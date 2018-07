Inhalt Seite 1 — Acht Jahre Arzt in der Sowjetzone Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was bis jetzt schon in der Sowjetzone verändert wurde, ist ein derartiger Bruch mit abendländischen Traditionen, daß es eines Tages schwerfallen dürfte, den status quo ante wieder herzustellen. Keine Einrichtung des modernen Lebens blieb vor den kommunistischen Zugriffen verschont, und überall begann es mit der Ausschaltung bürgerlicher und sozialdemokratischer Männer in den entscheidenden Stellungen und deren Ersatz durch radikale Elemente. In den oberen Gesundheitsbehörden und Krankenhausverwaltungen wurde die Umbesetzung der leitenden Stellen ebenfalls unter Ausnutzung der bewährten sowjetischen Einschläferungstaktik durchgeführt. Da aber auch der linientreue Bürger seines Postens nie sicher ist, kommt die Angst hinzu. So machten schon anläßlich der Wahlen in den ersten Jahren der Sowjetzone viele Assistenzärzte während der Visite Wahlpropaganda für die SED, nicht aus Überzeugung, sondern weil sie von den Krankenhausverwaltungen dazu aufgefordert waren.

Die Kommunisten lieben es, bürgerliche Kreise und Repräsentanten des öffentlichen Lebens für ihre Sache plädieren zu lassen. Ein Pastor, der für sie die Trommel rührt, dürfte zehn handfeste Funktionäre aufwiegen. Auch die Ärzte läßt man bei allen möglichen Anlässen in der Zeitung zu Wort kommen. Einmal hatte man in einem Krankenhaus die Unterschriften sämtlicher Kollegen unter ein vom Chef selbst verfaßtes Friedenstraktat bekommen, es fehlten nur die Urlauber und einige, die sich standhaft weigerten. Der Aufruf war betont neutral gehalten und entbehrte jeder Spitze gegen den Westen. In der Zeitung las man es am nächsten Tage anders. Der Volkskorrespondent hatte das Ganze auf Linie gebracht und mit den Unterschriften sein übliches Pamphlet gegen den Westen losgelassen.

Die medizinische Situation des Kranken in der Sowjetzone wird häufig fehlgedeutet. Zum Teil sind daran die Briefe an Bekannte im Westen schuld mit der Bitte um Medikamente. Von gewissen Ausnahmen weniger gebräuchlicher Medikamente abgesehen, stellt die ostzonale pharmazeutische Industrie alle wichtigen alten und auch neuen Medikamente her, sie sind auch in den letzten beiden Jahren in genügender Menge verfügbar gewesen. Der Wert gewisser spezieller Medikamente ist vom Publikum schon immer überschätzt worden, und es wäre ungerecht, zu behaupten, ein Kranker könne nicht geheilt werden oder müsse gar sein Leben lassen, weil er das Unglück hat, hinter dem Eisernen Vorhang zu leben. Daß jedoch medikamentöse Neuentdeckungen und Er findungen, soweit sie in der Sowjetzone verwendet werden, ausnahmslos im Westen gemacht worden sind, ist aus wissenschaftlichen Gründen wichtig zu wissen. Die ostzonalen Medikamente sind Nachahmungen und zum Teil von schlechter Qualität, obwohl die Sowjets und die SED-Anhänger den Mund nicht voll genug nehmen können, um ihre wissenschaftlichen Taten zu rühmen. Das allmählich nicht mehr zu verheimlichende Brachliegen des gesamten wissenschaftlichen Lebens in der Sowjetzone hat komplexe Ursachen: Es ist nicht nur die Komplizierung des täglichen Lebens in Unfreiheit, nicht nur das Anwachsen der Alltagsnichtigkeiten, die die geistige Substanz der Menschen voll in Anspruch nehmen, sondern der Mangel an Material und Literatur und das Fehlen des befruchtenden Anschlusses an die gesamte Welt ist tödlich für die Wissenschaft.

