Das Bayrische Hauptmünzamt hat im Auftrag des Landtages 1345 Plaketten mit dem kleinen und 305 mit dem großen Staatswappen hergestellt. Die Plaketten sind aus verchromtem Nickelblech und recht hübsch anzusehen. Verwendet werden sie zur Kennzeichnung für die Wagen der Minister und anderer hoher Staatsbeamter. So tragen die weiß-blauen Rauten, die bayrischen und Pfälzer Löwen, die schwäbischen Leoparden und die fränkischen Berge einen rätselhaften königlichen Schimmer in die Alltagsfahrten der Koalitionsminister, auch der sozialdemokratischen. Wobei noch ins Gewicht fällt, daß das bayrische Staatswappen von einer Krone überhöht ist, die nicht unbedingt nach Bürger- oder Bauernkrone aussieht. Doch merkwürdig! Diese „amtlich gekennzeichneten Fahrzeuge“, wie sie heißen, scheinen in der Bevölkerung keine hochgestimmten Gefühle zu erwecken. Im Gegenteil. Wie Innenminister Wilhelm Högner soeben mitteilt, ruft die royale Plakettensymbolik republikanischer Würdenträger Volksgefühle hervor, die man geradezu als respektlos bezeichnen könnte. Diese Fahrzeuge? so sagte er im Haushaltsausschuß, werden des öfteren in unverantwortlicher Weise angepöbelt und beschimpft. Sogar, wenn die Insassen Minister sind, wie er hinzufügte. Wenn man aber die Polizei brauche, dann sei sie meistens nicht da. Er selbst würde sich zwar zu wehren wissen, aber „nicht jeder Minister verfüge über den entsprechenden bayrischen Wortschatz, um mit solchen Dingen fertig zu werden.“

Was bleibt da zu tun? Wenn es sich gar nicht bessert, drohte Högner, dann werde die Regierung zur ultima ratio greifen müssen, sie werde nämlich den Landtag bitten, von der „amtlichen Kennzeichnung“ wieder Abstand zu nehmen. Also strategischer Rückzug in die Anonymität. Ob es sich bei der Mißachtung nun um ein irregeleitetes oder um ein echtes „gesundes Volksempfinden handelt, das dürfte schwer zu entscheiden sein.

H. P. L.