Nürnberger Lebensversicherung „teilt 1:1 um. Die HV der Nürnberger Lebensversicherung“; AG. genehmigte die DM-EB sowie die Abschlüsse der Geschäftsjahre 1948/49, 1950 und 1951. Das AK wurde 2:1 umgestellt und beträgt nunmehr 1 Mill. DM. Das verlängerte Geschäftsjahr 1948/49 schließt mit 0,44 Mill. DM Reingewinn, 1950 mit 0,38 Mill. DM und 1951 mit 0,44 Mill. DM Reingewinn, aus dem jeweils 6 v. H. Dividende verteilt werden. – Der Gesamtbestand der Lebensversicherungen (Groß- und Klein-Lebensversicherungen) erreichte Ende 1949 rund 384 Mill. DM, um sich 1950 auf 435, 1951 auf 511 und Ende 1952 auf 614 Mill. DM zu erhöhen. Der gegenwärtige Bestand beläuft sich nach dem Bericht des Vorstandes auf etwa 675 Mill. DM. Mit dem Anwachsen der Versicherungsbestände stiegen die Prämieneinnahmen von 36,5 in den 1 1/2 Jahren des Geschäftsjahres 1948/49 auf 38 Mill. DM im Jahre 1952. Gegenwärtig beschäftigt die Gesellschaft neben 450 Angestellten in der Zentrale etwa 2600 haupt- und nebenberufliche Kräfte im Außendienst. Nach Neuwahl setzt sich der AR wie folgt zusammen: Konsul Achill Scheuerle, Nürnberg (Vors.), Heinrich Ewald, Nürnberg (stellv. Vors.), Roland Graf von Faber Castell, Stein/Nürnberg, Friedrich Freiherr von Teucher, München, und zwei Belegschaftsmitglieder.

Berliner Commerzbank: Umsatz auf 3,8 Mrd. DM gestiegen. Als erstes Berliner Bankinstitut legt die Berliner Commerzbank AG (früher Bankgesellschaft Berlin AG), Berlin, den Jahresbericht für 1952 vor. Der gesamte Umsatz der Bank ist von 2,1 Mrd. DM in 1951 auf 3,6 Mrd. DM in 1952 gestiegen, die Einlagen von 39,11 auf 58,9 Mill. DM. Wie fast allgemein, fand eine Verlagerung der Einlagen zu den Termingeldern statt, deren Bestand sich von 14,0 auf 26,4 Mill DM erhöhte, während die Sichteinlagen nur von 23,1 auf 29,0 Mill. DM gestiegen sind – eine Auswirkung des Fehlens eines funktionsfähigen Kapitalmarktes. Dr. Holbeck wies darauf hin, daß die Commerzbank 30 v. H. ihrer Kredite als reinen Personalkredit gegeben habe. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgeglichen. Die Entwicklung im laufenden Jahr sei zufriedenstellend. Das Aktiv-Geschäft nahm um 13 v. H. zu, im Passiv-Geschäft sind die Termineinlagen weiter gestiegen, die Sichteinlagen etwa auf Vorjahreshöhe gehalten. Die Spareinlagen, die Ende 1952 rund 3,5 Mill. DM betrügen, sind bis jetzt um Mill. DM gestiegen.

