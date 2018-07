Inhalt Seite 1 — Wie man ein Steckenpferd reitet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es soll noch Menschen geben, die Vergnügen daran finden... nichts zu tun. Nichts jedenfalls, was dazu verhilft, eine höhere Gehaltsstufe zu erklimmen und so den heißersehnten Eisschrank anschaffen zu können. Was aber tut man, wenn man nichts tut? Man schläft, denkt nach oder... reitet ein Steckenpferd. Sortiert vielleicht seine Sammlung seltener Regenschirme oder Hüte, beschneidet Rosenstöcke oder: schnitzt Holz!

C. Dell Antonio: Holzschnitzen Otto Maier, Verlag, Ravensburg. 63 S. 5 erw. Auflage,

Damit man sich aber bei dieser Gelegenheit nicht ins eigene Fleisch schneidet, zeigt einem diese „Anleitung zum Ornament-, Relief- und Figurenschnitzen“ von Prof. Dell Antonio, dem früheren Direktor der Meisterschule für Holzbildhauer, wie man das anfängt. Da erfährt man haargenau, wo man, mit welchem Schnitzeisen, welches Holz beschnitzen soll. Und man wird gewarnt, nicht gleich mit einem Reiterstandbild anzufangen. Zuerst kommt die „Gänseliesl“, dann der Brotteller, bis man sich schließlich schon an einen Wisent wagen darf. Verwechseln dann Freunde und Bekannte den Wisent nicht mit der Gänseliesl, mag man sich erkühnen, zu einer figürlichen Vollplastik überzugehen, was allerdings eine kleine Studie in Anatomie erfordert. Wem das Holz als Steckenpferd zu trocken ist, der sollte Wasserwandern:

Wasserwandern für Jedermann. Von Artur Nikolaus. Francksche Verlagsbuchhandlung Stuttgart. 134 S.

Hier spricht, wie man bald erfährt, ein alter „Wasserwanderer“ mit jahrzehntelanger Erfahrung. Wer ein Kanu nicht von einem Kajak unterscheiden kann und ein Faltboot als solches erst erkennt, wenn es gerade zusammengefaltet wird, der müßte nach der Lektüre dieses Buches eine bedeutend klarere Vorstellung vom Wasserwandern haben. Die Bastler können sich ihr Schiff – Verzeihung: ihr Boot – auch gleich selbst bauen:

Renn-Kajak in Sperrholz-Bauweise, Anleitung zum Bau eines einsitzigen Rennkajaks von Dipl.-Ing. Hermann Friedrich. Otto Maier Verlag, Ravensburg. 46 S.

Wie man sich ein Kajak selbst bauen kann, das wird einem so gründlich beschrieben und auf 6 Modellbogen gezeigt, daß selbst jene, die keinen Nagel in die Wand schlagen können, begreifen müßten. Solte das selbstgebaute Kajak trotz allem kentern, liegt es jedenfalls nicht an dieser Anleitung. – Da wir schon einmal bei Fahrzeugen sind: Wer hätte gedacht, daß Fahrräder solche Tücken haben: