Cervilio Bombonatti stützte seine haarigen Fleischerarme breit gegen den Tisch. Ein Ohrwurm schlängelte sich auf den gewölbten Muskeln entlang. „Bruchbude“, seufzte Cervilio, „die Decke noch vom Kriege verkohlt, in den Ritzen sitzen Taranteln. Und die Fremden nennen es Bella Italia.“ Der pensionierte Lehrer Dordone schaute den massigen Schlachter mißtrauisch an. „Wieviele Flaschen sind es heute, Freundchen?“

„Drei. Jeden Abend drei. Das ist die Qual beim regelmäßigen Saufen: Man schwebt nicht mehr, man wird von den Gedanken gestoßen, man sieht alles überdeutlich. Besonders den Dreck. Aber heute trinke ich vier, Lehrerchen. Wenn’s recht ist!“

Draußen neben dem niedrigen Fenster der Trattoria stand Marita, von der gehässige Leute behaupteten, sie habe in guten Zeiten 100 Lire gekostet. Müde lehnte sie am Sims und sah dem Wirt zu, dessen halbgeöffnete Hand sich fangbereit einer Fliege näherte. „Kschsch!“ machte er boshaft Da verschwand das Mädchen mit seltsamem Lächeln in der Dunkelheit.

„Ich bin ein kleiner Elefant und stampf das ganze Dorf zu Brei“, sang Cervilio Bombonatti gegen zwei Uhr nachts, als er die Beine kreuzweise übereinandersetzte und sein Haus nicht fand. „Komm her, du Mistvieh, einen Schlag zwischen deine Äuglein“, brüllte er einen Baum an. Die Einwohner von Caltaferrone hörten ihn in ihren Kissen und wußten, daß es für sie noch vier Stunden Schlaf gab.

Bombonattis Behausung hielt sich eng gegen den Pfeiler einer römischen Wasserleitung geduckt. Drei Treppenstufen aus unbehauenen Blöcken führten zu einer morschen Tür. Auf der obersten Stufe saß ein weißer Klumpen und krähte schrill in die Felder hinaus. Cervilio riß sich aus seinem Torkeln. Er verharrte wie ein Fels. Der Gedanke, daß ihn die Geister des Alkohols in irrlichternden Formen umgaukelten, hatte wie ein Blitz in das dumpfe Gehirn geschlagen. „Weg“, rief er nach Minuten, „weg da!“ „Aeh ...“ schrie das Wesen, monoton und kräftig. Immer wieder posaunte es seine Angst in diesem aufregenden Laut hinaus.

„Weiß Gott“, sagte der Schlachter leise, „es lebt. Das hat mir mein ärgster Feind ins Nest gesetzt. Oh, die üblen Halunken!“ Zornig faßte er das Kind mit der rechten Hand und trug es fort, in eine Ecke des Gartens.

Gegen drei Uhr brach ihm der Schweiß aus. Wie heftig er sich auch die Spitzen seiner Wolldecke in beide Ohren stopfte, der Hilferuf des verlassenen Geschöpfes drang durch den Stoff und zitterte so stark in Cervilio, daß er sich schwerfällig aufrichtete. Der Rausch trieb Fetzen einer ungehemmten Wut rot an seinen Augen vorüber. „Dich bring ich um“, keuchte er, „dich stech ich ab!“ Dann stieß er gegen die Kommode, zertrümmerte mit einem Schlag, das Heiligenbild im Glaskasten, knickte in der Hüfte ein und kroch auf allen Vieren fluchstammelnd bis an den Bettpfosten. Dort erbrach er sich.