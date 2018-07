Von Anton Schnack

Heuduft, seit den Knabentagen ein unvergänglicher Geruch! Damals hat er in heißen Sommern die Täler der fränkischen Saale und die ganze Mainlandschaft ausgefüllt; in der Dämmerung, in der leichten Feuchtigkeit des hereinziehenden Abends war er besonders stark und wild; um diese Stunde wurde jedesmal das Herz des Knaben verstört, denn in dem einen schwülen Duft schwammen andere untergründige Düfte mit, die Düfte eingebildeter Reisen, die scharfen Düfte von getrocknetem Tang, den die Meere nach Stürmen auswerfen, und die nassen, mit Schwefel durchsetzten Gerüche ausfahrender und zischender Eisenbahnlokomotiven.

In den Scheuern fränkischer Bauern war Heuduft immerdar; die Kühle unter dem Gebälk war bezaubernd, das Licht ist der Dämmerung ähnlich, die auf dem sonnenbeschienenen Grunde eines Wasserrosensees nixengrün herrscht. Schwer hing die Luft unter dem Dach, von Gärung und Staub gewürzt, und die träge Pflanzenwärme strich wie ein sinnlicher Hauch über die Haut. Einen Halm zwischen den Zähnen, die weiße Fahne eines abgestreiften Spinngewebes auf der grünen Joppe, so stolperte ich von Leiter zu Leiter, von Boden zu Boden, Was suchte ich? Nur Träume und Einbildungen...

Als das zitterige, flitterige, blumenkopfdurchnickte Gras noch stand, war das Geschwirr der Heuschrecken übermächtig, eine große dahinflutende Melodie, ein sirrendes Sägen ohne Ende. Dazwischen die Grillen, schwirrende Geigen aus den Erdlöchern. Der einförmig schneidende Gesang der Sensen darüber. Das klappernde Wetzen der Sichel am Stein während der Mahd. Das Knistern der halbgetrockneten Gräser unterm hölzernen Rechen. Der berauschende Duft des gärenden Heuhaufens. Die Schwüle der drohend aufgebauten Gewitterburg im Westen. Das Schaukeln der hohen Fuhre.

Im Heuduft schwimmen sie heran, die Geschlechter der Heumäher, vom Tode hingemäht und der Vergessenheit anheimgegeben, ganze Ketten sonnenbrauner Gesichter, die an den Feiertagen der Kirchweihzeit die Klarinettenbläser waren und den erdigen Schnupftabak mit Daumen und Zeigefinger aus Rindendosen klaubten. Alte Erinnerungen an sie regen sich in mir, wenn die aufgeblähten Nasenflügel den bitteren und zugleich süßen Duftschwaden dörrenden Grases einziehen.

Große Heuhaufen reihten sich in seligen Sommern, eine dunkle Herde, unabzählbare Rücken, zu beiden Seiten der fränkischen Saale hinauf und hinunter den lieblichen und ländlichen Fluß, und die Schwalben klatschten auf den fast stehenden Wasserspiegel nieder, weil der Abendtanz der weißen Mücken darüber stieg und fiel. Bei hereinbrechender Dunkelheit war noch die Sonnenwärme des Mittags im aufgeschichteten Heu, der Fluß murmelte träge und gering, der Mond stieg als blutrote Frucht über den Wald, und der Weinbergshügel mit der wuchtigen Burg trat in einen blauen Schattenvorhang und atmete Quellenfrische, Brauchte die Liebe mehr? Heuduft in der Nacht, dunkle Würze, die durch das geöffnete Fenster hereinfließt – aus wieviel hunderttausend Blüten bist du gebraut? Da war der weiße Klee, den die Biene suchte, um das sonnengewärmte, winzige Honigtröpfchen zu saugen. Da war das Sternengeäst der rötlichweißen Schafgarbe, da waren die Düfte der Wiesenblatterbse, des Goldklees und des Knöterichs, der Vogelwicke und der Taubenscabiose, der Heuhechel und des Habichtskrautes, hundert Blumen, Beigaben für die Schutzengel und für die Nymphen.

*

Heuduft in der Nacht hat etwas Feuchtes. Das Feuchte ist vom Tau gekommen, den die Wassertümpel im weißen Nebelstreifen ausgeatmet haben. Viele kleine und scheue Tiere sind durch ihn gehuscht und gelaufen. Immer wilder und inbrünstiger wird der Duft; denn über die Hügel von Saaleck zieht ein Nachtgewitter und wirft ein paar große versprengte Tropfen über die ruhenden Schwaden. Nachtluft, Inhalt von vieler Süßigkeit! Ich stehe am Fenster und wache und atme ein und berausche mich.