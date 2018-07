Inhalt Seite 1 — Börsen verharren in gespannter Aktivität Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer zu Beginn der vergangenen Woche glaubte, die übliche Sommerflaute sei in die Börsensäle eingekehrt, der sah sich durch den Wochenverlauf angenehm enttäuscht. Wenn sich auch die täglichen Umsätze in engen Grenzen hielten, so war doch, die widerstandsfähige Grundhaltung unverkennbar. Die Börsensäle sind in diesem Sommer von einer Unruhe erfüllt, die durchaus positiv zu bewerten ist. Man weiß genau, daß in nicht allzu ferner Zeit die politische und steuerliche Diskriminierung der Aktien fallen muß und dann eine Situation eintreten wird, die zwangsläufig das Kursniveau um eine beträchtliche Stufe nach oben bringt.

Ganz gleich wie man die Aussichten auf Erleichterungen, die das längst fällige zweite Kapitalmarktförderungsgesetz dem Aktienmarkt bringen muß, beurteilt: die in der „Kleinen Steuerreform“ verankerte Senkung der Körperschaftssteuer von 60 auf 30 v. H. wird schon eine Überprüfung der Aktienkurse notwendig machen Eine ganze Reihe von Gesellschaften werden im kommenden Jahr ohne Mehraufwand eine höhere Dividende zahlen können. Wie sich die Körperschaftssteuersenkung auf die Dividendensätze auswirkt, zeigt folgende Aufstellung: Ohne zusätzliche Belastung der Gesellschaften kann eine Dividende von 3 auf 4 1/4 v. H., von 4 auf 5,7 v. H., von 4 1/2 auf 6,4 v. H., von 5 auf 7,1 v. H., von 5 1/2auf 7,8 v. H., von 6 auf 8,5 v. H., von 7 auf 10 v. H. und von 8 auf 11,4 v. H. erhöht werden. Das sind recht beachtliche Sprünge, die bei den in Frage kommenden Papieren schon eine Kurskorrektur nach oben zulassen.

Nicht übersehen werden darf, wie die Banken immer wieder betonen, daß eine Reihe von Unternehmen eine Erhöhung ihres verantwortlichen Kapitals durchführen müssen, also gezwungen sind, den Kurs ihrer Aktien über Pari zu bringen. Das gilt namentlich für solche Unternehmen, die ursprünglich die Auflegung einer Wandelanleihe planten, doch durch die veränderte Lage am Kapitalmarkt keine Möglichkeit mehr sahen, ihre Emission unterzubringen.

Die sogenannte Ostbaussee hat im wesentlichen ihrEnde gefunden. Nur Dessauer Gas, das sich zum Standard-Papier der ostinteressierten Aktiengruppe entwickelt, konnte weitere Punkte gewinnen. Der Anstieg bei Schering auf 35 v. H. dürfte weniger auf den Ostcharakter des Papiers als vielmehr auf die Hoffnungen zurückzuführen sein, das Amerika-Vermögen der Gesellschaft (rund 120 Mill. DM) in absehbarer Zeit freizubekommen. Die Restquoten (oder Ostquoten) der Großbanken lagen zwischen 6 1/2 bis 7 v. H., bliebenalso geringfügig unter dem Vorwochenkurs von 7 1/2 v. H. Auch bei den Ostrenten ist es zu keinem weiteren Anstieg gekommen.

Bei den IG-Farben stellen sich wieder Sperrmarkkäufer ein, so daß es hier zu lebhaften Umsätzen kam. Unter Berücksichtigung der Ostquote, die zur Zeit mit etwa 12 v. H. bewertet wird, liegt der Kurs der effektiven Stücke praktisch nur bei 77 v. H Wenn man bedenkt, daß eine ganze Anzahl von Nachfolgegesellschaften in der Lage sein wird, ihre Dividendenzahlungen aufzunehmen, dann erscheint der IG-Farben-Kurs ungewöhnlich niedrig. Daß die Lage in der „Chemie“ in dieser Hinsicht zu optimistischen Erwartungen berechtigt, zeigen die Bilanzen der Guano-Werke, die seit der Währungsreform bis zum 31. 12. 51 0,6 Mill. DM als Gewinn ausweisen. Auch der Verlauf des Geschäftsjahres 1952 wird als günstig bezeichnet. Der Kurs stieg von 82 auf 87 v. H.

Eine ausgesprochene Sonderbewegung verzeichneten die Reichsbank-Giro-Stücke, in denen wieder größere Beträge umgesetzt wurden, Man hofft hier – wie bereits mehrfach erwähnt –, daß ein Umtausch im Verhältnis 1 : 1 in Vorzugsaktien der neu zu gründenden Bundes-Notenbank möglich sein wird. Der Kurs stieg inzwischen auf 68 3/4 v. H. – Die Situation bei den Montanen blieb ziemlich unverändert. Wie in Düsseldorf bekannt wurde, soll die Entflechtung bei Hoesch erst im nächsten Monat zu erwarten sein? an der Umstellungsversion von 1 : 2,86 hat sich nichts geändert, ebensowenig wie bei den Vereinigten Stahlwerken, wo nach wie vor mit 1 : 3 gerechnet wird.

Schiffahrtspapiere waren weiterhin bemerkenswert stabil. An der Hanseatischen Wertpapierbörse halten Hansa-Dampf-Aktien mit einem RM-Kurs von 36 (DM: 72 v. H.) die Spitze, vor Hapag mit 34 1/4 und Lloyd mit 30 v. H. Am Elektromarkt schlossen AEG mit 87; hier wird verschiedentlich kombiniert, daß die Gesellschaft für das am 30. 9. endende Geschäftsjahr mit einer Dividende von 6 v. H. aufwarten wird.