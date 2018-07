Am 13. Juli ist in London die von der UN einberufene Zuckerkonferenz zusammengetreten, auf der ein neues internationales Zuckerabkommen abgeschlossen werden soll. Im Mittelpunkt der jetzigen Beratungen steht ein vom Internationalen Zuckerrat vorgelegter Vertragsentwurf, der das Abkommen von 1937 den inzwischen eingetretenen Veränderungen anzupassen versucht. Die Kernpunkte dieses Vorschlags sind die Festlegung der Ausfuhrquoten für die einzelnen Exportländer und die Richtlinien für die Entwicklung der Zuckerpreise. Unbedingte Voraussetzungen für die Wirksamkeit jedes internationalen Zuckervertrages sind die strikte Anpassung der Ausfuhrquoten an die Absatzmöglichkeiten und die Teilnahme aller wichtigen Ein- und Ausfuhrländer. Zu hohe Ausfuhrquoten haben, wie frühere Zuckerabkommen stets zeigten, Absatzschwierigkeiten und Preisdruck zur Folge, zu niedrige, aber: hohe Preise und Absatzstockungen.

Beides ist für die Ein- und Ausfuhrländer unerwünscht. Die Nichtteilnahme wichtiger Ein- und Ausfuhrländer würde eine Außenseitergruppe bilden, die schon durch relativ kleine Mengen den Erfolg des Abkommens in Frage stellen kann. Der Vertragsentwurf des Internationalen Zuckerrats sieht (in Anpassung an das Internationale Weizenabkommen) auch die Festlegung von Mindest- und Höchstpreisen fest, zwischen denen sich das Preisgeschehen abspielen soll. Hierbei können sich die Preise vernünftigerweise nur auf einer Höhe bewegen, die ordentlichen Erzeugern noch einen angemessenen Gewinn läßt und gleichzeitig einen möglichst großen Zuckerabsatz garantiert. Neben diesen Hauptpunkten harren die Fragen der Währungsschwierigkeiten, der Förderung des Absatzes von Zucker und die Erschließung neuer Verwendungsmöglichkeiten für Zucker der Lösung.

Ein großer Teil der auf der Konferenz zur Debatte stehenden Punkte enthält vielerlei Konfliktmöglichkeiten. Ob sich auch auf dieser Konferenz der Gegensatz zwischen dem West- und Ostblock, der durch wichtige Ausfuhrländer vertreten ist, störend bemerkbar machen wird, ist im Augenblick noch nicht zu übersehen. Im Interesse der Weltzuckerwirtschaft wäre es wünschenswert, daß durch einen umfassenden internationalen Vertrag eine feste Basis für eine weitere gesunde Entwicklung geschaffen wird, die heute durch die immer wieder auftretende Tendenz der Übererzeugung von Zucker bedroht erscheint.

Der westdeutsche Zuckerverbrauch hat sich unseren Erwartungen entsprechend weiterhin gut entwickelt. Nach den Statistiken der WVZ stellten sich die Ablieferungen bis zum 10. Juli 1953 auf rund 920 000 t Verbrauchszucker, gegen rund 914 000 t zur gleichen Zeit des Vorjahres. Der Verbrauch des laufenden Kampagnejahres liegt damit also um 0,57 v. H. über dem des Vorjahres. Wir haben an dieser Entwicklung der Dinge, nie gezweifelt, da es auch bei der anfänglich schlechten Absatzlage unwahrscheinlich war, daß Zucker plötzlich zu einem erheblichen Teil aus dem Nahrungshaushalt der westdeutschen Bevölkerung gestrichen sein sollte. Nachdem nunmehr die Hortungsbestände weitgehend aufgelöst zu sein scheinen, erwarten wir auch für die Sommermonate einen guten Zuckerverbrauch, der die Einfuhr größerer Zuckermengen notwendig machen wird. Die ersten Ausschreibungen für Kubazucker sind zur Deckung des Spätsommerbedarfs bereits erfolgt, so daß genügend Zucker vorhanden sein wird.

Die Zuckerrüben konnten in diesem Jahre im Bundesgebiet ungewöhnlich zeitig gedrillt werden, womit eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Ernte geschaffen war. Nach etwas zögerndem Aufgang haben die jungen Rüben in allen deutschen Anbaugebieten gute Fortschritte gemacht, so daß ihr Stand z. Z. als vielversprechend bezeichnet werden kann. Es ist also, falls die Witterung in der Zeit bis Ende September nicht einen ungünstigen Einfluß ausübt, aller Voraussicht nach mit einer guten Rübenernte zu rechnen. Hugo Ahlfeld