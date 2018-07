Daß die Wohnungsbaunovelle zu guter Letzt noch der Zankapfel der parlamentarisch-politischen Auseinandersetzung zwischen Koalition und Opposition wurde, war die Überraschung bei der letzten Bundestagssitzung. Ihretwegen hatte der Bundestagspräsident eine neue Plenarsitzung anberaumen müssen – mit dem einzigen Ergebnis allerdings, daß so nach dem Auszug der SPD und der angezweifelten Beschlußfähigkeit des Hauses lediglich die Reihe der Bundestagssitzungen um einen weiteren Zähler vermehrt wurde. Den letzten beißen die Hunde ... Ob die Wohnungsbaunovelle am 29. Juli, bei der letzten Sitzung in der „Ersten Wahlperiode des Bundestags“ im Kölner Funkhaus, erneut „gebissen“ wird, muß sich zeigen. Fast hat es den Anschein, als sei es der Opposition daran gelegen, für den Wahlspurt unbedingt noch ein politisches Argument zu erhalten, koste es was es wolle.

Dabei gibt es im Grunde keine „schwerwiegenden Differenzen“, die berechtigten, ausgerechnet bei einem so sachlichen Gesetz wie der Wohnungsbaunovelle einen Streit vom Zaun zu brechen. Stein des Anstoßes war einmal, daß weitere 200 Mill. DM im Bundeshaushalt für den Eigenheim-Wohnungsbau bereitgestellt werden sollen. Wer den Etat des Bundes für das Rechnungsjahr 1953/54 kennt, wird – so begrüßenswert ein solcher Vorschlag ist – unschwer einsehen, daß beim besten Willen hier keinerlei Deckung vorhanden ist. Ausgaben aber zu verlangen, die nicht mehr gedeckt sind, sind billige Manöver, die auch nicht vor Bundestagswahlen angewandt werden sollten. Weiter ging der Streit um die Fassung des § 21 e, der die Erhebung einer „selbstverantwortlich gebildeten Miete“ in begrenztem Rahmen (150 v. H. der Richtsatzmiete) zuläßt, um auch den „gehobenen sozialen Wohnungsbau“ (für Wohnungssuchende mit einem Jahreseinkommen zwischen 6000 und 9000 DM) zu fördern. Voraussetzung für diese freiere Mietbildung ist, daß der Bauherr mindestens ein Drittel weniger von den der nachstelligen Finanzierung dienenden öffentlichen Baudarlehen in Anspruch nimmt. – Mit dieser Möglichkeit sollten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Die auf diese Weise ersparten öffentlichen Mittel kommen unmittelbar dem sozialen Wohnungsbau wieder zugute. Und außerdem erfährt die private Bautätigkeit durch eine kleine Rendite einen entsprechenden Anreiz. Die Bedenken der Opposition richteten sich dagegen, daß in Zeiten einer „nach wie vor ausgeprägten Wohnungsnot“ öffentliche Mittel hierfür eingesetzt werden ...

Seit Jahr und Tag wird darüber gejammert, daß der Wohnungsbau ein Primat der öffentlichen Hand geworden ist, daß ungesunde Verhältnisse bestehen und daß trotz gewaltiger Bauleistungen keine zulängliche private Initiative vorhanden ist. Und wenn versuchsweise gesetzliche Bestimmungen geschaffen werden sollen, die allmählich und schrittweise zu einer Gesundung führen können, zu einem besseren Bauen, als nur den „sozialen Mindestbedingungen“ entspricht, dann folgt ein barsches Nein ... Der Kern der jüngsten parlamentarisch-politischen Auseinandersetzungen scheint allerdings im Weltanschaulichen, in der abweichenden wirtschaftspolitischen Konzeption bei Koalition und Opposition zu liegen. Bemüht, den wie auf manchen anderen Gebieten so auch im Wohnungsbau festzustellenden Dirigismus zu stoppen und die Privatinitiative an Stelle anonymer Großgesellschaften zu stärken, sind einige sehr deutliche Worte an die Adresse der „Gemeinnützigen“ und gegen ihr Bestreben, riesige zentrale Baustoff-Einkaufsorganisationen zu schaffen, gerichtet worden. Und Her haben sich – bei der Empfindlichkeit der Sozialdemokraten für alles, was gegen das „Genossenschaftliche“ gerichtet zu sein scheint – auch die Geister geschieden.

Es wird Aufgabe des neuen Bundestags sein, einen rechten Mittelweg zu finden. Wahrscheinlich ist dies erst dann möglich, wenn grundsätzliche Klarheit darüber besteht, ob der bisherige Weg der Kapitalsubventionierung im Wohnungsbau fortgesetzt werden soll oder ob es möglich sein wird, zu einer Zins- oder Mietsubvention zu gelangen, wie sie nun ja auch Minister Neumayer befürwortet. Im Bundeswohnungsministerium hält man die Mietsubvention für den besten Weg, weil allein dadurch der Wohnungsbau allmählich wieder in die soziale Marktwirtschaft eingefügt werden kann, ohne daß der notwendige Schutz für die minderbemittelten Bevölkerungskreise verlorengeht. Marktwirtschaft im Wohnungsbau heißt aber, die private Initiative mit allen Mitteln anzuregen. Wie grotesk die „Gefahren“ überschätzt werden, zeigt die so hart umstrittene Freigabe der Geschäftsraummieten. Wer erinnert sich noch des Geschreies und der Prophezeiungen von 200 000 zu erwartenden Prozessen? In Wirklichkeit sind heute ganze 300 Prozesse anhängig ... tant de bruit pour une Omelette – auch bei der Wohnungsbaunovelle! gg