Von Eva Badelt

In den letzten Jahren ist durch einige berühmte Fälscherprozesse klar geworden, welche Mittel und Wege dem kunsthistorischen Forscher jetzt zur Verfügung stehen, um Fälschungen als solche zu erkennen. Viel schwerer hat es der Archäologe. Das Hilfsmittel der Bildanalyse mit Röntgenstrahlen fällt für ihn fort, weil es sich für ihn ja nicht um Malerei handelt, sondern um Plastik und Kleinkunst. (Die einzige Ausnahme bilden Vasenfälschungen, die äußerst selten überzeugend gelingen, da man den antiken Ton nicht nachahmen kann, und gewöhnlich so roh sind, daß sie den Kenner nicht täuschen.) Außerdem hat der Archäologe nicht das festumrissene Lebenswerk eines Künstlers, in das er ein neuauftauchendes Stück nur neben viele gesicherte vergleichsweise zu stellen braucht. Wesentliche Dinge sind ihm anonym überliefert, anderes nur in Kopie; überall ist er gezwungen, selbst Synthesen herzustellen, Werke zusammenzufügen, Hände zu scheiden. Viel unsicherer ist alles, und viel leichter scheint sich darum eine Fälschung dazwischenschieben zu können. Man muß denn auch zugeben, daß sich in Privatbesitz, im Kunsthandel und auch in Museen über lange Zeit unerkannt die unglaublichsten Fälschungen gehalten haben, allerdings nur für die Dauer einer Generation. Den Zeitstil, der all solchen Machwerken immer irgendwo anhaftet und der von den Mitlebenden nicht erkannt oder gerade unbewußt als ansprechend empfunden wurde, sieht die nächste Generation.

Von wem aber und aus welchem Grunde wird gefälscht? Im allgemeinen sind es Restauratoren und Bildhauer, die häufig direkt im Auftrag von Kunsthändlern arbeiten. Der einzige Grund ist das Geschäft, und deshalb werden immer gerade solche Dinge in Auftrag gegeben, die gefragt sind. Aus dem neunzehnten Jahrhundert stammt die Flut gefälschter Tanagrafiguren. Die Fälschung archaischer Kunst hat erst im zwanzigsten Jahrhundert wirklich eingesetzt.

Bei dem italienischen Fälscher-Bildhauer Dossena, der im Auftrage von Kunsthändlern Antiken herstellte, fand man in der Werkstatt vieles, was über den Arbeitsvorgang Aufschluß gab: eine große Anzahl von Photographien der verschiedensten archaischen Stücke und Gipsabgüsse von Köpfen aus dem Ägina-Giebel. Aus vielen motivischen Einzelheiten also setzte er seine Werke zusammen. Er arbeitete Torsen, die er dann in mehrere Stücke zerschlug. Die gesamte Marmoroberfläche, vor allem auch in den Brüchen, wurde zum Schluß dann künstlich „verwittert“: mit einem Bunsenbrenner stark erhitzt und durch Übergießen mit kaltem Wasser plötzlich abgekühlt. Den beschädigten Zustand einer Antike gut nachzuahmen, erfordert fast mehr technisches Können als ihre Herstellung.

Wahrscheinlich aus dieser Werkstatt stammt die Gruppe des Frauenraubes, die vor Jahren in völlig zerschlagenem Zustand im Pariser Kunsthandel auftauchte. Wenn wir die herbe und großartig einfache Frauenraubgruppe aus Eretria mit ihr vergleichen, fallen uns nur Mängel auf: Das unklar Schwebende des Motivs, die grobe Fältelung des Mäntelchens, das albern Puppenhafte des Gesichts. Wir können schwer verstehen, daß dies Machwerk eine Zeitlang für echt gehalten wurde.

