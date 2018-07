Als die Robert Bosch G. m. b. H. nach der Währungsreform ihren ersten DM-Abschluß vorlegte, wurde auf die Gefahren verwiesen, daß die der Wirtschaft auf Kosten der geschmälerten Eigenfinanzierung und damit der Leistungssteigerung entzogenen Steuergelder für den allgemeinen Aufwand des Staates verwendet werden. Im Jahresbericht 1952 erhebt dieses Unternehmen, das heute über 20 000 Menschen beschäftigt, erneut seine warnende Stimme und erklärt, daß es bei der heutigen Steuerbelastung einem Betrieb, der im Krieg und nach dem Krieg große Verluste gehabt hat und auch auf dem Gebiet der Entwicklung den Vorsprung des Auslandes aufholen muß, schlechterdings unmöglich ist, die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben zu erarbeiten. Wenn die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht absinken soll, ist eine grundsätzliche Änderung des Steuersystems notwendig, Ohne baldige und endgültige, unter Umständen auch in die Vergangenheit reichende Steuererleichterung, kann die so wichtige Steigerung der Produktivität mit dem Ziel, das Sozialprodukt zu erhöhen und immer mehr Manschen in den Produktionsprozeß einzuschalten, nicht erreicht werden. Dem Ingenieur und dem Kaufmann Mittel zu belassen, die es ihnen ermöglichen, auf allen Gebieten des Wirtschaftens unternehmerische Initiative zu entfalten, ist die wichtigste Voraussetzung einer dynamischen Wirtschaft, ohne die eine stetig wachsende Bevölkerung nicht zunehmend besser versorgt werden kann.

Mit einer erfreulichen Publizität gibt dieses als GmbH. betriebene Familienunter nehmen wieder über die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr Rechenschaft und geht damit manchem Unternehmen der öffentlichen Hand, das sich auf Pflichtveröffentlichungen im Bundesanzeiger beschränkt, mit gutem Beispiel voran. Die Umsätze konnten gegenüber 1951 um 10 v. H. (und im Export trotz des scharfen Wettbewerbs um 6 v. H.) erhöht werden. 13,6 v. H. des Umsatzes gingen in das Ausland, hiervon 80 v. H. in europäische Länder. Die mittelbare Ausfuhr der Robert Bosch GmbH, dürfte mindestens ebensogroß sein wie die direkten Exporte.

Die soziale Tradition des Unternehmens kommt in den freiwilligen Sozialleistungen von 7,6 Mill. DM zum Ausdruck. Die gesamten sozialen Leistungen erreichten über 35 v. H. der gezahlten Löhne und Gehälter. Dadurch erhielt jedes Belegschaftsmitglied jährlich 1544 DM, von denen 656 DM freiwillig geleistet wurden. Die Verwaltung gibt dabei der überzeugung Ausdruck, daß die Grenze der freiwilligen Sozialleistungen bei der Robert Bosch GmbH, im wesentlichen erreicht ist. Anläßlich der zehnten Wiederkehr des Todestages von Robert Bosch am 12. März 1952 wurde eine Invaliden- und Hinterbliebenen-Beihilfe eingeführt, die arbeitsunfähigen Betriebsangehörigen und deren Hinterbliebenen gewährt wird, die die Voraussetzung für eine Aufnahme in die Bosch-Hilfe nicht erfüllen. Die Bosch-Jugendhilfe erhielt am gleichen Tage 400 000 DM zur Förderung begabter junger Betriebsangehöriger und begabter Kinder von Betriebsangehörigen.

Bemerkenswert sind die Feststellungen, die im Jahresbericht über die Steigerung des Realeinkommens der Arbeiterschaft bei Bosch gegenüber 1938 getroffen werden: der Durchschnittsverdienst des Arbeiters hat sich vom Dezember 1938 bis Dezember 1952 von 1,10 auf 2,04 DM erhöht; das entspricht einem Lohnindex Ende 1952 von 185 gegenüber 100 Ende 1938. In der gleichen Zeit ist der Lebenshaltungsindex von 100 auf 172 gestiegen. Noch schärfer prägt sich diese Entwicklung bei den Arbeiterinnen aus, deren Durchschnittsverdienst von 0,68 auf 1,54 DM stieg, was einem Lohnindex von 226 des Standes von 1938 entspricht.

Die doppelte Besteuerung des Ertrags bei der Gesellschaft und bei den Gesellschaftern zu überhöhten Steuersätzen ermöglichte es nur, das Stammkapital von 48 Mill. DM mit 3 v. H. zu verzinsen. Die Rücklagen wurden um 4 Mill. DM erhöht und der Rücklage für Werkerhaltung 5 Mill. DM überwiesen. Bei einem Jahresertrag von fast 219 Mill. DM verbleibt ein Gewinn von 3,44 Mill. DM. Hiervon erfordert die Dividende 1,44 Mill. DM, das ist ein Fünftel des freiwilligen Sozialaufwandes. Der Bericht nimmt zum Schluß auch zur Frage der Ertragsbeteiligung der Belegschaft Stellung, die nach Auffassung der Robert Bosch GmbH, nur vom einzelnen Betrieb her gelöst werden kann. Dabei könne nicht deutlich genug gesagt werden, daß die Höhe der Ertragsbeteiligung, im besonderen die der freiwilligen sozialen Leistungen, von der Ertragskraft der Unternehmung und der Bestleistung jedes einzelnen Betriebsangehörigen abhängt. jfg.