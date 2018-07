Die letzten acht Tage, waren eine echte „Stahl-Woche“. Überall, wohin man im Revier kam, wurde nur über Stahlpreise, Thyssen-Hütte und Reusch-Rede gesprochen. Wir können registrieren, daß von drei profilierten Männern der Stahlwirtschaft drei ebenso profilierte Erklärungen abgegeben wurden. Wenn auch jede der Äußerungen von einer anderen Warte aus erfolgte, so passen sie doch wie Zahnräder ineinander.

Anläßlich der Wiederaufbaufeier der August-Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, erklärte Bergassessor a. D. Hans-Günther Sohl: „Die politische Diskriminierung des deutschen Stahls, der sich nicht mit der Kohle verbinden darf, während andererseits französische Stahlwerke große deutsche Kohlengruben erwerben, könne „im Rahmen der Montan-Union nicht verewigt werden ... Wir wünschen, daß bei der kapitalmäßigen Verflechtung in einem integrierten Europa weder die Gegenseitigkeit noch der gleiche Maßstab vergessen wird.“ Im übrigen dränge die Marktentwicklung auf äußerte Rationalisierung und Leistungssteigerung der Werke. Eine Vielzahl von Betrieben mit vielgestaltigem Produktionsprogramm könnte aber nicht billig produzieren und den Absatz ausweiten. Sohl sprach offen von einer Umkehr und meinte: „Wenn sich mehrere solcher Großbetriebe zusammenschließen, um die Absatzschwankungen in sich auszugleichen und dadurch krisenfester zu werden, dann wird das in eine andere Richtung führen, als man sie bei der Dekonzernierung in Deutschland gegangen ist.“ Starken Applaus!

Die Worte Sohls fanden eine Ergänzung durch die Feststellung der Gutehoffnungshütte zur Entflechtung: „Mit der Auflösung der alten Konzerne glaubte man den deutschen Wettbewerb steuern und die Sozialisierung des Bergbaues und der eisenschaffenden Industrie in Deutschland vorbereiten zu können. In ihren Sozialisierung .bsichten fand die britische Militärregierung die volle Unterstützung deutscher politischer Gruppen.“ Dr. Hermann Reusch ergänzte wie folgt: „Die volkswirtschaftliche Belastung des Stahlpreises durch die Entflechtungsdiktate der Alliierten beträgt je Tonne Rohstahl allein in der Umsatzsteuer etwa 10 DM.“ Das wären nur bei Eisen und Stahl im Jahr 160 Mill. DM, die unter politischen Vorwänden auf die Wettbewerbsfähigkeit aufgeschraubt wurden.

Diese Tatsache sollte bei den Eisenpreisgesprächen nicht vergessen werden. Sie sind nun, wie ein offizielles Kommuniqué der Gruppe Walzstahl der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf, vorige Woche mitteilte, „endlich beendet“. Die Gruppe Walzstahl gab jetzt in Auswirkung der Kissinger Eisengespräche mit Bundeswirtschaftsminister Erhard eine Preissenkung für alle Walzprodukte von 3 bis 6,1 v. H., im Schnitt 5 v. H., bekannt.

Hierzu erklärte uns Hüttendirektor Karl Barich: „Neue Eisenpreisgespräche sind völlig ausgeschlossen. Die unterste Grenze des Erreichbaren ist gegeben. Neue Preisermäßigungen dieser Art sind nicht mehr zu erwarten.“ Da aber die jetzige Ermäßigung in Form eines Sonderrabattes, befristet bis zum 31. Oktober 1953, gegeben wurde, dürften wohl im Oktober wieder Eisenpreisgespräche anlaufen. Das Kommuniqué erscheint uns daher etwas kühn. Angesichts der unverändert starken Stahlnachfrage sind die Werke zwar nicht gezwungen, die Preise herabzusetzen –, aber es bedurfte eben doch aus konjunkturpolitischen Erwägungen heraus und offensichtlich auch angesichts des aus Preisgründen rückläufigen Auftragseinganges der letzten Wochen eines „Aspirins gegen die Stahlneuralgie“, das nun von den Werken geschluckt wurde. Wir hoffen, daß es eine gute Wirkung hat und im Endeffekt den Abschlag im Preis durch den Zuwachs an Aufträgen wieder wettmachen wird. Rlt.