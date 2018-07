Inhalt Seite 1 — Wie kann man „Nieten“ ausschalten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der „Deutsche Beamtenbund“ („Gewerkschäftsbund der Berufsbeamten“) schickt um zu der in Nr. 26 der ZEIT erschienenen Betrachtung,wonach der „Trottel-Paragraph“ durch einen „Nieten-Paragraphen“ ersetzt werden sollte, die folgende Stellungnahme:

Der n.f.-Mitarbeiter der „Zeit“, der in Nr. 26 vom 25. Juni aus den kritischen Bemerkungen des Instituts „Finanzen und Steuern“ glaubt folgern zu können, es bedürfe im öffentlichen Dienst eines „Nietenparagraphen“, „um unfähige Beamte ausmerzen zu können“, irrt. Viel notwendiger ist eine Vorschrift, die sicherstellt, daß unfähige Beamte nicht in den öffentlichen Dienst aufgenommen werden, daß vielmehr durch entsprechende Vorbildungs- und Ausbildungserfordernisse und Prüfungen sichergestellt wird, daß nur Personen Beamte werden, die eben keine „Nieten“ sind. Das Ergebnis einer Überprüfung in Kempten (Allgäu), das mitRecht allgemein als alarmierend empfunden wurde, beruht doch darauf, daß nach 1945 gerade in „so fortschrittlichen“ Verwaltungen in hellen Scharen Personen ungeprüft und unbesehen in den Öffentlichen Dienst aufgenommen wurden, die großenteils nichts mitbrachten, als die überhebliche Auffassung, es bedürfe im öffentlichen Dienst keiner spezifischen Berufskenntnisse, und außerdem vermutlich eine Rückendeckung durch gewisse Organisationen, die auf diese Weise den öffentlichen Dienst mit ihnen nahestehenden Kräften zu durchsetzen, nicht unterlassen wollten. Wenn sich also die Beamtenverbände gegen einen „Trottelparagraphen“ wenden, dann nicht, weil, sie daran desinteressiert wären, den öffentlichen Dienst in einem Höchstmaß, von Leistungsfähigkeit zu erhalten, sondern weil sie es für richtiger halten, den Brunnen zuzudecken, bevor das Kind hineingefallen ist. Solange das deutsche Berufsbeamtentum in vollem Umfang echter Beruf war, und für den Nachwuchs nach den Erfordernissen der einzelnenLaufbahnen die vorbildungsmäßigen Erfordernisse genau fixiert waren, über ihre Beachtung strikte gewacht und der Nachwuchs entsprechend ausgebildet wurde, bedurfte es eines „Trottel-“ oder „Nietenparagraphen“ nicht, und dieses Beamtentum genoß in der ganzen Welt wegen seines Könnens wie wegen der Sachlichkeit seiner Entscheidungen höchstes Ansehen. Zustände, daß zwei Drittel aller Beamten und Angestellten (in Kempten handelt es sich übrigens fast durchweg um Angestellte) als mangelhaft und darunter qualifiziert worden sind, Sind eben leider das Ergebnis jener sich sehr zu Unrecht als „fortschrittlich“ bezeichnenden Tendenzen, die glauben, auf die Erfordernisse beruflicher Qualifikation und Ausbildung, verzichten zu können. Und der Bundestag hätte allerdings gut getan, die Belehrung durch das Institut „Finanzen und Steuern“ bei der endgültigen Entscheidung über die Gestaltung des Bundesbeamtengesetzes zur Kenntnis zu nehmen, jedoch nicht, um einen „Trottelparagraphen“ einzuführen, sondern um die Voraussetzungen für den Zugang zum Beamtenberuf so zu normieren, daß „Nieten“ ohne berufliche Ausbildung nicht mehr hineinkommen. Dies scheint uns die logische Konsequenz aus den auch den Beamtenorganisation nur zu gut bekannten Verhältnissen zu sein. Dann bedarf es eines „Trottelparagraphen“ nicht. Er ist auch aus anderen Gründen unmöglich, nämlich weil er sich nicht in ein angemessenes Verhältnis zur Dienststrafgerichtsbarkeit und anderen verfassungsrechtlichen Grundlagen des Beamtenverhältnisses bringen läßt, und weil die Zurverfügungstellung eines so großen Ermessens an eine Verwaltungsbehörde, wie der Beamtenrechtsausschuß des Bundestages bei der Überprüfung dieses Komplexes mit Recht festgestellt hat, erheblichen Bedenken begegnet. Es würde sich zudem keinesfalls um eine fortschrittliche, sondern vielmehr um eine ausgesprochen absolutistische Regelung handeln, nämlich um die Wiederherstellung von Verhältnissen, die vor der Einführung der Dienststrafgerichtsbarkeit (in Preußen um die Jahrhundertmitte des vergangenen Jahrhunderts, also vor ziemlich genau hundert Jahren) rechtens waren. Diese verfassungsrechtlichen Konsequenzen im einzelnen darzulegen, dürfte aber etwas über den Rahmen dieser Erwiderung hinausgehen.“

Es war offenbar in Köln ein barbarisch heißer Tag, als diese Stellungnahme dort im Büro der Beamtengewerkschaft zu Papier gebracht wurde. Nur so ist es ja wohl zu erklären, daß der Bundesvorstand jener Organisation der Bankbeamten (gibt es eigentlich, nach dem Beamtenrecht, auch andere als Berufsbeamten?) sich eine solch mühselige Formulierung seines Standpunktes abgerungen hat, wo doch dasselbe sehr viel einfacher hätte gesagt werden können. Nämlich mit dem einen Satz, daß es dem Außenstehenden a limine verwahrt sei, die Existenz von „Nieten“ im bürokratischen Apparat festzustellen – es handele sich denn um „berufsfremde Elemente“, die „eigentlich“ nicht in die Beamtenschaft hineingehörten, und die man künftig auch fernzuhalten wissen werde.