Ungünstig wirkt sich die völlige Überalterung der Ärzte in den leitenden Stellungen und ein Vakuum in den produktivsten Altersklassen von 35 bis 55 Jahren aus. Da dieser qualifizierte Nachschub fehlt, ist die Weiterbildung der Jungärzte im allgemeinen schlecht. Sie werden wegen, des Mangels an Ärzten neben ihrer Krankenhaustätigkeit noch mit ein bis zwei Nebenbeschäftigungen belastet. Durch den Mangel an qualifizierten Kräften aber sind alle Vergleichsmaßstäbe verlorengegangen. und relativ junge Ärzte haben im Krankenhausdienst anormale Karrieren gemacht. Der Staat, der denen seine Unterstützung angedeihen läßt, auf die er dann zählen kann, vergibt Forschungsaufträge mit den dazugehörigen zwei- bis fünftausend Ostmark an Personen, bei denen jede Voraussetzung zu wahrhaft wissenschaftlicher Arbeit fehlt. Das entstehende Konjunkturrittertum mit pseudowissenschaftlicher Verbrämung schadet auf die Dauer den wahren Ärzten und den Patienten gleichermaßen. Aber selbstverständlich gibt es auch heute in der Ostzone noch Kliniker der alten guten deutschen Schule, die bis über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und geachtet sind. Diese Männer harren aus ideellen oder privaten Gründen auf ihrem Posten aus, an dem meist gleichzeitig ihr Lebenswerk hängt. Ihre Zahl ist jedoch auf einen kleinen Rest zusammengeschmolzen und die geistige Bedeutung, die der mitteldeutsche Raum einst hatte, ist durch diese Zahl keineswegs repräsentiert.

Auch der praktischen Ärzte muß gedacht werden, die zu Tausenden bei ihrer Bevölkerung bleiben und heute in einem zermürbenden Kampf gegen die Sozialisierungsmaschine der Kommunisten stehen. Sie werden bei aller äußeren Propaganda für den Arztstand als Privatunternehmer betrachtet und bekämpft. Durch die Unterbezah-• lung der Leistungen frei praktizierender Ärzte werden sie zu sogenannter nebenberuflicher Tätigkeit in die Polikliniken getrieben, die ja überhaupt eines Tages den frei praktizierenden Arzt ersetzen sollen. Da die kommunistische Lebens- und Wirtschaftsführung das Individuum übernormal beansprucht, wächst das Heer der seelisch und körperlich Erschöpften ständig und belagert als „Vegetative Dystoniker“ die Sprechzimmer der Polikliniker und Praktiker. Dieser im eigenen Existenzkampf gehetzte Praktiker mit den übervollen Sprechzimmern ist natürlich zu keiner individuellen Arbeit mehr in der Lage und gibt das deutliche Beispiel einer sozialisierten Medizin, in der alle über einen Leisten geschlagen werden.

Um den in der Sowjetzone abnorm hohen Krankenstand herunterzudrücken, greift die Regierung nicht zur einzig richtigen Maßnahme, nämlich zur Normalisierung des Lebens, vielmehr müssen durch die Ärzte bürokratisierende Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden. Ein Kollege muß die Krankschreibungen des anderen überwachen! Ärger und Verdruß bei allen Beteiligten ist die Folge, und das Geld der Krankenkassen wird immer mehr für die Bürokratie ausgegeben, statt für den Kranken.

Die Einführung des sowjetischen Polikliniksystems, dessen äußerer Aufbau Millionen verschlingt, entspringt der Engstirnigkeit der Sowjets, ihr System auch auf fremdem Boden für das einzig Richtige zu halten. Unser deutsches System der frei praktizierenden Ärzte ist im Laufe der Jahrhunderte bei uns organisch gewachsen und funktionierte auch nach dem Zusammenbruch, als nichts mehr funktionierte. Natürlich hat es auch Fehler, und schließlich hat jede noch so absurde Sache auch Vorteile, auf denen dann die Verfechter herumreiten können. So versuchen die Kommunisten, diese Apostel der Halbwahrheiten, auch aus diesem medizinischen Gebiet Kapital für eine angeblich notwendige Weltrevolution zu schlagen. Die paar Vorteile des Polikliniksystems können sich aber unter kommunistischer Lebensführung nicht einmal auswirken. Die Möglichkeit, Kranke in einer Poliklinik mit mehreren Fachärzten sofort von einem Experten zum anderen überweisen zu können und Gelegenheit zu raschen konsiliarischen Aussprachen zu haben, ist in den Häusern der Sowjetzone durch den Massenabfertigungsbetrieb zerstört, und der Kranke muß dort am nächsten Tag zum empfohlenen Kollegen gehen, wenn er nicht bis zum Abend warten will. In den meisten Polikliniken’ hat sich zwangsweise und nach bürokratischer Art das Voranmeldungsprinzip herausgebildet, das sich der frei praktizierende Arzt nie hätte leisten dürfen. Er hat in Deutschland zu keiner Zeit nach der Uhr seine Pforten geschlossen.