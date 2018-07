Wer sich heute noch mit der Investitionshilfe zu beschäftigen hat, ist nicht zu beneiden, und wer über dies unerfreuliche Kapitel zu schreiben hat, müßte ja wohl seine Leser zunächst um Entschuldigung bitten, daß er sie immer noch mit diesem Thema behelligt... Mitunter läßt sich das freilich nicht ganz vermeiden. Diesmal geht es nun nicht um die Zahlen, sondern um die Empfänger von Investitionshilfe, oder, genauer gesagt, um die Wertpapiere, die sie den Aufbringungspflichtigen anbieten sollen.

Die erste Rate dieser Wertpapiere hat (wie in Nr. 28 der „ZEIT“ angezeigt) die Industriekreditbank („Sondervermögen-Investitionshilfe“). kürzlich zur Übernahme angeboten. Es handelt sich da um einen Nominalbetrag von rund 126,6 Mill. DM Anleihen von 10 Kraftwerken und um nominal 52 Mill. DM Anleihe-Stücke. der Bundesbahn, Emission 1953 (Tilgung 1968, kündbar 1961). Die Tilgung für die Anleihen der Stromversorgungs-Unternehmen beginnt 1955 oder 1956 (in einem Falle erst 1959) und läuft zwischen 1963 und 1973 aus. Die Übernahmekurse liegen einheitlich auf 96 1/2; eine Ausnahme macht nur die Bundesbahnanleihe mit 98. Alle Anleihen sind zu 5 1/2 v. H. verzinslich, also steuerfrei; bei den von der Energiewirtschaft angebotenen Anleihen handelt es sich um „alte“ Bestände, um Vorräte aus früheren Emissionen, für die (nach dem Herunterkonvertieren) Steuerfreiheit gemäß dem Gesetz zur Förderung des Kapitalmarktes gilt.

Soweit gut und soweit schön. Die Angelegenheit fängt erst da an, problematisch zu werden, wo es um die zweite Rate der Investitionshilfe geht, die der Bergbau erhält, und darum, daß nun auch diese Empfänger entsprechende Anleihewerte anzubieten haben. Bisher hatte man als selbstverständlich angenommen, daß die betreffenden Unternehmen des Stein- und Braunkohlenbergbaus – da sie ja nicht in der gleichen glücklichen Lage sind wie die Unternehmen der Energiewirtschaft, also nicht auf frühere Vorrats-Emissionen zurückgreifen können – steuerbefreite (neue) Anleihen zu diesem Zweck würden ausgeben können. Das aber soll ihnen, wie man nun hört, verwehrt sein. Das Kuratorium für die Investitionshilfe soll sich auf die Forderung kapriziert haben, die neu zu schaffenden Anleihewerte müßten marktgerecht ausgestattet sein ...

Damit würde nun freilich die Idee der Investitionshilfe endgültig torpediert. Denn: wer heute zu „marktgerechten. Bedingungen“ Kapital aufnehmen will, der bekommt es ja auch – ohne Investitionshilfe! Wem aber diese „Hilfe“ zugesagt ist, der hat ja wohl auch einen Anspruch darauf, daß er nicht schlechter gestellt wird als irgendwelche anderen Gruppen, die ihre Investitionshilfe steuerfrei erhalten – mit anderen Worten: daß auch seinen (neuen) ad-hoc-Emissionen die gleiche Steuerfreiheit zugebilligt wird, wie sie den (ad-hoc-herunterkonvertierten) „alten“ Emissionen der Kraftwerke, und der (neuen) Bundesbahn-Emission, selbstverständlich zuerkannt worden ist.

Für den Empfänger dieser Anleihewerte, also den Investitionshilfe-Zahler, soll und wird damit kein Nachteil entstehen. Er soll (und muß) ein Anlagepapier von den Investitionshilfe-Empfängern aus dem Bergbau erhalten, das seiner Ausstattung – Zinshöhe, Ausgabekurs, Tilgung – nach gleichwertig den in der „ersten Rate“ von Kraftwerken und Bundesbahn begebenen Anleihewerten ist. Von den Bergbau-Unternehmen ist jedoch nicht zu verlangen, daß sie qua Investitionshilfe bis zu 10 v. H. für mittelfristiges. Kapital zahlen sollen, das sie langfristig investieren müssen, also auch nur langfristig abschreiben (sprich: verzinsen und tilgen) können – während an andere Unternehmen (in der Stromversorgung also) unter dem gleichen „Titel“ Investitionshilfe längerfristiges Kapital zu (effektiv) weniger als 6 v. H. gegeben wird. Diese Diskriminierung ist falsch, ungerecht, unsinnig. Wenn sie durch irgendwelche gesetzliche Bestimmungen veranlaßt sein sollte: gut denn, so lassen sich diese ja wohl aufheben und sinnvoll ändern. Wenn aber die gedachte Diskriminierung nur darauf zurückzuführen ist, daß sich irgendwelche Leute im Kuratorium für die Investitionshilfe in die Vorstellung verrannt haben, die betreffenden Kapitalmittel sollten zu „marktgerechten Bedingungen“ gegeben werden: dann ist es ja wohl nur nötig, sie energisch zur Ordnung zu rufen. Und dies, und nichts anderes bezweckt ja unsere Glosse.

,,Marktgerechte“ Bedingungen sind heute: Emissionskurs 98, Rückzahlungskurs 103, Laufdauer 15 Jahre, vorzeitige Kündigung zulässig, Zinsfuß 8 v. H. Das ist keine Finanzierungsbasis für die aus der Investitionshilfe zu erstellenden Anlagen, im Bergbau. Wer Investitionshilfe zahlen mußte, rechnete ja auch zunächst damit, daß er 4 v. H. Verzinsung („brutto für netto“, sprich zinsfrei) erhalten würde, und er rechnet; heute noch mit einer verhältnismäßig langfristigen Anlage: wenn auch „gemildert“ durch die qua Börsenfähigkeit gegebene Möglichkeit einer vorherigen Realisierung.

Sollte der Bundesfinanzminister so erpicht auf die Steuereinnahmen aus den Investitionshilfe-Werten der „zweiten Rate“ sein, daß er den Emissionen nicht die Steuerfreiheit zubilligt, daß er also ihnen, (oder vielmehr den Verwendungszwecken, denen sie zu dienen haben) den Charakter als „besonders förderungswürdig“ nicht zuerkennen möchte? Das wäre ja wohl, bei den sorgfältigst vorgeprüften Vorhaben aus der Investitionshilfe, ein unwahrscheinlicher Exzeß von fiskalischem Denken! Freilich, wie gesagt: wir glauben gar nicht, daß Herrn Schäffer oder sein Haus die Schuld trifft – diesmal. Wer aber hat dann Schuld, daß diese schreckliche Konfusion angerichtet worden ist? Dazu möge man sich nun in Düsseldorf äußern... E. T.