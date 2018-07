Wir müssen den Helm fester binden“, sagte Karl-Heinz Priester (Deutsche Sozialbewegung), der gemeinsam mit August Haussleiter (Deutsche Gemeinschaft), Karl Meissner (Deutscher Block) und den fraktionslosen Abgeordneten Hedler und Götzendorf die Nationale Sammlung gegründet hat. 400 Delegierte hörten auf ihrem ersten Parteitag in Mannheim diese Worte, und es wird authentisch gemeldet, daß sie begeistert waren. Inzwischen haben sie Mannheim verlassen und man darf wohl vermuten, daß – ein jeglicher auf seinem Speicher – einen Helm hervorgekramt hat, um ihn fester zu binden. Man kann erst dann diesen Unternehmungsgeist recht würdigen, wenn man bedenkt, wie fest die Helme schon damals gebunden waren, als diese Redewendung gang und gäbe war. Als es nach dem Ende des Polenkrieges gegen Westen ging: Helm fester binden. Kriegseintritt Amerikas: fester binden. Stalingrad: fester binden. Die wirklich einen Helm aufhatten, bekamen keine Luft mehr; die anderen schrien weiter: „Helm fester binden.“ Kein Riemen schnürte ihnen die Kehle zu. Woraus sich ergibt, daß der Befehl „Helm fester binden“ stets nur für die Gefolgsmannen gilt, nicht für den Schreier selbst.

In Mannheim zeigte auch Haussleiter, daß er sein Sprüchlein noch nicht vergessen hatte. „Mit der uns eigenen Dynamik“, rief er aus, „werden wir eine Bresche in das Bollwerk der Bonner Regierung brechen.“ Haussleiter ist ein vielbeschäftigter Mann, immer die Organisationen wechselnd, aber eine Bresche brechen – das kann er noch, eine Bollwerksbresche! Der Dritte im Bunde, Karl Meissner, glich dem Kriegsmaler, der die bunten, unschuldigen Blumen am Rande blutgeweihter Schlachtfelder nicht vergißt. „Wir kämpfen gegen jede Art der Zersetzung der deutschen Kulturseele“ sagte er. Blau blüht ein Blümelein! Und wer zwar Deutscher ist, jedoch keine „Kulturseele“ hat, ist auf die Knochen blamiert.

Und doch haben die fünf Künder einer wiederkehrenden Helm- und Breschen- sowie Kulturseelenphilosophie etwas Gutes getan, etwas sehr Gutes: Stand doch in ihrer Mitte ein Schwede auf und pries die SS und sagte: „Das alte Führerwort ‚Und ihr habt doch gesiegt!‘ wird seine Wahrheit noch erweisen!“ Und ein Amerikaner erhob die von keinem Helmriemen belastete Stimme und sagte, es gäbe richtige Amerikaner, die sich gern mit den richtigen Deutschen verbünden würden; das war das Richtige. Wie gut, daß er und der Schwede zur Stelle waren. Jetzt kann das Ausland unmöglich sagen: „Seht die Deutschen!“ Es gibt in aller Welt Mannen, die Kulturseelen haben und die Breschen brechen wollen. Man gebe ihnen einen Helm mit Riemen und dann: „Zieht fest an!“ Vielleicht, wenn sie selbst am Riemen ziehen, daß sie dann stille sind! M.