In der Musikgeschichte ist New Orleans bekannt, weil dort der ]a r z entstand. Wober dies Wort stammt, ist nicht feststellbar: es gibt zuviele Versionen "Charles" sei ein Pianist gewesen, und aus seinem Namen sei "Jazz" geworden, oder: "Jäser" beißt im Französischen ein Wort für "narren", "höhnen", daher der Name t so lautet eine Vermutung. Armstrong, der Jazzkönig, meint, in seiner Jugend habe es den Ausdruck "Jazz" noch nicht gegeben. Die Grundlage der Jazzmusik kennt man jedoch genau: Ei sind gregorianische Kirchenmusik und lutherischer Choral. Hinzu kamen das altfranzösische Volkslied und Tänze (da ja in New Orleans damals das französische Element ziemlich stark war), schließlich auch der in Europa übliche Marsch. Ursprünglich hatten die Missionare die ah Sklaven nach Amerika gekommenen Neger in die Musik der katholische und evangelischen Kirchen eingeweiht. Was von diesen hohen musikalischen Werten, haften blieb, war ein gewisses Formgefühl, war ferner der Reiz eines einfachen Melodienbaues und schließlich eine vergleichiiveise primitive harmonische Kunst. Was die Neger aus eigenem hinzufügten, war die Erfindungskraft der Variation, vor allem eine rhythmische Vitalität, die als eine ursprüngliche Begabung zutage trat. Ans den Kirchengesängen wurden die Negro Spirituals, die geistlichen Gesänge, die später die Jazzmusik so stark beeinflußten. Manche Kenner sagen, daß hier christlich europäisches Musikgttt ebenso abgewandelt wurde wie die christliche Lehre selbst, die in den Neger gemeinden zu einem Vielerlei von Sekten jährten — Durch diesen kulturgeschichtlichen Zusammenhang wird die Atmosphäre der schwarzen Viertel" von New Orleans in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts nur noch interessanter — Von dem Ghetto Milieu hat Louis Armstrong bereits in der vorigen Ausgabe der ZEIT erzählt, von seiner Mama, seinen "Stiefvätern" und davon, wie einer in Streit mit seiner Mutter geriet, während er, Louis, gerade vom Schulweg kam . ayann und Slim prügelten sich, ais ich angerannt karrij immer noch in der Bar Honkey tonk, nun aber in umgekehrter Richtung, auf den Ausgang zu. Als ich sah, was los war, brüllte ich: Laß die Mama in Ruhe! Laß die Mama in Ruhe!" Slim kümmerte sich nicht um mich, und da kam mir ein erlösender Gedanke — : die Ziegelsteine. i ch lief zum nächsten Haufen, duckte mich und choß ein paar schwere Ziegel auf ihn ab. Kein Stein verfehlte ihn. Slim schrie und ließ von Mama lab.

"Lauf, lauf!", schrie man mir zu "Er geht auf dich, los!" — Keine Bange! Slim war so verletzt, daß er weder auf mich noch auf sonst jemand hätte ;kgehen können. Er mußte ins nahe gelegene JCrwrJfy Krankenhaus gebracht werden. l Ich habe ihn nie wiedergesehen. Er spielte gut JKlavier stets Blues; aber davon abgesehen, latten wir nichts miteinander zu tun. Außerdem nochte ich seinen Musikstil auch nicht sonderlich. Da war mein Stiefvater Tom ein anderer Kerl. r arbeitete im De Soto, einem Hotel für Weiße n der Barrone Street, und brachte von den Tischen, in denen er bediente, viele Speisereste mit; so < connte Mayann mir köstliche Leckerbissen bereiten, die ich in die Schule mitnahm, wenn sie tagssiber auswärts arbeitete. Ich brauchte diese Wunderdinge nur auf dem Hof auszupacken, dann um ngten die Kinder mich wie ausgehungerte Wölfe; sie merkten gleich, wie gut mein Essen war. Die oesten Beafsteaeks, Hühnchen, Rührei, alles, was tias Herz begehrte i Meine Schullehrerin war eine alte Dame, Mrs, wartin. Sie und ihr Mann, der die Schule leitete, nahmen ihren Beruf sehr ernst. Sie hatten eine jraße Familie. Zwei ihrer Söhne wurden ausge eidbnete Musiker und bereicherten New Orleans nd unsere Viertel, die plötzlich voll Musik waren. tmry Martin wurde Trommler in der ersten KaiLlle von Kid Ory, in "Kid Orys Band", die so berühmt geworden ist. Diese Band veranstaltete Jiekrmals in der Woche Musikabende im Freien, f id jedesmal war der Andrang gewaltig groß. oochy Martin, sein Bruder, war ein sehr guter anist. Ein dritter Bruder — Walter Martin — v mein Freund, eine der glücklichsten Naturen, ich je gekannt habe. Außerdem hatten Martins S", sehr hübsche Töchter — hellhäutig und vom —"" olentyp: Orleania, Alice und WilheFmenia, Die eiien Ältesten heirateten. In Wilhelmenia war h sehr verliebt, aber das arme Kind starb, bevor ; den Mut aufbrachte, es ihr zu sagen. Und Gott eiß: ich würde noch heute viel dafür geben, wenn wieder auf die Erde käme. Sie brauchte mir nur zulächeln, und ich schwämme in Seligkeit — r Vater Martin ist später in jenen fürchtere<en Kampf zwischen Negern und Weißen eingekommen, aber Frau Martin lebt heute noch d ist mit ihren achtzig Jahren sehr rüstig, Gott ;ne sie! Trotz ihrer Armut hatte sie für Pechi gel stets einen Trost bereit und für die Hung en, die an ihre Tür klopften, immer ein Stück jenau unserer Wohnung gegenüber lag die he von Eider Cozy, dem volkstümlichsten (liger der ganzen Gegend. Mama gehörte seiner >tie an Wenn er predigte, strömte das ganze < ,tel zu ihm. Und ich erinnere mich gut, was mit 3 ma eines Tages in Eider Cozys Kirche pasl tt. Ich saß neben ihr. Eider Cozy predigte. ""jann schwankte heulend hin und her, vergaß r auter Begeisterung, daß ich auch noch da war, dschmiß mich aus der Bank. Sie war eine kräferau und derart von Sinnen, daß nicht wenii 1s sechs besonders starke Gemeindemitglieder J isthalten und beschwichtigen mußten. Ich war dzu jung, um zu begreifen, was da vorging — : h Ichte einfach los. Zu Hause ohrfeigte Mayann id "Du Idiot! Siehst, daß ich bekehrt werde, id adist darüber?" Aer Mayann war wirklich bekehrt. Sie ließ r1 od einmal taufen, und ich nahm daran teil. u ieber Himmel! Ich konnte es einfach nicht elen, wie die Prediger meine Mayann immer Mississippi untertauchten; ich fürchtete, würden sie einmal zuviel untertauchen. aber blieb ihrem Glauben treu.

