AUSSENHANDEL

Vom gesamten Auslandsumsatz der westdeutschen Industrie kamen 1952 genau 50 v. H. auf Erzeugnisse der Investitionsgüterindustrie, wie das Deutsche Industrieinstitut mitteilte. An zweiter Stelle standen mit 27,8 v. H. die Grundstoff- und produktionsgüterindustrien, ihnen folgten der Bergbau mit 11,3, die Verbrauchsgüterindustrien mit 10 und die Nahrungs-rund Genußmittelindustrien mit 0,9 v.H.

Eine Neuregelung der Bezahlung der Kaffee-Einfuhren aus Brasilien wurde von der Bank deutscher Länder veröffentlicht. Seit dem 25. Juli können für die Dauer von zunächst drei Monaten Zahlungen für diesen Zweck nur noch bis zu 50 v. H. des jeweiligen Betrages zu Lasten von US-Dollar-Konten (Brasilien) durchgeführt werden. Die jeweils restlichen 50 v. H. sowie Beträge bis zu 100 $ einschl. sind in der bisher üblichen Weise bei der BdL zu erwerben.

Deutsch-irische Handelsvertragsverhandlungen sind für die zweite Septemberhälfte in Dublin vorgesehen, daß das derzeitige Warenabkommen am 30. September abläuft. Deutsche Hauptausfuhrgüter sind Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse und andere Fertigwaren, während Irland vor allem Schlachtvieh, Federn und Wollgewebe. an die Bundesrepublik liefert.

Amerikas Importe lagen im Mai mit 901,7 Mill. $ um 110,5 Mill. niedriger als im April 1953. Jedoch waren die Gesamteinfuhren der USA in den ersten fünf Monaten um 3 v. H. höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang war im Mai in erster Linie auf geringe Importe von Rohkaffee, Zucker, Kautschuk, Wolle, Baumwolle, Kopra und Düngemitteln zurückzuführen.

Finnlands Exportpreise sind vom Juni 1952 bis zum Juni dieses Jahres um 37 v. H. zurückgegangen. Für die Einfuhrpreise beträgt der Rückgang in der gleichen Periode nur 7 v. H.

AUSLAND