Damit kommt man natürlich nicht weiter. Da es solche „Nieten“ gibt, muß ja die Möglichkeit bestehen, sie zu entfernen: „gelernte“ Beamte und die aus anderen Berufen in die Laufbahn übernommenen Beamten gleichermaßen. Diese Notwendigkeit läßt sich nicht damit bestreiten, daß der Beamtenbund es als „unmöglich“ bezeichnet, ein Abkören unfähiger Standesgenossen „in ein angemessenes Verhältnis zur Dienststrafgerichtsbarkeit und anderen (welchen?) verfassungsrechtlichen Grundlagen des Beamtenverhältnisses“ zu bringen. Wenn diese Verhältnisse nicht in ein angemessenes Verhältnis zu bringen sind, müssen sie eben geändert werden; das ist jederzeit möglich, und eine solche Reform stellt ja wohl (der Beamtenschaft gegenüber) eine geringere Zumutung dar, als die vom Beamtenbund (gegenüber der gesamten Staatsbürgerschaft) implicite erhobene Forderung: man möge sich gefälligst mit dem Vorhandensein von unfähigen Beamten abfinden – vorausgesetzt eben, daß sie auf dem vorgeschriebenen Wege in die Laufbahn hineingelangt seien. Aber damit kann und wird sich der Staatsbürger eben nicht abfinden, und das muß den Funktionären in der Leitung des Beamtenbundes – da sie offenbar so „volksfremd“ in ihrem Denken geworden sind, daß sie die Volksmeinung gar nicht mehr hören – nachdrücklichst zur Kenntnis gebracht werden. Die Volksmeinung besagt nämlich, daß wir zu arm sind, uns den doppelten und dreifachen Luxus leisten zu können: unfähige Beamte auf Lebenszeit zu bezahlen, für den materiellen Schaden aufzukommen, den sie in ihrer Unfähigkeit anrichten, und außerdem, wenn wir mit den Behörden zu tun haben, wegen der Unfähigkeit einzelner unsere Zeit vergeuden, eine schlechte Behandlung erdulden und den Ärger über all’ dies hinunterschlucken zu müssen...

Nun sind die Herren vom Beamtenbund freilich von der Überzeugung erfüllt, man brauche nur „die Voraussetzungen für den Zugang zum Beamtenberuf so zu normieren, daß Nieten ohne berufliche Vorbildung nicht mehr hineinkommen“ – und alle Qualitäts- und Qualifikationsprobleme seien damit fürderhin erledigt. Diese Auffassung, wonach bestandene Examina und eine ohne Beanstandungen absolvierte Ausbildungszeit bereits eine volle Gewähr für das Vorhandensein charakterlicher Zuverlässigkeit und beruflicher Tüchtigkeit geben sollen, wäre vielleicht im China der Mandarinenepoche zeitgemäß gewesen und hätte dort, ohne Widerspruch zu finden, vom Obermandarin verkündet werden können: für unsere Verhältnisse aberwirkt ein solch einfältiger Glaube an die prägende Kraft der Vorbildung und Ausbildung (also der Examina und des mehrjährigen Büroaufenthaltes als „Beisitzer“) ja doch leicht antiquiert. – Im übrigen wird man abwarten müssen, wie sich die Kreisverwaltung von Kempten zu dem Vorwurf stellt, sie habe (nach 1945) „in hellen Scharen (solche) Personen ungeprüft und unbesehen“ in ihren Dienst genommen, die („überheblich“) meinten, man brauche da keine spezifischen Berufskenntnisse, dafür aber eine parteipolitische Rückendeckung. Der Beamtenbund meint ja, es wäre so gewesen, und er kennt den „Vorgang Kempten“ ja doch wohl, denn sonst könnte er nicht behaupten, daß es sich dort (bei den nicht hinreichend qualifizierten Kräften) „fast durchweg um Angestellte“ gehandelt habe,

Dem Staatsbürger, der bei einer Behörde zu tun hat, ist es nun freilich ziemlich gleichgültig, ob die „in hellen Scharen“ dort anzutreffenden Personen minderer Qualifikation etwa Angestellte oder Beamte sind. Er will „nur“ die Gewißheit haben, dort vollwertige Kräfte vorzufinden, und es interessiert ihn wenig, daß der Beamtenbund verspricht, es werde künftig qua Nachwuchsauslese alles zum Besten bestellt sein ... sich zugleich aber mit allen Kräften dagegen sperrt, daß die heutigen Mißstände ausgeräumt werden, deren Vorhandensein ja expressis verbis zugegeben wird: mit der Feststellung, unfähige Kräfte seien „in hellen Scharen“ in den öffentlichen Dienst hineingeströmt! Das Kind ist also bereits in den Brunnen gefallen, der nun zugedeckt werden soll: ohne daß „herausgeholt“ werden kann, wer (wegen erwiesener Unzulänglichkeit) nicht „hineingehört“ – und wenn er auch sämtliche Prüfungen bestanden haben sollte!