Von unserem Korrespondenten

E. E., Berlin, Anfang August

Präsident Wilhelm Pieck ist am Wochenende in aller Stille in seine Pankower Residenz zurückgekehrt. Er fand dort alles beim alten, denn personelle Veränderungen, wie sie sich um die Fechner, Zaisser und Herrnstadt vollzogen haben, sind für den Kenner der Moskauer Atmosphäre bedeutungslos. In seiner Volkskammerrede hatte der Ministerpräsident programmgemäß den alten Standpunkt vertreten und erneut gesamtdeutsche Beratungen zwischen bevollmächtigten Vertretern der Bundesregierung und der Sowjetzonenregierung gefordert. Den „neuen Kurs“ streifte Grotewohl lediglich mit dem Hinweis darauf, daß im Zuge der seinerzeit gemachten Versprechungen auf ein besseres Leben, 130 000 Interzonenpässe ausgegeben worden seien. Eine immerhin erstaunliche Zahl für Pankower Verhältnisse, verglichen mit Westberlin allerdings, wo allein im Monat Juni bei zwei Millionen Einwohnern 170 000 Interzonenpässe ausgestellt wurden, nimmt sie sich nicht mehr so großartig aus.

Dennoch, wie gesagt, eine einmalig großzügige Geste – einmalig, weil die Ereignisse der letzten Wochen sehr bald neue Verschärfungen bringen dürften. Nach der Sitzung des Zentralkomitees der SED, auf der Ulbricht die Demokratisierung und Aktivierung der Volkskammer forderte (unwesentlich, weil es nichts ändern wird, bemerkenswert, weil bisher immer nur die Werktätigen aktiviert wurden), trat der „sächsische Lenin“ am Sonnabend abend vor das Mikrophon des Ostdeutschen Rundfunks. Es war eine Rede, die weit über den eigentlichen Anlaß: dem zurückgekehrten Präsidenten freundliche Worte der Begrüßung zu widmen, hinausging. Seine Andeutungen wurden vor allem von den Kreisen der sächsischen Industriearbeiter so verstanden, wie sie gemeint waren. Im Leunawerk hatte die Arbeiterschaft beschlossen, am Sonntag eine Abordnung mit 30 Lastwagen nach Westberlin zum Empfang der Lebensmittelspende zu entsenden. Einer solchen Manifestation war nur durch die völlige Abriegelung der Ostzone von Westberlin entgegenzutreten – und das geschah denn auch in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag. In den ersten Morgenstunden forderten Zehntausende vergeblich eine Fahrkarte nach Berlin.

Dieser ersten aggressiven Gegenmaßnahme werden weitere folgen, nachdem eine Reihe propagandistischer Versuche gescheitert sind. Ulbricht gab über den Rundfunk deutlich zu verstehen, daß die normalen Personalausweise den gegenwärtigen Umständen nicht mehr entsprächen. Man wird also nach bewährtem sowjetischen Muster Bezirksausweise einführen und so die „politische Reiselust“ der Sowjetzonenbewohner mit einfachsten Mitteln unter Kontrolle nehmen. Eine kleine Korrektur des neuen Kurses. Eins aber, so wird wohl der Präsident nach seiner Rückkehr festgestellt haben, ist nicht mehr beim alten geblieben: das Volk. Es hat die Lebensmittelaktion in Westberlin dazu benutzt, seinen Hunger zu stillen und seine wahre Meinung vor aller Welt zu demonstrieren.