähigkeit gezeigt.

Unter den westeuropäischen Industrieländern hatte Westdeutschland seit Beginn dieses Jahres die höchste Fortschrittsrate in seiner industriellen Erzeugung (+ 10 v. H. gegenüber dem ersten Halbjahr 1952), Im Gegensatz zu anderen konjunkturell wichtigen Ländern Westeuropas waren sämtliche Erzeugungsbereiche beteiligt – wenn auch mit beträchtlichen Unterschieden. Weitaus an der Spitze lagen die Verbrauchsgüterindustrien (plus rund 20 v. H.). Die Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien zeigten sehr viel geringere Wachstumsraten.

Die Zunahme der industriellen Erzeugung hat sich nun allerdings seit Mai – d. h. früher als nach dem Saisonrhythmus zu erwarten war – zunächst nicht mehr fortgesetzt. Zweifellos ist dieser Stillstand (oder leichte Rückgang) überwiegend auf jahreszeitliche Einflüsse zurückzuführen. Aber auch soweit dies nicht der Fall ist, wäre es vorschnell, aus diesem Stillstand bereits weitergehende konjunkturelle Schlüsse zu ziehen. Dies gilt besonders für den Rückgang bei Verbrauchsgütern. Dagegen dürfte für die Abschwächung der Investitionsgüterproduktion die saisonale Begründung allein nicht ausreichen. Hier sind vielmehr für einige wichtige Bereiche, so vor allem für den Maschinenbau, auch konjunkturelle Schwächezeichen in der Absatzlage unverkennbar. Offensichtlich handelt es sich hierbei keineswegs nur um kurzfristige, sondern auch um langfristige Symptome, wenn man berücksichtigt, daß gerade der Maschinenbau als wichtigste Gruppe der Investitionsgüterindustrie „das Vorjahrsniveau seiner Erzeugung in diesem Jahr nicht mehr erreichen konnte. Wenn aus kurzfristigen Änderungen einzelner Produktionsindices auch keine voreiligen und besonders keine allgemeinen Folgerungen gezogen werden sollten, so deuten doch auch in den übrigen Bereichen der Investitionsgütererzeugung gewisse Anzeichen darauf hin, daß hier die Anpassung an die erschwerten Marktbedingungen – im Gegensatz zu der weitgehend erfolgten Umstellung der Verbrauchsgüterindustrien – bisher noch nicht erreicht werden konnte, daß sich also offensichtlich doch größere Schwierigkeiten ergeben, als im Frühjahr angenommen wurde.

Die Anregungen, die den Investitionsgüterindustrien durch die ungewöhnlich starke Baukonjunktur, die Verbrauchsbelebung und die Exportzunahme im Frühjahr zugefallen waren, haben der industriellen. Investitionstätigkeit zwar zunächst wieder einen stärkeren Auftrieb gegeben und die bereits in der zweiten Hälfte 1952 sichtbar gewordenen Schwachen überdeckt. Offensichtlich aber haben diese Impulse der allgemeinen Expansion noch nicht ausgereicht, um der Investitionsgütererzeugung die Voraussetzungen einer anhaltenden Erzeugungszunahme zu geben. Die inländischen Auftragseingänge sind bereits seit April für Investitionsgüter insgesamt rückläufig; lediglich die erfreulicherweise bis Mai weiter gestiegener Auslandsaufträge haben einen ernstlichen Einbrach in den Auftragsbestand verhindert.

Aufschlußreich für die Schwäche des inländischen Investitionsgütergeschäfts und die bereits sichtbar gewordenen Einschränkungen der Erzeugung ist auch ein Vergleich der reagiblen (d. h. von der jeweiligen Marktsituation abhängigen) Anlage- und Ausrüstungsinvestitionen mit den sog. autonomen (d. h. vom Marktgeschehen unmittelbar kaum beeinflußten) Investitionen, für die vor allem die Investitionen der Bauwirtschaft charakteristisch sind. Der Anteil der marktreagiblen Investitionen ist seit April zugunsten des konjunkturunempfindlichen Blocks der autonomen Investitionen beträchtlich und in zunehmendem Maße zurückgegangen. Dieser stark reduzierte Anteil der konjunkturabhängigen Investitionen ist nicht nur Folge einer verstärkten autonomen Investitionstätigkeit, sondern leider auch Folge der Erzeugungseinschränkungen in der marktreagiblen Investitionsgüterproduktion. Im ganzen hat das Erzeugungsniveau der konjunkturempfindlichen Investitionsgüter zwar bisher keine einschneidenden Einbußen erfahren, aber mit diesem Niveau ist (trotz der nach wie vor günstigen konjunkturellen Gesamtkonstellation) offenbar vorläufig eine Grenze erreicht worden, die nur dann erweitert werden kann, wenn – ähnlich wie im Herbst 1952 und im Frühjahr 1953 – erneut stärkere Impulse auf die Investitionstätigkeit ausgeübt werden, etwa durch stärkere Nachfrage von Seiten der Grundstoffindustrien oder auch der Verkehrswirtschaft.

Eine wesentliche (und gegenwärtig sogar entscheidende) Stütze der Investitionsgütererzeugung bildet nach wie vor die Ausfuhr. Auch der relativ gute Auslandsabsatz vermag jedoch die Schwächen des Inlandsabsatzes nicht mehr auszugleichen. Eine Belebung der nichtautonomen Investitionstätigkeit (durch steigenden Inlandsverbrauch und steigenden Investitionsbedarf der Verbrauchsgüterindustrien) ist davon abhängig, ob und in welchem Umfange bei den vorhandenen Kapazitäten und den vorhandenen Lagern der Verbrauchsgüterindustrien eine derartige Verbrauchszunahme zu Kapazitätserweiterungen und damit zu steigendem Investitionsbedarf der Verbrauchsgüterindustrien führen wird. Eine weitere Verbrauchszunahme dürfte von der Einkommensseite her weitgehend gesichert sein. Abgesehen von den beträchtlichen Einkommens- und Beschäftigungseffekten der weiter zunehmenden autonomen Investitionen dürften vor allem die Lohn- und Gehaltsaufbesserungen der letzten Monate, sowie die Steuerermäßigungen, ausreichende Voraussetzungen für einen wachsenden Verbrauch bieten. Auch die nicht überhöhten Lagerbestände des Handels und der Verbrauchsgütererzeugung sollten eine relativ schnelle Reaktion der Erzeugung auf Zunahmen des Endverbrauchs ermöglichen.