Beim Fälschen antiker Gegenstände hat der Fälscher eine weite Möglichkeit zwischen zwei Polen. Das eine Extrem ist, ein vorhandenes Kunstwerk so genau wie möglich nachzuahmen und dann am anderen Ende der Welt auftauchen zu lassen. Mit berühmten Münzen ist dies schon vorgekommen. Die entstehende Verwirrung ist vollkommen, falsch und echt zunächst kaum zu unterscheiden. Das andere Extrem ist, im Stil des Vorbildes etwas völlig Anderes, auch thematisch Neues zu schaffen. Der Wissenschaftler steht vor einem Rätsel. Zuweilen tauchen auf diese Weise Dinge auf, die der Forschung gerade gefehlt hatten. Irregeführt durch die völlige Andersartigkeit, zieht man den Schluß: eine Fälschung kann es nicht sein, denn keinerlei Vorbild aus dem Altertum läge für so etwas bisher vor. Auf diese Weise wurde eine Anzahl kretisch-mykenischer Gemmen gerade von dem besten Gemmenkenner seiner Zeit nicht als Fälschung erkannt. Ihre völlige Andersartigkeit schien ihm ihre Echtheit zu beweisen. Außerdem erfüllten sie die Bedingungen, die es dem Antikenfälscher so leicht macht: sie waren angeblich auf antikem Boden ausgegraben. Erst viel später wurde erkannt, daß diese Gemmen falsch sein müssen, und zwar auf dem Wege über Wölfflins Lehre von der Unvertauschbarkeit des Rechts und Links im Bilde. Auf den alten Gemmen ist das richtige Bild in den Stein gegraben, der Stein war vor allem Schmuckstück. Erst seit der Spätantike erscheint das wahre Bild nur im Abdruck; der Stein ist vorwiegend Siegel. Diesem Prinzip folgten auch die Fälscher und verrieten sich dadurch selbst.

Man kann häufig erfahren, daß geschulte Laien sicherer als die Fachleute sagen können, ob ein Kunstwerk echt oder falsch ist. Sie sehen mehr mit dem Instinkt als mit dem Verstand, und das ist in diesem Fall das Richtige. Je mehr einer dagegen weiß und kennt, desto vorsichtiger wird er. Wieviel überwältigend, überraschende Dinge hat der antike Boden nicht schon zutage gefördert! Diese Vorsicht führt zur umgekehrten Einstellung: zur Fälschungsangst. Wie oft sind schon neu auftauchende Dinge nur deshalb für falsch gehalten worden, weil sie durch völlige Andersartigkeit auffielen! Die großartigsten Kunstwerke – die beiden Berliner Göttinnen, die stehende und die sitzende, der Bostoner Thron, der New Yorker Kuros – haben dies Schicksal gehabt, nur weil sie anders aussahen als alles bis dahin Bekannte. Allerdings muß man auch hier sagen: schon die nächste Generation hat dies Urteil nicht mehr verstehen können.

Welche Möglichkeiten hat man nun überhaupt, Echtes von Falschem zu unterscheiden? Natürlich muß das erste die Untersuchung des Materials sein. Der Archäologe weiß, welchen Marmor der antike Künstler je nach Gegend und Zeit zu verwenden pflegte, und er kennt die Legierung der Metalle. Aber das ist nur ein sehr unsicheres Kriterium, denn der Pentelikon liefert heute Marmor wie vor zweieinhalbtausend Jahren, und die Legierungen sind leicht nachzumachen. Ein Fehler im Material wäre obendrein für einen geschickten Fälscher ein sehr grober Fehler. Es bleibt also im Gründe nur eine genaue Analyse des Stils. Wenn wir etwa die beiden, oben abgebildeten Athenaköpfe von einer Athena im Gigantenkampf miteinander daraufhin vergleichen und auch noch andere Beispiele derselben Zeit heranziehen, kommen wir zu keinem anderen Ergebnis als diesem: die Helmform des gefälschten Stücks, die Haarwellung, die Locken, der Augenschnitt – alles kommt durchaus in archaischer Zeit vor. Wer nur dies betrachtet, kommt zu dem Schluß, daß das Stück echt sein muß. Betrachten wir aber beide Köpfe ganz unvoreingenommen, so ist kein Zweifel. Die Athena von der Akropolis ist die jungfräuliche Göttin; Harmonie und Heiterkeit strahlen von ihr aus... Es ist ein ganz klares und ungebrochenes Kunstwerk des 6. Jahrhunderts vor Christus. Zwiespältig und fratzenhaft lächelnd steht der andere Kopf daneben. Nichts von der Göttin und Jungfrau spüren wir hier, nichts von Harmonie und wahrer Heiterkeit.