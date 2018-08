Lissabon‚ Ende Juli

Daß der Abschluß der Verhandlungen über die USA-Stützpunkte in Spanien sich immer wieder verzögert, deutet auf zunehmende Bedenken, ja, auf den Widerstand hin, den London und Paris gegen einsolches Stützpunktabkommen in Washington geltend machen. Der gewünschten Anbahnung vernünftiger Beziehungen und Verhandlungen mit Sowjetrußland werde es nicht gerade dienlich sein – so lautete das Argument –, wenn die USA sich jetzt anschicke, die Iberische Halbinsel zur strategisch und taktisch stärksten Flankenstellung der westlichen Verteidigung zumachen und damit zugleich auch die eigene, von Rußland zweifellos gefürchtete amerikanische Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent durch Flottenstützpunkte, Großflugplätze und Radarstationen zu stärken. Oder wolle die USA vielleicht Gefahr laufen, ein mit Franco abgeschlossenes Militärbündnis wieder rückgängig zu machen, sollte sich herausstellen (und das sei sehr wahrscheinlich), daß Moskau darin ein wesentliches Hindernis für die Verständigung mit dem Westen erblicke?

Derartige Argumente gegen die amerikanische Halbinselpolitik erhalten dadurch ein besonderes Gewicht, daß Portugal und Spanien in Moskau geradezu als Erzfeinde Sowjetrußlands betrachtet werden Das gegenwärtige Regime in beiden Ländern bezog seine Macht und Autorität aus dem Sieg über den Marxismus. Nur auf der Iberischen Halbinsel hat – was nach den Erfahrungen aus dem spanischen Bürgerkrieg nicht verwunderlich ist der Kampf gegen den Marxismus einen geradezu religiösen Charakter angenommen, der auch das kulturelle und geistige Leben der Halbinsel beherrscht. Portugal und Spanien unterhalten keinerlei diplomatische oder konsularische Beziehungen mit der Sowjetunion, und man unterbindet gegenseitig nach Möglichkeit alle noch so harmlosen Besuchsreisen (obwohl Rußland der größte Abnehmer portugiesischer Korkplatten ist und auch in nicht unerheblichem Umfang Rohstoffe aus Spanien bezieht). Das Veto Moskaus hat es immer wieder verhindert, daß Portugal in die UNO-Gemeinschaft aufgenommen wurde, und es waren die Russen, die es 1946 durchsetzten, daß Spanien diplomatisch isoliert wurde. Trotzdem wird die ständige Forderung nach einer konsequenteren Ausrichtung der Verteidigung des Westens gegen den Sowjetblock nirgends mahnender und häufiger erhoben als in Portugal und Spanien.

Bereits Ende Mai, wenige Tage, nachdem Churchill das Datum seiner Bermudareise bekanntgegeben hatte, warnte der portugiesische Regierungschef in einer großen politischen Rede den Westen: es sei eine Illusion, zu glauben, man könne durch Zugeständnisse an Rußland einen wirklichen Frieden im Kalten Krieg erzielen; und deshalb, so sagte er, sei es eine weitere Illusion, zu meinen, der gemeinsame Rüstungs- und Verteidigungsplan, wie er bei der entscheidenden Atlantiktagung im vergangenen Jahr in Lissabon beschlossen wurde, könne aufgegeben werden.

Frankreichs ständiges Zurückstecken aller militärischen Vereinbarungen läßt hier die Verwirklichung der europäischen Verteidigungsgemeinschaft immer unsicherer erscheinen, und selbst der Atlantikpakt – dem Portugal nur mit größtem Bedenken als Gründerstaat beitrat –, hat viel von seiner rückenstärkenden Sicherheitsqualität eingebüßt. Um so mehr hält man von den bilateralen Verträgen mit, USA, und deswegen, ist auch Portugal an dem Zustandekommen des amerikanisch-spanischen Militärabkommens äußerst interessiert. Die Verteidigung der Halbinsel ist ohne die Infrastruktur in Spanien gar nicht denkbar. Ja, der jetzige Vertragszustand setzt den Randstreifen Portugal als wichtiges Teilgebiet der Nordatlantik-Organisation besonderer Angriffsgefahr aus. Das sehen selbstverständlich auch die oppositionellen Teile der Bevölkerung, und bei gewissen Gelegenheiten, wie dem kürzlichen Besuch General Ridgways, finden sich sofort, an einsamen Mauern aufgemalt oder gar auf Handzetteln, die bekannten kommunistischen Parolen verbreitet: Wir wollen Frieden, aber keinen Atlantikpakt und keine amerikanischen Waffen. Americans go home!

Der portugiesische Regierungschef Salazar hat, um keine Zweifel aufkommen zu lassen, nach der Verhaftung Berijas noch einmal zur außenpolitischen Lage das Wort ergriffen und seinem Lande und Spanien versichert, daß er an seiner bisherigen Politik des Zusammengehens mit den Vereinigten Staaten festhalten werde. Weder moralisch noch wirtschaftlich oder militärisch sei Westeuropa in absehbarer Zeit imstande, als unabhängige dritte Kraft zwischen den beiden Machtblöcken eine das Gleichgewicht herstellende Rolle zu spielen, was später vielleicht einmal der Fall sein könne. Dazu sei aber Zeit und Kraft nötig.

Tatsächlich stehen Lissabon und Madrid jeder europäischen Lösung skeptisch gegenüber, die ohne Mitwirkung Amerikas unternommen wird. Sie mißtrauen allen internationalen Konferenzen, wie denen in Straßburg, die sich nicht auf ganz konkrete Vereinbarungen beschränken und dem unmittelbaren Vorteil aller Beteiligten dienen. Das reale lateinische Denken und die Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre hat den Bewohnern der Iberischen Halbinsel einen wahren Horror vor internationalen Mehrheitsbeschlüssen eingeimpft. Die Einmischung von Organisationen, wie die der Vereinten Nationen, findet hier schärfste Ablehnung. Freilich können die beiden iberischen Länder sich weder eine Isolierung noch eine oppositionelle eigene Politik leisten, selbst dann nicht, wenn der iberische Brückenschlag nach Südamerika zu einer stärkeren Einheit der spanisch-portugiesischen Welt führen würde Deshalb ist für sie die amerikanische Konzeption von einer „Politik der Stärke gegenüber Rußland“ die einzig annehmbare Linie für die beiden Regierungen, zumal wenn sie mit den geplanten „off-shore-Aufträgen“ für die junge Rüstungsindustrie untermauert wird. Jede Abweichung von dem politischen Kurs, wie er von den Atlantikpaktländern definiert und bisher verfolgt wurde, nimmt der Iberischen Halbinsel den Wind aus den Segeln, eine Gefahr, die sich nach der Churchill-Rede in den letzten Wochen nur allzu deutlich abzeichnete. Die bloße Möglichkeit einer Kursänderung der Westmächte hat die immer latenten Kräfte der inneren Opposition geweckt, und selbst in Kreisen der getreuen Gefolgschaft Zweifel ausgelöst. Seligo