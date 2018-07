Es war ein bemerkenswerter Zug der italienischen Innen- und Außenpolitik, daß sich das Land trotz des Achsenbündnisses und der Niederlage schnell in die Koalition der westlichen Demokraten eingliedern und die Folgen des verlorenen Krieges weitgehend überwinden konnte. Nur wenige europäische Länder zeigten nach dem Krieg eine so relative Stabilität, obgleich gerade Italien mit der stärksten kommunistischen Partei Westeuropas besonderen Gefahren ausgesetzt war.

Die amerikanische Wirtschaftshilfe hat gewiß nicht unwesentlich dazu beigetragen, dem Land trotz großer Arbeitslosigkeit und Armut zur Erholung zu verhelfen. Eine ebenso große Rolle spielten aber der gesunde politische Instinkt der anpassungsfähigen Italiener. Nicht zuletzt drückte er sich in der Leistung de Gasperis und seiner Christlichen-demokratischen Partei aus, die in allen sieben Nachkriegskabinetten beharrlich den Kurs des Ausgleichs verfolgte und dadurch das Land vor Erschütterungen bewahrte.

Der Sturz de Gasperis zeigt, daß dieser Mittelkurs nach den Wahlen vom 6. und 7. Juni nicht mehr einzuhalten ist. Zwar sind die Christlichen Demokraten mit 262 von 590 Kammersitzen nach wie vor die weitaus stärkste Partei. Ihre Mitläufer aber, die Sozialdemokraten, die Republikaner und die Liberalen wurden in der Wahl zerrieben. Sie sind nicht mehr gewillt, das Zentrum bedingungslos zu unterstützen, weil sie dann befürchten müßten, ihre ohnehin nur noch schwache Anhängerschaft gänzlich einzubüßen. So steht die Democrazia Cristiana heute vor der Wahl einer Neuorientierung nach links zu den Nenni-Sozialisten – was eine direkte Anlehnung an die Kommunisten, den Verzicht auf die Atlantikpolitik und die amerikanische Hilfe und eine Abkehr vom Europagedanken zur Folge haben würde – oder nach rechts zu den Monarchisten, die mit ihren 40 Kammermandaten als viertstärkste Gruppe aus den Wahlen hervorgingen.

Es liegt auf der Hand, daß jede Entscheidung für die Christlichen Demokraten gefährliche Folgen haben kann. Eine auch nur lose Verbindung mit Nenni würde den konservativen, Parteiflügel revoltieren lassen, ein Bündnis mit den Monarchisten könnte zu einer Absplitterung der sozialorientierten Gruppen führen. Überdies hat de Gasperie während des Wahlkampfes sich so entschieden gegen die Monarchisten ausgesprochen, daß eine Koalition mit ihnen unter seiner Ministerpräsidentschaft sehr unwahrscheinlich ist. So bleibt als dritte Möglichkeit die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen, doch wären sie ein Experiment, dessen Ausgang die Ungewißheit noch erhöhen könnte.

Italien ist somit in der europäischen Politik zu einem etwas unsicheren Faktor geworden. Die Amerikaner haben mit der Einladung einer jugoslawischen Militärmission die Schwierigkeiten de Gasperis gerade zur unrechten Stunde erhöht. Auf nichts reagiert der Italiener aller parteipolitischen Schattierungen stärker als auf Vorgänge, die das Verhältnis Italiens zu Jugoslawien, daß heißt zu Triest berühren. Heute erweist sich die Dreimächtezusage von 1948, die damals den Christlichen Demokraten zum Wahlsieg verhalf, als eine schwere Hypothek, die die Beziehungen Italiens zu den drei Westmächten ungebührlich belastet. Es wird großer Geschicklichkeit und eines sehr behutsamen Kurswechsels der Christlichen Demokraten bedürfen, wenn die italienische Politik zu der nach dem Krieg zunächst erzielten stabilen Linie zurückfinden will. J. Schwelin