Die Berliner Disconto-Bank AG bezeichnet die Geschäftsentwicklung in 1952 als zufriedenstellend. Mit rund 139,0 Mill. DM lag das Bilanzvolumen am Jahresende um 41 v. H. über dem des Vorjahres. Die Umsätze sind um 45 v. H. auf 2,7 Mrd. DM gestiegen. Bemerkenswert ist der erhebliche Zuwachs der Einlagen um rund 53,0 auf 132,8 Mill. DM. Die befristeten Einlagen einschl. der Spargelder machen rund 51,0 v. H. der Gesamteinlagen aus. Andererseits erfuhren die Debitoren eine Zunahme um rund 13,0 auf 45,6 Mill. DM. Die Geschäftsausweitung tritt auch in der Erhöhung des Wechselbestandes in Erscheinung, der sich mit 32,5 Mill. DM gegenüber Ende 1951 mehr als verdoppelt hat. Laut Gewinn- und Verlustrechnung erbrachten Zinsen und Diskont 1,78 (1,65) und Provision und Gebühren 2,0 (1,63) Mill. DM. Der Reingewinn wird mit 2925 D-Mark ausgewiesen, er erhöht sich um den Gewinnvortrag auf 10 456 DM und wird R. HV-Beschluß vorgetragen. In einer Pressekonferenz wies Dir. Paul Vernickel darauf hin, daß das vergangene Geschäftsjahr im Zeichen einer zweimaligen Diskontsenkung stand, die naturgemäß eine Verringerung der Zinsspanne zur Folge hatte. Die nachteiligen Wirkungen wurden zum Teil durch die starke Zunahme der Einlagen ausgeglichen. Der nach Abzug der Unkosten verbleibende Ertrag wurde für die steuerlich zulässigen Abschreibungen sowie für Rückstellungen und zur Bildung von erhöhten Pauschwertberichtigungen (annähernd 2,0 Mill. DM) verwandt. Zu einer Dividendenzahlung reiche das Ergebnis nicht aus, und es sei auch nicht abzusehen, wann die Aktionäre auch nur mit einer geringen Verzinsung rechnen können.

Zufriedenstellende Beschäftigung bei Pfeilring. Die Pfeilring-Werke AG, Berlin, berichtet für 1952 über eine zufriedenstellende Beschäftigung in allen Fabrikabteilungen mit Ausnahme des Seifenbetriebes. Für 1953 bestehen gute Aussichten zu einer günstigen Entwicklung. Die Gesellschaft hat mit der Schering AG einen Gewinn- und Verlustübernahmevertrag, auf Grund dessen die Minderheitsaktionäre für das Berichtsjahr die garantierte Dividende von 3 v. H. erhalten.

Umsatzsteigerung bei Beiersdorf. Die HV der P. Beiersdorf & Co. AG, Hamburg, auf der ein AK von 10,74 Mill. DM vertreten war, beschloß für 1952 eine Dividende von 7 v. H. auf das Grundkapital von 15 Mill. DM zu verteilen. Bei einem Rohertrag von 25,44 (20,01) Mill. DM wird nach 1,19 (1,52) Mill. DM Abschreibungen und bei 0,64 (0,82) Mill. DM Zuweisungen zu der ges. und freien Rücklage ein Gewinn von 1,18 (0,99) Mill. DM ausgewiesen, – Der Umsatz hat sich im Berichtsjahr weiter erhöht. Die Exportlieferungen konnten erneut gesteigert werden, obgleich gerade auf kosmetischem Gebiet die Ausfuhr immer schwieriger wird. Der neue AR besteht aus: Hans E. B. Kruse (Vors.); Dr. Rudolf Brinckmann (stv. Vols.), Gustav Westberg und Dr. Franz Bohl sowie zwei Vertretern der Arbeitnehmer.

Der neugewählte AR der Salzdethfurt AG, Bad Salzdethfurt, besteht aus: Dr. Ernst von Schön, Frankfurt/M., (Vors.); Hellmuth Eilsberger, Solingen-Oligs; Bankdir. Robert Gebhardt, Hamburg: Bankdir. Alfred Hölling, Düsseldorf Bankdir. Oswald Rösler, Düsseldorf: Wilhelm Werhahn, Neuß/Rhein; Bankdir. Fritz Wintermantel, Düsseldorf; Generaldir. Wilhelm Zangen, Düsseldorf, sowie 4 Vertretern der Arbeitnehmer.

Württ. Metallwarenfabrik: 5 v. H. Dividende. Der zum 27. Juli einberufenen HV der Württembergischen Metallwarenfabrik (WMF), Geislingen/ Steige, wird von der Verwaltung für 1952 eine erhöhte Dividende von 5 (i. V. 4) v. H. auf 10,5 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen.