Mein Nachbar ist ein großer Mann, ich beobachte ihn schon lange. Er hat seine hohe Stellung nicht seiner Partei, auch nicht seiner Geburt, sondern nur seinen großen Fähigkeiten zu verdanken. Einer der wenigen, denen man die Karriere neidlos gönnt und sie menschlich wie fachlich anerkennt. Wir haben in Deutschland nicht viele seinesgleichen, wir stünden besser, wenn wir mehr von seiner Sorte hätten.

Stünden wir tatsächlich besser? Ich glaube leider, daß es uns fast nichts ausmacht, ob solch begabte Männer zu Dutzenden herumlaufen, weil es eines der markantesten Merkmale unserer Zeit ist, daß, wenn wir einen begabten Mann entdecken, wir ihn sofort auf das tote Gleis schieben und ihn bei sechzehn-, ja, achtzehnstündiger Beschäftigung zu einem Arbeitslosen stempeln.

Wieso das? Mein Nachbar ist ein großer Mann, ich beobachte ihn schon lange und merke, daß er praktisch nie zum Arbeiten kommt. Er repräsentiert, er eröffnet, er legt Grundstein, er zerschneidet mit goldener Schere Bänder, er überreicht oder bekommt überreicht silberne Schlüssel, er marschiert als erster über neugebaute Brücken, besteigt Türme, kurz: er albert den ganzen Tag herum. Er ist das, was eine gute Freundin einen „Mauernweiler“ nennt, weil die Zeitungen von ihm stets berichten ... „er weilte in unseren Mauern“. Alles, was er macht, könnte ein gut aussehender Chargenschauspieler ebensogut, ja, vielleicht noch besser als er. Auf seinem Schreibtisch aber häufen sich schriftlich fixiert die Aufgaben, deren Lösung seine Mitarbeiter selber finden müssen. Ihm wird’s nur zur Unterschrift vorgelegt. Kurz, diejenigen, deren Fähigkeiten nicht ausreichten, einen so hohen Posten zu erfüllen, müssen die Probleme lösen, und der, der sie zu lösen imstande wäre, sitzt inzwischen in einem verrauchten Saal und hört die geschichtliche Entwicklung der Firma Gullyputz, deren hundertjähriges Jubiläum er mit einer Festansprache eröffnen mußte.

Tage, die nur der Arbeit gewidmet sind, kennt er kaum. Die Zahl der Besucher, die ihn sprechen möchten und nicht können, wächst ins Unermeßliche.

Die Sache hat aber noch eine psychologische Seite. Kein Mensch kann auf die Dauer eine Arbeit verrichten, die ihn beschäftigt, aber innerlich leer läßt, ohne dabei inneren Schaden zu erleiden. Kein begabter Mann kann auf die Dauer nur Phrasen dreschen, nur eröffnen, schließen, weihen und weilen. Er wird unbefriedigt, nervös und findet die richtige Antwort auf jene Frage nicht, wie es kommt, daß man nach einem zehn-, sechzehn, achtzehnstündigen Arbeitstag praktisch unlustig, mißmutig, übermüdet und übellaunig zu Bett geht. Dieses Gefühl summiert sich durch Tage, Wochen, Monate und Jahre, und das Ende des Liedes ist dann das, was man die Symptome der „Managerkrankheit“ nennt.

Eine unlösbare Frage bleibt immer, wie große Männer in früheren Jahrhunderten Leistungen vollbrachten, die heute schier unmöglich erscheinen, wobei wir jetzt von der Quantität und nicht von Qualität reden wollen. Die Dichter schrieben ohne Sekretärin und Schreibmaschine, wobei ihnen auch die Zubereitung der Feder nicht wenig Zeit in Anspruch nahm. Die alten Meister mußten ihre Farben mischen. Und wenn man nur daran denkt, was es für Zeit gekostet haben mag, bis Bach all das, was er komponierte, instrumentiert und geschrieben hat, und daß er nebenbei einem Beruf nachging und eine Familie hatte, die mit vielen Kindern ihm auch etwas Zeit abverlangte, denkt man wehmütig an die heutigen Geistesgrößen, die trotz Auto, Schreibmaschine, Sekretariat, Telefon und Flugzeug zu nichts mehr Zeit haben.

In Amerika hat man schon die Erfahrung gemacht, daß es nicht angeht, die Fähigsten des Landes in unverantwortlicher Weise zu „verbrauchen“. Höhere Beamte sind von leeren Repräsentationspflichten entbunden. Langsam, aber sicher zeichnen sich die Konturen zweier Parallelberufe ab: des Präsidenten, dessen Aufgabe die Repräsentation, und des Generaldirektors, dessen Tätigkeit die Gesamtleitung des Betriebes ist. Im Interesse der Bevölkerung wäre es notwendig, daß diese Tendenz bald immer mehr Platz griffe, und daß, während die Fähigen arbeiten, die Repräsentationspflicht mehr den Älteren, den Verdienten, überlassen würde.

Ladislaus Somogyi