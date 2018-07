Es fällt begeisterungsfähigen europäischen Männerherzen immer wieder schwer, zu glauben, daß jene Millionen strahlend lächelnder Frauen, die in Amerika nicht nur Film und Magazine, sondern auch die Wirklichkeit des Alltagslebens beherrschen, im allgemeinen ebenso hart, wenn nicht härter, arbeiten müssen wie wir deutschen Frauen und recht nüchterne Rechner sein können. Die Statistik sagt, daß etwa ein Drittel aller amerikanischen arbeitsfähigen Frauen arbeitet, also grob gesehen, ein Anteil, der nicht wesentlich unter dem in Westeuropa Üblichen liegt. Das junge Mädchen, dessen Lebensaufgabe für einige Jahre darin zu bestehen scheint, möglichst viele Männer zu möglichst hohen Geldausgaben zu verleiten, um so den eigenen Wert in den Augen der Allgemeinheit zu steigern, verwandelt sich in der Ehe sehr schnell zum umsichtigen Finanzminister der Familie. Zwar verzichtet die junge Frau in der Regel auf das Anschreiben der Ausgaben – für die sparsamere deutsche Hausfrau die .. Dokumentierung ihres Anteils an der ehelichen Finanzwirtschaft –, sie richtet ihr Interesse grundsätzlich eher auf eine Vermehrung der verfügbaren Mittel und auf einen schnellen und effektvollen Umsatz. Trotz ihrer ausgesprochenen Kauflust, auf die die gesamte amerikanische Konsumgüterindustrie spekuliert, und ohne die es längst auf vielen Gebieten zu Absatzstockungen gekommen wäre, ist die amerikanische Frau keine Verschwenderin. Sie kauft lieber viel und billig, als gut und teuer. Deshalb veranstalten denn auch die meisten großen Geschäfte festgesetzt irgendwelche Ausverkäufe, von denen manche übereifrige Kundin mit sechs bis sieben Unterkleidern oder Nachthemden beladen abzieht. Dennoch berechnet die amerikanische Frau meist recht genau, was sie sich noch leisten kann. Andernfalls hätte sich das Abzahlungsgeschäft in den USA nicht so erfolgreich einbürgern können; wird es doch zum wesentlichen Teil von ganz kleinen privaten „Leihbanken“ getragen, die ihre Existenz ausschließlich auf das Vertrauen in die pünktliche Zahlungsmoral der amerikanischen Hausfrau gründen, obgleich diese dabei in der Regel hohe Zinsleistungen von etwa zwölf v. H., bei den für Haushaltsgründungen üblichen Ratenzahlungskaufen aufbringen muß.

Es arbeiten in den Vereinigten Staaten doppelt so viel verheiratete als alleinstehende Frauen. 28 v. H. aller verheirateten Frauen arbeiten und tragen im Durchschnitt 39 v. H. des Familieneinkommens zusammen, nämlich 2450 $ im Jahr. Es ist sehr viel, was von diesen Frauen verlangt wird, denn fast 80 v. H. von ihnen arbeiten vierzig Stunden oder länger in der Woche und müssen hinterher noch ihre Hausarbeit machen. Nur die Hälfte der arbeitenden Ehefrauen haben eine Stundenhilfe für ihre Hausarbeit, obgleich doch die allermeisten von ihnen ein eigenes Haus bewohnen und daher trotz aller modernen Hilfsmittel, die die amerikanische Industrie für Küche und Haus zur Verfügung stellt, ein gerüttelt Maß an Hausarbeiten zu besorgen haben.

Es ist selbstverständlich, daß die Frau in Amerika ebenso wie fast überall in der Welt das Portemonnaie der Familie in der Tasche hat; aber sie verfügt über seinen Inhalt mit einer Souveränität, um die sie manche deutsche Ehefrau beneiden konnte. Der amerikanische Mann läßt sich gern und freiwillig die Mitbestimmung über dieses Portemonnaie aus der Hand nehmen, da das Geldverdienen ihn häufig zu vollständig ausfüllt, um ihm noch für die Frage Zeit zu lassen, wie das Geld am vorteilhaftesten auszugeben sei. Auf diese Weise ist der amerikanische Markt eigentlich kein Käufermarkt, sondern ein Käuferinnenmarkt, denn die Frau bestimmt durch ihre Wahl nahezu allein, was produziert werden soll, soweit es sich um Verbrauchsgüter handelt.

