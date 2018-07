Mit rund 583 Mill. t erreichte der Welterdöl verbrauch 1952 eine neue Rekordhöhe. Im ersten Quartal 1953 nahm der Mineralölverbrauch in den USA gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres um etwa 5 v. H. zu. In den übrigen Ländern, außer UdSSR, nimmt man sogar eine noch stärkere Steigerung an. Auch in den kommenden Jahren wird dieses stetige Anwachsen voraussichtlich anhalten, so daß sich der Erdölverbrauch bis 1975 auf das Dreifache erhöhen dürfte.

Von der Mineralölindustrie verlangt dieses Anwachsen des Bedarfs weiterhin die Anspannung aller Kräfte und die Investierung großer Summen in der Ölsuche, der Bohr- und Fördertechnik, in der Verarbeitung, im Transportwesen, sowie in der Forschung. Allein 1952 beliefen sich diese Ausgaben z. B. bei der Standard Oil Company (N. J.) auf knapp 0,5 Mrd. S. Die Einnahmen der Mineralölgesellschaften lagen dagegen 1952 unter denen des vergangenen Jahres. Dies ist auf die Erhöhung der Kosten für die Auffindung neuer Erdölvorkommen, für Bohrung, Förderung und Verarbeitungsanlagen zurückzuführen. E.