.

" rzählte ich schon, daß ich Zeitungen verkaufte? (holte sie bei meinern Chef ab, einem sehr net "Weißen namens Charles. Er war etwa vier Ve älter als ich, schätzte mich sehr — vor allem, sr erfuhr, daß ich in einem Quartett g. Er (;e danach, und ich erzählte ihm, wieviel Geld n der vergangenen Nacht eingesammelt hatJ Wi- sangen — wir Jungen — die Nächte fc< sangen die alten Spirituals und andere Lie| lls erstes wollte er wissen, ob ich das Geld Lr Mutter abgegeben hätte. Ja, natürlich! Ihn ( eunruhigte es sehr, daß ich in so jungen Jäh> a Storyvtile und im Red light District herl>g und vor lauter schrägen Mädchen und ihren mden sang. Ich erklärte ihm, daß dort mehr zu verdienen sei und daß uns diese Leute a;ern singen hörten. Das beruhigte ihn wieder. Ich verkaufte sehr lange Zeitungen für Charles, bis ich am Neujahrstag festgenommen wurde, weil ich eine mittelalterliche Pistole bei mir hatte, die einer meiner Stiefväter während der Festwoche bei uns versteckt hatte.

In New Orleans wird der Neujahrstag mit tielen Fackeln und Lampions gefeiert, außerdem mit möglichst viel Krach. In den Straßen herumzuschießen, war zwar verboten, aber jeder tat es. Wenn man sich dabei erwischen ließ, bekam man es mit dem Richter zu tun. Genau das passierte mir, und so lernte ich richtig Trompete blasen, besser; eine Abart davon, ein "Kornett". Aber zurück zum Neujahrsfest. Ich hatte die verrostete Neun Millimeter Pistole in Mayanns altem Zedernholzkoffer gefunden, Mama hatte natürlich keine Ahnung, daß mir der Schießprügel in die Finger geraten und ich in dieser Nacht mit ihm singen, gegangen war.

Zunächst aber muß ich erklären, wie wir — mein Quartett und ich — zu unserem Publikum kamen. Es fing damit an, daß wir in der Rampart Street auf und ab gingen — die erste Stimme und der Tenor voran und hinter ihnen Bariton und Baß. So wanderten wir auf gut Glück durch die Straßen, bis irgend jemand uns ein Zeichen gab, daß wir singen sollten. Wenn wir gesungen hatten, gingen wir mit den Hüten herum, und jeder gab, was er wollte. Am Ende der Nacht teilten wir uns den Erlös. Ich ging dann nach Hause und legte meinen Anteil Mama in den Schoß. Die Zusammensetzung des Quartetts? Little Mack sang die Hauptstimme; er wurde später einer der besten Trommler von New Orleans. Der Bassist hieß Sidney — Dicknase; Happy Bolton, genannt "der Fuchs", war ebenfalls ein sehr ansehnlicher Trommler und obendrein ein handfester kleiner Gangster. Mehr Gangster als Trommler, wie ich zugeben muß; deshalb hatte er auch als . Musiker keinen Erfolg. Ich sang Tenor und hatte mirs angewöhnt, beim Singen die Hand hinters Ohr zu legen und die Kinnbacken hin und her zu bewegen; dadurch kamen die Töne besonders hinreißend heraus. Ich hatte damals eine sehr hohe Stimme. Sie behielt diese Höhe, bis ich aus der Fürsorgeanstalt wieder herauskam. Aber nun muß ich erzählen, wie ich hineinkam.

Wir zogen, wie üblich, singend die Rampart Street entläng, ohne uns darum zu kümmern, was ringsum vorging. Da zog plötzlich ein junger Bursche auf dem anderen Bürgersteig einen alten Revolver und feuerte sechs Schüsse ab: Peng, peng, peng, peng, peng, peng.