Man sagt, daß der große Einfluß, den die Frau in Amerika auf das öffentliche Leben, ja, mittelbar auch auf die politischen Entschlüsse des Parlaments ausübt, nicht allein den vielen Frauenorganisationen oder etwa kluger Anwendung weiblicher Reize zuzuschreiben sei, sondern ebensosehr der Tatsache, daß sich der größte Teil des Vermögensbesitzes im Lande – angeblich 70 bis 80 v. H.–in Händen von Frauen befindet. Diese Schätzung ist freilich nicht nachprüfbar; sie beruht letzten Endes wohl auf der längeren Lebensdauer des weiblichen Geschlechts. Die amerikanische Frau lebt im Durchschnitt fünf bis sechs Jahre länger als der Mann; die reiche Witwe ist in dem Lande der Lebensversicherungen daher eine Allgemeinerscheinung. Gerade die großen Vermögen kommen auf diese Weise in Frauenhände, und nirgends findet man so viele alte und reiche Frauen wie in den amerikanischen Luxusbädern.

Die Frauen bemühen sich aber auch mit viel Geduld und Zähigkeit darum – übrigens auch mit einem bemerkenswerten Talent –, etwas von der Verwaltungdieser Vermögen verstehen zu lernen. Seit 1951 nimmt sich ein besonderes Komitee der Financial Public Relations Association der Finarzerziehung der amerikanischen Frau mit steigendem Erfolg an und forderte 2500 Bankinstitute im ganzen Lande auf, überall das Finanzforum für Frauen einzurichten, wo Vorträge mit anschließender Diskussion über praktische Finanzprobleme geboten werden. 140 Bankinstitute sind dieser Aufforderung im vergangenen Jahre nachgekommen und 110 weitere haben heuer derartige Kurse geplant. da der Anklang, den diese Einrichtung bei Frauen fand, alle Erwartungen übertraf. Über 75 000 Frauen haben im vergangenen Jahr an den Kursen teilgenommen und sind über persönliche Geldverwaltung. Investitionen, Grundstücksverwaltung, Hypotheken. Wechselgeschäfte, Bankailagen und Lebensversicherungen belehrt worden.

Daß der wirtschaftliche Verstand bei der amerikanischen Frau ebenso entwickelt ist wie ihr erstaunliches Interesse für wirtschaftliche Fragen und Tatbestände, zeigt die Berufsstatistik der Frauenberufe sehr deutlich. Die Frau gibt sichtlich dem Geschäftsleben und Berufen mit wirtschaftlichem, Einschlag den Vorzug, gegenüber allen höheren akademischen Berufen. Im Jahre 1940 sind zum Beispiel von hundert Modezeichnern in Amerika nur neun Frauen gewesen, dagegen waren von hundert Grundstücksagenten zwanzig Frauen! Unter den 60 000 Bankiers in den Vereinigten Staaten gibt es nicht weniger als 5000 Frauen, darunter ein weibliches Finanzgenie. Mrs D. E. Campbell, Vizepräsidentin der New Yorker ,,Fast River Savings Bank“, die sowohl die Zeit gefunden hat, finanztechnische Bücher neben ihrem Beruf schreiben und – halten, als auch ihre Mutterpflichten zu erfüllen.

Vielleicht ist es weit mehr eine Anerkennung dieser Qualitäten der amerikanischen Fra als eine allgemeine Konzession an die Frau als Wählerin. wenn Präsident Eisenhower zwei Frauen in sein Kabinett auf Posten berief, die besondre nisse in Geld- und Vermögensverwaltung höchster Ebene erfordern nämlich auf den des Treasure Mrs. Ivv Baker Priest Mormonin, und auf den eine Leiters des Staatsicherheitsamtes Mrs. Oveta Culo Hobby, eine Texanerin. In der gleichen Linie lag übrigens die Ernennung einer Frau zum Direktor der Staatlichen Münze unter Präsident Truman.

Da die amerikanischen Frauen insgesamt etwa zwei Drittel des amerikanischen Volkseinkommens, also rund 200 Mrd. $ jährlich – nämlich das jährliche Arbeitsentgelt für die Verbraucher – verwalten. sind sie mit Recht der Ansicht, daß sie das Geld ebensogut oder besser zu verwalten verstehen wie die Männer. Es ist nur selbstverständlich, daß sie sich daher auf die Dauer mit ihren Fähigkeiten nicht allein auf die privaten Bereiche beschränken wollen, und jene Luxusgeschöpfe, deren Putz- und Kleideretat ganze Vermögen verschlungen hat, sind wohl in Amerika nahezu ebenso vollständig ausgestorben, wie es bei uns schon lange der Fall ist. Imma von Guenther