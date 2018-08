Die Art, wie die Sozialdemokratische Partei den Wahlkampf durchzuführen gedenkt, beginnt sich nunmehr abzuzeichnen. Da die SPD die Aufzählung eigener Verdienste, so scheint es, nicht für zugkräftig hält, hat sie offenbar beschlossen, sich ausschließlich auf Demagogie zu beschränken. So hat der hessische Ministerpräsident Zinn erklärt, der Aufstand der Arbeiterschaft in der Sowjetzone hätte leicht auf die Bundesrepublik übergreifen können, weil die deutschen Arbeiter nicht nur keinen Pieck-Grotewohl-Kurs wünschten, sondern weil sie auch gegen die Regierung Adenauer seien. Und der Pressechef der Sozialdemokratischen Partei, Heine, hat zu einem Brief des amerikanischen Präsidenten an den deutschen Bundeskanzler erklärt, die Sozialdemokratische Partei wende sich mit äußerster Entrüstung dagegen, die heroischen Taten der ermordeten Ostberliner Arbeiter „für die verfehlte und von Millionen verfluchte EVG-Politik Adenauers einzuspannen“. B M